Топ новостей 7 сентября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Кремль пригрозил США ответным расширением санкций, а ЕС продлил антироссийские ограничения, экс-главу «Вымпелкома» объявили в федеральный розыск, а Дмитрия Медведева в Бурятии встретили плакатами с его же изречениями.

В Кремле заявили, что расширение США антироссийского санкционного списка идет вразрез с темами возможного взаимодействия двух стран в чувствительных сферах. «Я еще раз могу повторить только, что, безусловно, в санкционных делах главный принцип, из которого мы исходим — это принцип взаимности. Безусловно новый перечень будет проанализирован, безусловно это в очередной раз никоим образом не способствует развитию наших отношений», — сказал Дмитрий Песков. Между тем Евросоюз все же решил продлить санкции против России на полгода, до марта 2017 года, но расширять санкционный список не стал.

Худший сценарий — вовсе не столкновение с Западом, а пакт о ненападении между американской и российской олигархией. — Константин Семин (@KSyomin) 7 сентября 2016 г.

Владимир Путин может пойти на контакт с Петром Порошенко. В Кремле заявили, что «в интересах обеспечения реализации минских договоренностей, если это будет необходимо для реализации, он готов и на такой контакт», но для этого нужно проделать соответствующую «домашнюю» работу. Украина, между тем,пригрозила, что запретит России использовать самолеты АН для зарубежных полетов, если они не будут обслуживаться на Украине.

Экс-главу компании «Вымпелком» Михаила Слободина объявили в федеральный розыск. Такое решение принял судья в ходе заседания по ходатайству о заключении под стражу совладельца «Реновы» Евгения Ольховика. Сам топ-менеджер был арестован на два месяца, до 5 ноября. Между тем экс-главе Коми Вячеславу Гейзеру ужесточили обвинение по делу, в котором также фигурируют Слободин и Ольховик.

Мих.Слободина, конечно, можно поздравить с надёжными друзьями, которые успели вовремя предупредить его о готовящемся аресте. — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 7 сентября 2016 г.

Пришли за Вексельбергом, а жалко Слободина: политэкономия пауков в банке: dolboeb https://t.co/QQEaHUzbaI — Alexey Navalny (@navalny) 7 сентября 2016 г.

Священник Глеб Грозовский / YouTube.com

Израиль передал представителям ФСИН России и Интерпола петербургского священника Глеба Грозовского, подозреваемого в педофилии. В течение дня его доставят в Россию. В ночь перед экстрадицией Грозовского приковали к кровати, чтобы он не причинил себе вреда и изолировали от сокамерников.

В Приморском крае оказавшиеся в зоне подтопления избиратели заранее проголосуют на выборах в Госдуму. Избирательная комиссия Приморья при поддержке ЦИК и МЧС обеспечит голосование жителям более 770 жилых домов. Эвакуированные могут проголосовать на выборах без открепительных удостоверений по месту своего пребывания.

Элла Шрёдингера. Как вообще эти два высказывания одновременно могут умещаться в одном сознании? pic.twitter.com/SDcUq53hk5 — Vyacheslav Gimadi (@vigimadi) 7 сентября 2016 г.

Павел Астахов наконец высказался по теме скандала в столичной школе №57. Он призвал отменить срок давности за половые преступления против детей. «Давно закончившие школу люди рассказывают о событиях 13-летней давности. Даже при доказанности вины педофилы могут уйти от ответственности», — отметил он. На слова Астахова в Кремле ответили, что все же рассчитывают на его отставку с поста детского омбудсмена.

В школе №57, расположенной рядом с Кремлём, учатся детки Шувалова и Дворковича, Дерипаски и Куснировича, внуки Голодец и главы РЕК... — Сила Правды (@swarog09) 7 сентября 2016 г.

Здание Главной военной прокуратуры / wikimapia.org

Главная военная прокуратура может быть ликвидирована уже 1 января. Ведомство выведут из обеспечения Минобороны и сделают обычным управлением в Генпрокуратуре, что уже подтвердили в ГП. Сотрудникам ГВП предложат либо перейти в Генпрокуратуру, либо уйти на пенсию.

Несколько жителей Улан-Удэ были задержаны после того, как они пришли на встречу с Дмитрием Медведевым с плакатами, содержащими его же крылатые фразы: «Денег нет, держимся, настроение плохое», «Ушел из школы в бизнес. Прогорел. Спасибо». Официально Медведев встретился со студентами Бурятского госуниверситета и осмотрел новый корпус вуза. О том, видел ли он протестующих, не сообщается.

весёлый гном уже день в Бурятии и ни одного перла от нашего словотворца

Диманыч,отлей уже в гранит чёнить, заждались pic.twitter.com/2vbrAYLzAO — Angry Goodwin (@ValBodin) 7 сентября 2016 г.

Дмитрий Медведев обсудил строительство и реконструкцию школ в Бурятии с главой региона Вячеславом Наговицыным https://t.co/MPweduQkgw — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 7 сентября 2016 г.

Владимир Маркин выпустил книгу «Самые громкие преступления XXI века в России», в которой провел параллели между расследованием убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской и расследованием убийства американского президента Джона Кеннеди. По его мнению, в убийстве журналиста замешан Борис Березовский, который «стал считать Политковскую своим врагом, и она больше других подходила на роль "сакральной жертвы"».

Филипп Киркоров надеется, что следующим президентом США будет Дональд Трамп. «Если Трамп будет президентом, отношения между нашими странами станут намного, намного лучше, ближе, и я молюсь об этом. Потому что мне не хватает чего-то совершенно особенного в отношениях России и Америки. Потому что две больших нации, две больших страны должны быть друзьями», — отметил он.