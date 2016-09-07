В США последний национальный опрос CNN/ORC показал, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп на два процентных пункта обогнал свою оппонентку от демократов Хиллари Клинтон в рейтинге симпатий. Это примечательное событие, потому что после номинации Клинтон Трамп начал отставать в рейтинге и, как предполагали многие комментаторы, необратимо терять популярность.

Хиллари Клинтон и Дональд Трамп в образе сестер Грэйди из фильма "Сияние". Фото: Ted Eytan

До президентских выборов осталось менее двух месяцев. Клинтон обгоняла Трампа в рейтингах большую часть года, отмечает The New Yorker. Как показал пример британского референдума, полагаться на показатели опросов нельзя. Однако в данном случае общая картина опросов отвечает той картине, которую демонстрируют тотализаторы. Тем не менее, среди сторонников Клинтон царит тревога. Один из поводов к этому – новый опрос CNN, по итогам которого появилось множество заголовков вида «Трамп вырвался вперед».

Это может звучать сколь угодно сенсационно, комментирует автор, но это не отменяет того, что среди зарегистрированных избирателей, согласно тому же опросу, Клинтон продолжает лидировать (44% в ее пользу против 41% в пользу Трампа). Также нужно учитывать, что опрос не включал в себя некоторую часть электората Клинтон на том основании, что эти люди вряд ли появятся на выборах. Это нормальная практика, поясняет автор: перед выборами многие рейтинги начинают выстраиваться на основе опросов только тех избирателей, которые с наибольшей вероятностью проголосуют. Но это же означает, что нельзя считать представленную CNN картину полностью адекватной.

Washington Post ответила CNN собственным (в сотрудничестве с Survey Monkey) опросам по 50 штатам, который можно проинтерпретировать в пользу того, что Клинтон по-прежнему сохраняет преимущество перед Трампом. В 19 штатах, которые традиционно голосуют за демократов, согласно этому опросу, Клинтон уверенно лидирует. Что характерно, она выглядит конкурентноспособной даже в таком консервативном штате, как Техас, где в этом опросе она обогнала Трампа на один процентный пункт. В еще одном обычно прореспубликанском штате Джорджии Клинтон оказалась в равном с Трампом положении.

Трамп, в свою очередь, лидирует в других 19 штатах. Таким образом, остается еще 12 штатов (включая Техас и Джорджию), в которых ситуация спорная. От этих штатов зависит, кто, в конечном счете, победит. А это, в свою очередь, зависит от того, кто из кандидатов выберет наилучшую стратегию для своей кампании. И в этом плане, по мнению авторов материала, у Клинтон есть преимущества, как показывают примеры прореспубликанских штатов, начавших симпатизировать кандидату от демократов.

Wall Street Journal, наоборот, опубликовал материал о растущей вероятности победы Трампа. Продемократические политологи сейчас пытаются риторическими методами поддержать расхожее мнение, будто Клинтон практически не может не победить на президентских выборах. Между тем, данные опросов представляют обратную картину. Автор имеет в виду не только последний рейтинг CNN, а вообще тенденцию, наблюдаемую в рейтингах в последние месяцы. Тенденция такова, что преимущество Клинтон перед Трампом, выражаемое в дистанции между их позициями в рейтингах, планомерно сокращается. То, что в последних опросах Трамп уже начал обгонять, - это просто продолжение тенденции.

Причины, почему это происходит, разные. Несомненно, объясняет автор, некоторое влияние оказывает продолжающаяся история с перепиской. Также настороженность у избирателей вызывают истории о деятельности клинтоновского фонда. Параллельно с этим Трамп, в свою очередь, наконец собрался и начал говорить человеческим голосом. Теперь он не просто развлекает публику, но и выступает со своими соображениями по поводу иммиграции, экономики и терроризма. Благодаря этому его имидж начал заметно исправляться.

Это всt, конечно, не гарантирует Трампу победу, заключает автор, однако увеличивает ее вероятность. У Клинтон действительно есть преимущества, но, как показал опрос Washington Post, Трамп может составить ей серьезную конкуренцию.