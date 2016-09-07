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07 сентября 2016, 09:32
вузы МГУ образование
Мария Блохина

Наутро. 7 сентября

Комплекс зданий МГУ им. М.В.Ломоносова
Комплекс зданий МГУ им. М.В.Ломоносова
I.S.Kopytov

 

 
 

 Во вторник был опубликован очередной международный рейтинг университетов за 2015-2016 год, составленный компанией Quacquarelli Symonds. В этом году в него вошли 22 российских вуза, и хотя ни один не попал в первую сотню, можно говорить о заметной положительной динамике. Самое высокое место среди российских вузов занял Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, он оказался на 108-й позиции, как и в прошлом году. Это не самый лучший показатель для университета: в 2006 и 2010 годах МГУ занимал 95 место рейтинга.

Санкт-Петербургский государственный университет занял 258-ю строчку, при этом он слегка потерял в весе: год назад он был на два пункта выше. Новосибирский государственный университет стал третьим среди российских вузов и 291-м среди мировых, он показал рост на 26 позиций.

В топ-400 вошли 8 из 22 вузов России. Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана прибавил 32 позиции, оказавшись на 308 месте, а Московский физико-технический институт сделал рывок вверх на 86 строк — в этот раз он на 350 месте, которое делит с Московским государственным институтом международных отношений, чье положение улучшилось на 47 пунктов. Национальный исследовательский Томский государственный университет с 484 места рейтинга переместился сразу на 377, то есть на 107 строк вверх, а Национальный исследовательский Томский политехнический университет оказался в этот раз на 400 строчке против 488 в прошлом году.

Ректор Томского политеха Петр Чубик назвал этот прогресс «самым мощным за последние годы рывком» в рейтинге и напомнил, что за все время участия университета в рейтинге QS он поднялся на 200 пунктов. Ректор объяснил это высокой вовлеченностью сотрудников в развитие университета, так как многие за последний год улучшили индивидуальные показатели работы, передает РИА Новости. Г-н Чубик также заявил, что у университета есть еще колоссальные нераспакованные резервы, которые со временем позволят ему выйти на мировой уровень.

Директор программы развития Высшей школы экономики Ирина Карелина поделилась с «Полит.ру» оценкой таких показателей: «Как мы видим по опубликованным результатам рейтинга QS, большинство российских университетов улучшили свои результаты в рейтинге 2016/17 года, показав положительную динамику по таким важным показателям как интернационализация (доля иностранных студентов и доля иностранных преподавателей) и репутация в глобальном академическом сообществе, — обращает внимание она. — Если посмотреть более детально на состав российских вузов в опубликованном списке, то заметим, что более половины из них (13 из 22) – это университеты-участники Проекта 5-100, большинство из которых улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом на 50,100 и даже более позиций. Поэтому уместно сделать выводы о реальных результатах Проекта».

Эксперт Вышки напоминает, что в России, как и в других странах используется практика целевой финансовой поддержки развития ведущих университетов, а именно участников  Проекта 5-100, а также МГУ и СПбГУ. «Правда стоит отметить, что на российский проект по сравнению с другими странами выделено на  порядок меньше средств и установлены крайне сжатые сроки», — говорит г-жа Карелина.

Рассуждая о причинах наблюдаемого улучшения позиций российских вузов в международном рейтинге, Ирина Карелина выделяет четыре главных момента: «Во-первых, это, конечно, реальные позитивные изменения, происходящие в университетах в последние несколько лет. Большинство университетов, представленных сейчас в рейтинге, свои первые программы развития разработали еще 2007-2009 годах, когда стартовали первые государственные проекты «Инновационные образовательные программы», «Федеральные и национальные исследовательские университеты», «Развитие международных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых» и другие. Системная работа по вхождению в мировое исследовательское и образовательное пространство, по повышению прежде всего своей академической репутации позволяют российским вузам становиться более заметными на мировом научном и образовательном рынках.

Во-вторых, это увеличение числа участников рейтингов, когда в разных странах к рейтинговому движению присоединяются все новые и новые участники, в основном из стран Юго-Восточной Азии, БРИКС, и происходит в определенном смысле «перемешивание позиций» с учетом новых данных, в последние годы свои данные в мировые рейтинговые агентства подают все новые и новые вузы, и в среднем, до 20 новых вузов в год появляются в рейтинговом списке. Эта ситуация, по нашим наблюдениям, имеет негативный эффект для «старых» участников рейтингов.

В-третьих, и, скорее это результат второго, необходимое изменение в методологии рейтингов, более адаптированное к различным государственным системам образования, или точнее, менее зависимым от них, налаживание системного внешнего учета данных (например, использование библиометрических баз данных). Пожалуй, это может привести к таким серьезным скачкам, которые мы наблюдаем сегодня.

В-четвертых, полидисциплинарность вузов. Для большинства российских вузов по-прежнему остается характерной отраслевая направленность, поэтому изменения, например, в расчете библиометрических показателей на отраслевом вузе может сказаться как крайне негативно, так и резко позитивно», — объясняет эксперт ВШЭ.

Отвечая на вопрос о том, что необходимо университетам России, чтобы попасть в первую сотню, она предположила, что самое главное — это время и ресурсы. «Академическую репутацию в глобальном пространстве позволит нарастить время, а она имеет в рейтинге QS вес в 40%!»—поясняет Ирина Карелина, добавляя, что также пойдет на пользу уход от отраслевой направленности вузов и развитие полидисциплинарности, прежде всего междисциплинарных направлений вроде «наук о жизни» (life science).

«Кстати, отраслевая специфика российских вузов проявилась наиболее явно в отраслевых и предметных рейтингах – где наши университеты уже занимают по некоторым предметам позиции в Топ-100 предметных. Но для институциональных рейтингов полидисциплинарный характер крайне важен. В силу специфики российского образования в университетах, как правило, есть 2-3 сильные предметные области, а институциональные рейтинги устроены так, что оценивают сразу по всем предметным областям. Поэтому у узкоспециализированных вузов крайне мало шансов быстро продвигаться в таких рейтингах», — резюмировала г-жа Карелина. 

Проректор РАНХиГС Андрей Марголин допускает, что в чем-то топовые российские вузы, возможно, подстраиваются под критерии международных рейтингов, чтобы им соответствовать, но в то же время те вузы, которые получили дополнительную государственную поддержку, активно улучшают свои показатели как по научным исследованиям, так и по качеству образования. «К сожалению, при этом происходит серьезный отрыв ведущих вузов от всех остальных», — говорит он.

«Была очень интересная книга, выпущенная под эгидой Всемирного банка, о создании университетов мирового уровня. Вот там было четко расписано все то, что нужно университету. Мне кажется, что нашим университетам не хватает академических свобод, очень зарегламентирована их жизнь, огромное количество отчетности. Нужно их освободить от большей части ненужной деятельности, чтобы они занимались содержанием, разрабатывали программы под профессии будущего, больше занимались научными исследованиями и меньше отвлекались на всякую организационную работу.

В любом случае государственная поддержка играет очень большую роль, потому что это еще одно условие создания университетов мирового уровня. Без них, конечно, ничего не получится сделать», — заключил проректор академии.

Его коллега, заместитель директора Института отраслевого менеджмента академии Елена Косарева высказала мнение, что к настоящему моменту российские вузы научились работать с рейтингами и делать упор на те направления, которые влияют на позицию университета в этих рейтингах. «Я думаю, что в основном это результат того, что вузы научились правильно себя подавать, но я не могу отрицать и того, что в высшем образовании много меняется. Такие серьезные вузы с мировым именем, как МИФИ, МФТИ, Бауманка — это признанные лидеры в области подготовки инженеров, аналитики и так далее. Поэтому у меня нет сомнений, что вузы заслужили это, тем более Томский университет или Томский политех — можно сказать, что это самые инновационные вузы сегодня у нас в стране», — уверена Елена Косарева.

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