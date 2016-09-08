ProScience Театр 26 сентября. Алексей Бобровский о своей научной работе

26 сентября в Центральном Доме журналиста выступит известный российский ученый, доктор химических наук, профессор РАН, главный научный сотрудник Химического факультета МГУ Алексей Бобровский. Тема лекции — «Жидкие кристаллы: от дисплеев до искусственных мышц».

В преддверии выступления ученый рассказал «Полит.ру» о своей работе и целях:

Алексей Юрьевич, над чем вы работаете в настоящее время?

Одно из направлений наших исследований – изучение топографии поверхности пленки жидкокристаллических полимеров. Дело в том, что молекулы, упорядочиваясь в пленке, могут самопроизвольно формировать очень интересные поверхностные структуры. Если в такой системе есть фоточувствительные группы, то можно облучая лазером создавать, например, «кратеры» или «холмы». Это так называемые процессы фотоиндуцированного массопереноса. Например, недавно было обнаружено, что если сфокусировать на поверхности пленки одного из жидкокристаллических полимеров зеленый лазер, то образуется кратер (вполне похожий на лунные), а если красный – то, наоборот, «холм». Пока совершенно не ясно, почему так происходит, и мы пытаемся в этом разобраться.

Другое направление – изучение влияния электрического поля на ориентацию мезогенных (ответственных за образование жидкокристаллических фаз) фрагментов в пленках полимеров. Несмотря на то, что было много работ в этом направлении еще в 80-е и 90-е годы, недавно удалось обнаружить совершенно неожиданный и пока необъяснимый электрооптический эффект.

Еще одно новое направление – создание пористых холестерических полимерных сеток, в которые можно вводить самые разные «наполнители»: такие как полупроводниковые нанокристаллы (квантовые точки), разные фоточувствительные смеси и полимеры. Холестерическая матрица дает селективное отражение света в определенном спектральном диапазоне, а «наполнитель» придает системе фотохромные или флуоресцентные свойства.

Ставите ли вы какие-то долгосрочные цели?

Я не ставлю каких-либо долгосрочных целей, это не мой стиль работы. Но у меня давняя мечта – сконструировать в лаборатории установку, объединяющую в себе два типа микроскопии: поляризационно-оптическую и зондовую с возможностью микроспектроскопии и локального воздействия сильно сфокусированного пучка лазера. Мы уже семь лет просим университет выделить деньги на это, но все безуспешно. Подозреваю, что это либо так и останется мечтой, либо просто потеряет актуальность, ну или я найду нечто подобное заграницей.

Выступление Алексея Бобровского состоится 26 сентября в Центральном Доме журналиста по адресу: м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайтах timepad.ru и bigbilet.ru.

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