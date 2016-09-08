7 сентября 2016 г. прошла встреча-диалог в рамках совместного цикла Университета КГИ и «Полит.ру» – «КГИ: идеи и лица». Мы беседовали с Даниилом Дондуреем, культурологом, социологом СМИ, главным редактором журнала «Искусство кино», членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте России на тему «Рынок не разрушил советское сознание, а предложил его новую версию».

«Полит.ру» поговорил с Даниилом Борисовичем после встречи.

Откуда берется информация о том, каковы взгляды людей в стране?

Есть десятки исследований. 30% населения считают, что все произошедшее – это была трагедия, 37% - что страна пошла по неправильному пути и только 25% - убеждены, что пошла после 1991-93 годов по правильному пути, то есть один человек из четырех. Остальные сомневаются, не могут выбрать. Таким образом, один из каждых четырех считает, что ельцинско-гайдаровская революция что-то им дала и имела смысл. Остальные думают, что девяностые годы – «лихие» и «бандитские». Кроме того, это, как известно, «геополитическая катастрофа».

Верно ли утверждение, что на самом деле девяностые не были «лихими», не было перестрелок на улицах, и люди не умирали от голода?

Это все была огромная идеологическая работа сознания миллионов. В частности «убитыми» с подачи коммунистов называли «неродившихся». В России произошла практически бескровная революция, которая никогда при смене цикла цивилизации здесь не происходила. Да, была ужасная приватизация, никто никогда не обсуждает, как нужно было ее более успешно проводить. Никто не обсуждает, что во всех странах, перешедших к рыночному порядку, приватизация могла быть только за счет инвестиций, а это значит пустить иностранцев, как пустили все бывшие советские страны, и так далее. Масса проблем.

Главная задача тех, кто занимается смысловым программированием – не допустить аналитического понимания гражданским обществом того, где мы живем, что с нами происходит, как это все устроено. Поэтому сейчас в очередной культурной перезагрузке, начавшейся в 2012 году, нация не понимает, как ее милитаризируют: многие вагоны метро разрисованы фильмами о войне и редко чем-то другим. Это все делается аккуратно, на уровне мелочей.

В этом смысле «советское знание» - это вариант того же, что было при и царе Алексее Михайловиче, и при Николае I. Просто под другими культурными вывесками. Не было такого тирана, как Сталин, и Петр I, может быть, был тираном, но про реформатора неинтеллигентно об этом говорить.

Речь о том, что рынок в 90-е годы сохранили, трансформировали, обновили, модернизировали экономические отношения, которые сегодня и кормят людей. Идея моего выступления – проанализировать культурные матрицы, стоящие за политикой, экономикой, социальными отношениями, моралью.

Вы хотите сказать, что в 2012 г. начался некоторый новый этап в общественной жизни?

Культурная перезагрузка произошла после мая 2012 года, и все, что происходит с нами сегодня, и Крым, и Украина, и изоляция, и атака на гражданское общество, на развитие личности – десятки и сотни следствий, это все результат культурной перезагрузки.