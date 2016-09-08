Сегодня ленты новостных агентств всколыхнуло сообщение, что Украина может лишиться права проведения «Евровидения-2017», если в ближайшее время оргкомитет не сможет определить следующую столицу конкурса и источники финансирования. В этом случае право принимать мероприятие будет передано другой стране, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Европейского вещательного союза (ЕВС), который занимается организацией международных конкурсов «Евровидение», «Детское Евровидение» и «Танцевальное Евровидение». Затруднения с выбором украинской столицы конкурса обусловлены тяжелой экономической ситуацией и отсутствием подходящих площадок, которые полностью отвечали бы установленным критериям. Эксперты полагают, что процесс сильно затрудняют политические решения. В ЕВС утверждают, что ситуация под контролем, и город, который примет «Евровидение» в 2017 году, будет объявлен в надлежащем порядке.

«Статус победителя отнять у них никто не может. Вместе с тем, что касается сроков, то решение должно было быть принято намного раньше. Мы внимательно следим за тем, как три города упорно борются за право принимать конкурс, однако не знаем, когда будет объявлено официально об итоговом решении. Крайний срок — не позднее начала октября», — сообщили «Известиям» в пресс-службе ЕВС.

Украина получила право провести «Евровидение-2017» благодаря победе певицы Джамалы в Стокгольме. Австралия, которая заняла второе место на конкурсе, не является членом ЕВС и постоянным участником «Евровидения», поэтому не сможет принять мероприятие, если Украину лишат этого права. К тому же конкурс не может проводиться за пределами Европы, но по договоренности с ЕВС Австралии позволено быть соорганизатором следующего «Евровидения». Таким образом, эстафета перейдет к России, занявшей в Стокгольме третье место.

Певица Джамала / YouTube.com

В московском офисе «Евровидения» «Полит.ру» ответили, что узнали о возможном переносе конкурса из СМИ и не могут прокомментировать эту информацию. В ЕВС радиостанции «Говорит Москва» сообщили, что город будет объявлен в установленном порядке.

В истории «Евровидения» уже были случаи, когда страны не смогли принять у себя конкурс из-за финансовых трудностей. Не нашли средств на проведение шоу Нидерланды в 1960 году, Франция в 1963 году, Люксембург в 1974 году, Израиль в 1980 году. Княжество Монако в 1972 году отказались проводить музыкальное первенство из-за отсутствия подходящей площадки.

После победы Джамалы о готовности провести конкурс заявили шесть украинских городов — Одесса, Харьков, Херсон, Днепр, Киев и Львов. В 2005 году «Евровидение» уже приезжало на Украину, тогда финал проходил в столичном Дворце спорта, но с тех пор арена пришла в упадок и требует серьезной реконструкции для проведения мероприятий высокого уровня. Тем не менее, Киев с самого начала считался главным претендентом, а мэр города Виталий Кличко пообещал подготовить инфраструктуру для проведения конкурса и гарантировал гостям безопасность и комфорт.

После отборочного тура в финал вышли три города: Киев, Днепр и Одесса, но итоговую пресс-конференцию, на которой должны были объявить победителя, переносилась несколько раз. Дату места и проведения «Евровидения» должны были назвать 27 июля, но этого не произошло по «техническим причинам». Итоги «битвы городов» пообещали огласить 1 августа, но и на этот раз победителя определить не удалось.

При выборе финалистов оценивалась, прежде всего, инфраструктурная готовность городов: наличие подходящей площадки, пресс-центра, международного аэропорта и комфортабельных гостиниц. Помимо этого город должен обеспечить безопасность участникам и гостям конкурса и быть готовым к частичному финансированию мероприятия.

Генеральный директор Национальной телекомпании Украины (НТКУ) Зураб Аласания говорит, что Днепр вряд ли можно считать реальным претендентом, поскольку в городе нет достаточного количества сертифицированных гостиниц, а спортивный комплекс «Метеор» устарел и требует слишком больших вложений. Плюс ко всему непонятно как организовать досуг гостей между выступлениями. «Там, к сожалению, делать нечего — это промышленный город», — сетует Алсания.

По его словам, официального решения относительно Днепра пока нет, но в действительности на право быть следующей столицей «Евровидения» претендуют только Киев и Одесса. Однако и в этих городах немало своих проблем, которые могут свести на нет все усилия организаторов, отмечает глава НТКУ. В частности, это касается арены, которая по регламенту должна быть закрытой. Изначально Кличко предложил провести конкурс на стадионе «Олимпийский», где в разное время выступали Мадонна, Depeche Mode, Red Hot Chili Peppers, но из-за отсутствия купола он не подходит по параметрам, установленным ЕВС. Установка крыши не позволит подвесить на ней тяжелое оборудование.

Стадион "Черноморец" в Одессе

То же касается и стадиона «Черноморец» в Одессе. Сейчас наиболее вероятным местом проведения «Евровидения» считается Международный выставочный центр в Киеве, но он, по словам, Алсании, также требует серьезных бюджетных вливаний. Министр культуры Украины Евгений Нищук допустил возможность строительства новой арены во Львове или в Киеве на берегу Днепра.

Фактически место проведения конкурса необходимо выбрать в ближайшие дни. На следующей неделе глава НТКУ должен встретиться с наблюдательным советом «Евровидения» в Берлине и объявить им о решении Украины, но экономические и технические проблемы осложняются политическими мотивами. Во вторник Алсания заявил, что вопрос о столице конкурса застрял на улице Грушевского: «Дело — между президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Что происходит, знают только эти два человека».

Ранее Кличко потребовал от оргкомитета «не позорить страну» и обнародовать информацию о процессе выбора города, который примет музыкальное первенство. «Евровидение» — культурное событие, право проводить которую завоевала для Украины Джамала, превратили в какую-то политическую борьбу. И чем дальше затягивают «интригу», тем меньше шансов у любого города достойно подготовиться, чтобы на высоком уровне провести конкурс», — написал мэр Киева на своей странице в Facebook.

Правительство Украины выделило на проведение «Евровидения» более 16 миллионов долларов (450 млн гривен). Это очень низкий бюджет, особенно в сравнении с организаторами-рекордсменами. Самыми дорогими конкурсами «Евровидения» считаются шоу в Копенгагене в 2014 году (60 миллионов долларов), в Баку в 2012 году (46 млн) и в Москве в 2009 году (44 млн). Советник министра инфраструктуры Украины Яника Мерило заметила, что нынешние экономические условия предполагают аскетичный вариант «Евровидения». В 2002 году Эстония потратила всего восемь миллионов евро на организацию конкурса. По соглашению о коллективных расходах на «Евровидение» до половины затрат на проведение конкурса берет на себя «большая пятерка» (Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия) в обмен на места в финале.