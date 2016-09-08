Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
8 сентября 2016, четверг, 17:58
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

С 2017 года владельцев незарегистрированной недвижимости будут ее лишать
Виктор Рейн: В области есть потенциал для развития малоэтажного строительства
Инвестиции в экономику Тюменской области выросли до 129 миллиардов рублей
Фестиваль «Этнолайф»: мастер-классы, музыка и еда разных народов
Водителя с марихуаной в машине выдало поведение
В Новосибирской области завершен основной этап Всероссийской сельскохозяйственной переписи
Сплошной фальсификат: масло из тюменских магазинов не прошло проверку
Угнанный в июне в Советском районе автомобиль найден
Скоро в школу: где и как выбирают одежду тюменские старшеклассники
«Зоосад»: абиссины – любимцы фараонов!
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
08 сентября 2016, 17:13
Евровидение Украина
Антон Быков

Музыкально-политическая борьба

Победительницы "Детского Евровидения 2006", певицы Мария и Анастасия Толмачевы
Победительницы "Детского Евровидения 2006", певицы Мария и Анастасия Толмачевы
Александр Жданов/Коммерсантъ

Сегодня ленты новостных агентств всколыхнуло сообщение, что Украина может лишиться права проведения «Евровидения-2017», если в ближайшее время оргкомитет не сможет определить следующую столицу конкурса и источники финансирования. В этом случае право принимать мероприятие будет передано другой стране, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Европейского вещательного союза (ЕВС), который занимается организацией международных конкурсов «Евровидение», «Детское Евровидение» и «Танцевальное Евровидение». Затруднения с выбором украинской столицы конкурса обусловлены тяжелой экономической ситуацией и отсутствием подходящих площадок, которые полностью отвечали бы установленным критериям. Эксперты полагают, что процесс сильно затрудняют политические решения. В ЕВС утверждают, что ситуация под контролем, и город, который примет «Евровидение» в 2017 году, будет объявлен в надлежащем порядке.

«Статус победителя отнять у них никто не может. Вместе с тем, что касается сроков, то решение должно было быть принято намного раньше. Мы внимательно следим за тем, как три города упорно борются за право принимать конкурс, однако не знаем, когда будет объявлено официально об итоговом решении. Крайний срок — не позднее начала октября», — сообщили «Известиям» в пресс-службе ЕВС.

Украина получила право провести «Евровидение-2017» благодаря победе певицы Джамалы в Стокгольме. Австралия, которая заняла второе место на конкурсе, не является членом ЕВС и постоянным участником «Евровидения», поэтому не сможет принять мероприятие, если Украину лишат этого права. К тому же конкурс не может проводиться за пределами Европы, но по договоренности с ЕВС Австралии позволено  быть соорганизатором следующего «Евровидения». Таким образом, эстафета перейдет к России, занявшей в Стокгольме третье место.

 
Певица Джамала / YouTube.com

В московском офисе «Евровидения» «Полит.ру» ответили, что узнали о возможном переносе конкурса из СМИ и не могут прокомментировать эту информацию. В ЕВС радиостанции «Говорит Москва» сообщили, что город будет объявлен в установленном порядке.

В истории «Евровидения» уже были случаи, когда страны не смогли принять у себя конкурс из-за финансовых трудностей. Не нашли средств на проведение шоу Нидерланды в 1960 году, Франция в 1963 году, Люксембург в 1974 году, Израиль в 1980 году. Княжество Монако в 1972 году отказались проводить музыкальное первенство из-за отсутствия подходящей площадки.

После победы Джамалы о готовности провести конкурс заявили шесть украинских городов — Одесса, Харьков, Херсон, Днепр, Киев и Львов. В 2005 году «Евровидение» уже приезжало на Украину, тогда финал проходил в столичном Дворце спорта, но с тех пор арена пришла в упадок и требует серьезной реконструкции для проведения мероприятий высокого уровня. Тем не менее, Киев с самого начала считался главным претендентом, а мэр города Виталий Кличко пообещал подготовить инфраструктуру для проведения конкурса и гарантировал гостям безопасность и комфорт.

После отборочного тура в финал вышли три города: Киев, Днепр и Одесса, но итоговую пресс-конференцию, на которой должны были объявить победителя, переносилась несколько раз. Дату места и проведения «Евровидения» должны были назвать 27 июля, но этого не произошло по «техническим причинам». Итоги «битвы городов» пообещали огласить 1 августа, но и на этот раз победителя определить не удалось.

        

                                   

При выборе финалистов оценивалась, прежде всего, инфраструктурная готовность городов: наличие подходящей площадки, пресс-центра, международного аэропорта и комфортабельных гостиниц. Помимо этого город должен обеспечить безопасность участникам и гостям конкурса и быть готовым к частичному финансированию мероприятия.

Генеральный директор Национальной телекомпании Украины (НТКУ) Зураб Аласания говорит, что Днепр вряд ли можно считать реальным претендентом, поскольку в городе нет достаточного количества сертифицированных гостиниц, а спортивный комплекс «Метеор» устарел и требует слишком больших вложений. Плюс ко всему непонятно как организовать досуг гостей между выступлениями. «Там, к сожалению, делать нечего — это промышленный город», — сетует Алсания.

По его словам, официального решения относительно Днепра пока нет, но в действительности на право быть следующей столицей «Евровидения» претендуют только Киев и Одесса. Однако и в этих городах немало своих проблем, которые могут свести на нет все усилия организаторов, отмечает глава НТКУ. В частности, это касается арены, которая по регламенту должна быть закрытой. Изначально Кличко предложил провести конкурс на стадионе «Олимпийский», где в разное время выступали Мадонна, Depeche Mode, Red Hot Chili Peppers, но из-за отсутствия купола он не подходит по параметрам, установленным ЕВС. Установка крыши не позволит подвесить на ней тяжелое оборудование.

 
Стадион "Черноморец" в Одессе

То же касается и стадиона «Черноморец» в Одессе. Сейчас наиболее вероятным местом проведения «Евровидения» считается Международный выставочный центр в Киеве, но он, по словам, Алсании, также требует серьезных бюджетных вливаний. Министр культуры Украины Евгений Нищук допустил возможность строительства новой арены во Львове или в Киеве на берегу Днепра.

Фактически место проведения конкурса необходимо выбрать в ближайшие дни. На следующей неделе глава НТКУ должен встретиться с наблюдательным советом «Евровидения» в Берлине и объявить им о решении Украины, но экономические и технические проблемы осложняются политическими мотивами.  Во вторник Алсания заявил, что вопрос о столице конкурса застрял на улице Грушевского: «Дело — между президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Что происходит, знают только эти два человека».

Ранее Кличко потребовал от оргкомитета «не позорить страну» и обнародовать информацию о процессе выбора города, который примет музыкальное первенство. «Евровидение» — культурное событие, право проводить которую завоевала для Украины Джамала, превратили в какую-то политическую борьбу. И чем дальше затягивают «интригу», тем меньше шансов у любого города достойно подготовиться, чтобы на высоком уровне провести конкурс», — написал мэр Киева на своей странице в Facebook.

Правительство Украины выделило на проведение «Евровидения» более 16 миллионов долларов (450 млн гривен). Это очень низкий бюджет, особенно в сравнении с организаторами-рекордсменами. Самыми дорогими конкурсами «Евровидения» считаются шоу в Копенгагене в 2014 году (60 миллионов долларов), в Баку в 2012 году (46 млн) и в Москве в 2009 году (44 млн). Советник министра инфраструктуры Украины Яника Мерило заметила, что нынешние экономические условия предполагают аскетичный вариант «Евровидения». В 2002 году Эстония потратила всего восемь миллионов евро на организацию конкурса. По соглашению о коллективных расходах на «Евровидение» до половины затрат на проведение конкурса берет на себя «большая пятерка» (Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия) в обмен на места в финале. 

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Российский флаг на открытии Паралимпиады в Рио
МПК отозвал у белоруса аккредитацию за вынос российского флага
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин. Ташкент, июнь 2016
Мирзиёев назначен врио президента Узбекистана
Руслан Соколовский в суде
Суд отпустил из СИЗО игравшего в храме в Pokemon Go видеоблогера
Дмитрий Песков
Песков рассказал о «последнем предложении» Обамы Путину
Фото: kprf.ru
Прожиточный минимум в России вырос на 180 рублей
17:48 Олланд высказал свое мнение о ношении хиджаба и буркини во Франции
17:43 Пентагон подписал соглашение о военном сотрудничестве с Украиной
17:26 Представитель Чубайса опроверг слухи о потере дома в Переделках
17:16 В Сирии террористы подбили два турецких танка ракетами «Корнет»
17:07 Путин запретил оборонным предприятиям выпускать сковородки

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Дмитрий Анучин
Дмитрий Анучин
8 сентября 1843 года родился географ и этнограф Дмитрий Анучин
16:54 Суд отпустил из СИЗО игравшего в храме в Pokemon Go видеоблогера
16:53 Читатели «Полит.ру» заинтересовались программой «Яблока» после выхода iPhone7
16:48 СКР завел новое дело о геноциде в Донбассе
16:35 МПК отозвал у белоруса аккредитацию за вынос российского флага
16:29 Суд в Екатеринбурге не стал арестовывать участника драки со стрельбой
16:14 Россию пригласили выступить на заседании WADA в Глазго
16:13 В Тольятти изобрели тактильные часы
16:09 Астахов не захотел говорить о своей отставке
16:03 В Воронежской области новорожденного назвали Сталиным
15:50 «Калашников» представил новые автоматы
15:32 Организаторы «Евровидения» опровергли лишение Украины права на проведение конкурса
15:30 Охранник «повара Путина» получил условный срок за нападение на сотрудника ФСБ
15:22 Песков прокомментировал обещание Трампа наладить хорошие отношения с Россией
15:14 Бывший премьер-министр Казахстана назначен руководителем спецслужб
14:58 Главред ИА «Фергана»: Мирзиёев – настоящий преемник Каримова
14:52 Попытка ограбления инкассаторов в Москве закончилась неудачей
14:45 Оливер Стоун завершил съемки фильма о Владимире Путине
14:45 Авиатрекер подтвердил подлет трех самолетов США к берегам Крыма
14:26 Цунами создано в лабораторных условиях
14:25 Кремль пообещал не учитывать позицию Украины по выборам в Крыму
14:21 Мирзиёев назначен врио президента Узбекистана
14:18 МЭР ухудшило прогноз падения реальных доходов россиян
13:45 СМИ допустили участие Индии в альтернативной Паралимпиаде в России
13:37 Глава разведслужбы США обвинил Россию в хакерских атаках на серверы Демпартии
13:20 Песков восхитился выносом флага России на Паралимпиаде в Рио
13:18 СМИ сообщили об экстренной госпитализации Михаила Державина
13:10 В Минкомсвязи подтвердили разработку поправок к «закону Яровой»
13:06 Песков прокомментировал сведения о «последних предложениях» Обамы Путину
12:50 В Млечном пути открыли древнейшее звездное скопление
12:48 Правительство выделило 3,76 млрд рублей на компенсацию взносов на капремонт
12:47 Прожиточный минимум в России вырос на 180 рублей
12:30 Минтруд опроверг информацию об отсутствии средств на доплату к пенсии
12:12 Лукашенко назвал вынос флага России на Паралимпиаде государственной позицией
12:10 В здании Олимпийского комитета России в Москве начался пожар
12:09 Бывший украинский посол рассказал о планах Кремля по разделу Белоруссии
11:57 В Петербурге задержан замдиректора «Ленэнерго» по безопасности
11:57 Экспертиза «Полит.ру»: Исход проверки «Мемориала» фактически предрешен
11:55 В России началась неофициальная продажа iPhone 7
11:51 СК провел обыски в московской квартире рэпера Птахи
11:51 Технология indoor навигации от резидента «Сколково» продана в США
11:50 Экс-замглавы правительства Коми дал показания против топ-менеджеров «Реновы»
11:38 Премьер-министр Армении Абраамян подал в отставку
11:26 Израильские СМИ назвали главу Палестины агентом КГБ
11:18 Российские паралимпийцы предложили наградить белорусов
11:06 В Калужской области пройдет праздник в честь 536-летия Стояния на Угре
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.