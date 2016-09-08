Американская компания Liberty Media объявила в среду о приобретении Формулы-1 за $4,4 млрд. Прежние хозяева проекта – группа компаний под предводительством инвестиционного фонда CVC Capital Partners, расположенного в Люксембурге.

Теперь Формула-1 будет принадлежать американской вещательной компании с гораздо более скромным международным имиджем, чем у ее прежних владельцев, пишет NY Times. В мире у Формулы-1 сейчас насчитывается более 400 млн. зрителей, за счет чего она считается одной из самых популярных спортивных организаций. Но у нее были трудности с выходом на американский рынок, где доминировали другие гоночные шоу, пусть и менее роскошного толка, - в первую очередь, проект Nascar.

Автомобильное шоу Nascar / en.wikipedia.org

Тем не менее, американская телеаудитория Формулы-1 выросла на 40%, с тех пор как NBC Sports получила права на вещание по стране в 2013 г. Волна интереса к этому проекту, оговаривает NY Times, появилась примерно в то же время, когда на американском рынке усилился интерес к другому традиционному международному виду спорта – футболу.

Bloomberg пишет, что Liberty Media попытается компенсировать сокращение аудитории Формулы-1 путем привлечения к шоу новых фанатов за счет популяризации его на рынках в Северной и Южной Америках и Азии. Для этого, в частности, планируется усовершенствовать цифровые форматы вещания. Для Liberty Media этот проект представляет собой вызов, потому что сейчас он переживает не лучшие времена. Еще в 2008 г. его аудитория составляла 600 млн. зрителей, а к настоящему моменту их число сократилось до 400 млн.

На самом деле, объясняет Bloomberg, спад численности аудитории произошел за счет тех рынков, которые традиционно считались главным основанием Формулы-1, в частности за счет британского рынка. При этом увеличилось число фанатов на рынках, которые прежде не проявляли к шоу большого интереса – например, в Азербайджане. Чтобы проект не стал убыточным, Liberty Media придется найти баланс между интересами принимающих сторон, которые платят за организацию гонок у себя, и интересами фанатов, вещателей и спонсоров.

Формула-1 в России / kremlin.ru

BBC пишет, что объявление о продаже Формулы-1 стало завершением долгой истории, когда дальнейшее существование проекта было под вопросом. Теперь, впрочем, появились новые вопросы. Один из них – что представляет собой Liberty Media. BBC поясняет, что этот медиа-конгломерат мало известен за пределами США, однако в США он представляет собой крупный бизнес, который владеет несколькими спортивными шоу. Также эта компания имеет акции в ряде американских кабельных телекомпаний и компаний, занимающихся продажей билетов. Владелец Liberty Media – миллиардер Джон Мэллоун, который также владеет еще двумя медиа-конгломератами.

BBC отмечает, что предсказать дальнейшую судьбу Формулы-1 при новых владельцах сейчас затруднительно, однако с учетом амбициозных планов по расширению аудитории и технологическому усовершенствованию у проекта есть шанс на дальнейшее развитие.