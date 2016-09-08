Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
8 сентября 2016, четверг, 19:58
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Тюменские вузы увеличили проходной балл по ЕГЭ
ТРЦ Малахит дает возможность всем желающим воплотить свои оригинальные идеи к школе
ЧП на набережной: пожилые тюменцы на ходу выпали из автобуса
В ТРЦ Малахит научат делать школьные закладки
В Тюмени задержали подозреваемого в краже из автомобиля
Шайка грабителей нападала на проституток и сутенеров
«Бен-Гур» с гламурной бородой и без мотивации
«Евровидение — 2017» могут отдать России
В Тюменской области будут выпускать тару из полипропилена
Российских пенсионеров освободили от платы за капремонт
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
08 сентября 2016, 19:15
Белоруссия допинг Паралимпиада Россия
Никита Белоголовцев

«По отдельности все — о'кей, а вместе — хочется схватиться за голову»

Флаг России на Паралимпийских Играх 2016
Флаг России на Паралимпийских Играх 2016
ingossip.gr

Представитель паралимпийской сборной Белоруссии вынес российский флаг на стадион на церемонии открытия Паралимпиады 2016 года в Бразилии. Это произошло 7 сентября (8 сентября по московскому времени). Флаг отобрали, когда представитель делегации обошел около четверти стадиона.

В Международном паралимпийском комитете вынос флага страны, отстраненной от участия в Играх, посчитали нарушением и заявили, что нарушителя грозят дисциплинарные меры. Вскоре стало известно, что флаг вынес на стадион член белорусской делегации Андрей Фомочкин.
 
Как сообщило интернет-издание Sputnik Беларусь, Фомочкин — мастер спорта международного класса, победитель и призер Спартакиады народов СССР (1986 года), рекордсмен СССР в зимнем многоборье — в настоящее время является председателем директората национальных команд по видам спорта министерства спорта и туризма.

Напомним, ранее глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель выражал солидарность с российскими паралимпийцами, отстраненными от Паралимпиады в Рио, и обещал, что белорусские спортсмены вынесут российский флаг во время церемонии открытия Паралимпиады.

 
Пятикратный чемпион Паралимпийских игр Олег Шепель / news.tut.by

Позже он заявил, что имел в виду лишь, что флаг пронесут на трибуны стадиона, однако после того, как флаг все же появился, сказал, что его вынесли в знак солидарности с российскими спортсменами, отстраненными от участия в Играх, сообщило информационное агентство БЕЛТА.

В Кремле поступок Фомочкина посчитали заслуживающим восхищение, а глава МИД России Мария Захарова назвала представителя белорусской делегации героем. «Этот человек для нас — герой. Огромное спасибо нашим белорусским друзьям. Такие вещи не забываются. Это и есть настоящий человеческий поступок», — приводит информационное агентство РИА Новости ее слова.

Между тем в этой ситуации России, в сущности, нечем гордиться, так как ее заслуги в появлении флага на стадионе нет. Более того, нет оснований ожидать, что в будущем наших спортсменов минуют неприятности. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» спортивный журналист Никита Белоголовцев, комментируя ситуацию.

 
Никита Белоголовцев

«Не знаю, что сказать про персональную или командную ответственность белорусов за этот поступок. С одной стороны, Олимпиады и Паралимпиады — это место, где всегда выражаются политические позиции. Всегда выражались, так или иначе, и всегда будут выражаться. И кулак в черной перчатке, и самые разные истории, в том числе относительно свежие, про объятия российской и грузинской спортсменок во время войны в Осетии, и жесты протеста эфиопского, если не ошибаюсь, спортсмена непосрественно в Рио — это всегда было и будет. Это не ново.

Люди всегда пользуются площадками для выражения своих взглядов, а Олимпиада и Паралимпиада — это все площадки. И я не виду никакого повода для осуждения, если представитель Белоруссии сделал это искренне, выражая свой или не только свой протест против отстранения России. Я допускаю, что у Международного паралимпийского комитета и других структур, ответственных за Паралимпиаду, могут быть санкции за нарушение, скажем так, корпоративной этики — там надо просто смотреть уставы, регламенты и все остальное. Ну, и, разумеется, мы принимаем — в рамках презумпции невиновности и добрых дел — предположение, что этот человек сделал все по своему усмотрению, что не было денег, давления, правительственных телеграмм с просьбами и так далее.

По поводу того, поможет ли это хоть в чем-то России... Не думаю, что России это может как-то помочь. Скорее, это история для внутреннего потребления — ну, примерно как российские СМИ "молнили" новостями об избрании Елены Исинбаевой в комиссию спортсменов. По количеству хайпа вокруг этого события оно было одним из мощнейших во время Олимпиады, хотя с моей точки зрения это, в общем, если не неуважение к каким-то спортсменам, то довольно странный повод праздновать победу. Ну, избрали — и избрали, что тут такого.

По поводу конкретно белорусов: ну, очевидно, у России есть некоторое количество стран — к сожалению, не самых ведущих в мире, —  которые ее поддерживают. Это не значит, что они не должны нас поддерживать, не значит, что нужно посыпать голову пеплом и говорить: "О ужас, нас поддержала Белоруссия, это так стыдно!" Поддержала — и поддержала, хорошо. Другое дело, что если (или когда) начинается подмена понятий, и мы подменяем правильный лоббизм и правильную защиту своих интересов словами о том, что вот, все, на церемонии открытия побывал российский флаг, — то это не очень правильно. Гораздо правильнее добиваться того, чтобы российские спортсмены несли российский флаг на открытии Паралимпиады. А так — почему бы и не порадоваться, что у нас в мире есть друзья.

А в целом, собственно, тут можно сказать об одной довольно неприятной вещи: что если в большом олимпийском спорте нам какое-то количество своих позиций удалось отстоять, и приличное число российских спортсменов на Олимпиаду поехало (гораздо больше, чем не поехало), если там нам удалось чего-то добиться, то с паралимпийцами — нет. Защиту своих спортсменов-паралимпийцев мы провалили, и это плохо и грустно. Это, с моей точки зрения, конечно же, повод для какого-то внутреннего разбирательства. У нас же есть большое количество людей, которые получают большое количество денег за руководство паралимпийским движением в России. Есть какие-то там чиновники, председатели и заместители председателей, которые получают зарплату, выписывают себе и окружающим премии. Наверно, не очень правильно, что они получают зарплату и выписывают премии за то, что белорусский спортсмен несет российский флаг не открытии Паралимпиады!

Очевидно, впрочем, что эти вещи мной и не мной говорятся все равно что в вакуум. Понятно, что если Виталий Мутко сохраняет свой пост после всего того, что случилось с российским спортом в последние полгода, то уже странно требовать отставок и решений по ребятам из паралимпийского комитета, которые, понятное дело, гораздо менее влиятельные, ресурсные и ответственные.

 
Президент РФС Виталий Мутко / Rfs.ru

То есть если всю эту ситуацию оценивать по отдельным элементам, то все хорошо. Ну, вот пронес белорусский член делегации российский флаг, что в этом плохого? Ничего плохого, это хорошо. Вот проводятся в России соревнования для паралийцев, которые не поехали в Рио — тоже хорошо. Когда люди соревнуются, это лучше, чем когда нет. Ну, не показывает "Матч ТВ" Паралимпиаду — наверно, тоже правильное решение, ее и так-то люди особо не смотрели, а без российских спортсменов показывать ее — вообще какой-то сюрреализм. В новостях рассказали, нарезку сюжетов показали — и, в общем, все довольны. Но если мы отходим на сто метров назад и видим ситуацию в целом — то, конечно, все очень плохо, грустно. И самое плохое — что в последнее время все достижения, связанные с околоспортом, у нас через слово "зато".

"Зато флаг пронесли", "зато мы устроили соревнования", "зато все равно заняли четвертое место", "зато Юлия Ефимова, гнобимая и упрекаемая коллегами (с моей точки зрения — не очень справедливо) взяла несколько медалей"... Эта риторика "осажденной крепости", очевидно, не может привести ни к чему хорошему. Это история, в которой всегда находится миллион оправданий тому, что не получилось, тому, что происходит, тому, что сделали, и тому, где облажались. То есть все по отдельности — о'кей, в рамках нормы. А все вместе — ужас, хочется схватиться за голову. И хочется, конечно же, чтобы новых поводов хвататься за голову не было.

Но все, что вокруг происходит, не дает никаких надежд на то, что не придется хвататься за голову через два года во время Зимних Олимпийских Игр. Скорее, вся эта история про то, что у нас "зато четвертое место", "зато своя Паралимпиада", с моей точки зрения, скорым поездом ведет нас к тому, что через два года, а то и раньше, у нас снова возникнет куча проблем и неприятностей. И мы, вместо того, чтобы как-то готовиться болеть за своих спортсменов, будем изучать регламенты WADA, МОК и Спортивного арбитража в Лозанне», — сказал Никита Белоголовцев.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Российский флаг на открытии Паралимпиады в Рио
Вынос флага России белорусами расценили как индивидуальный протест
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин. Ташкент, июнь 2016
Мирзиёев назначен врио президента Узбекистана
Руслан Соколовский в суде
Суд отпустил из СИЗО игравшего в храме в Pokemon Go видеоблогера
Дмитрий Песков
Песков рассказал о «последнем предложении» Обамы Путину
Фото: kprf.ru
Прожиточный минимум в России вырос на 180 рублей
19:53 Видео в память о Поле Уокере набрало 2 млрд просмотров на YouTube
19:41 СМИ сообщили о гибели российского моряка из «сирийского экспресса»
19:24 Суд в Екатеринбурге арестовал трех участников драки со стрельбой
19:08 ЕЦБ сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне
18:53 Вынос флага России белорусами расценили как индивидуальный протест

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Дмитрий Анучин
Дмитрий Анучин
8 сентября 1843 года родился географ и этнограф Дмитрий Анучин
18:44 СМИ узнали о предотвращении теракта в аэропорту Стамбула
18:25 Украинские пограничники пожаловались на опасные маневры российских военных
18:15 В школе на западе Техаса открыли стрельбу
18:11 Следователи взяли с рэпера Птахи подписку о невыезде
18:05 Apple снизила цены на старые iPhone в России
18:04 СМИ рассказали о назначении Путиным руководства УСБ ФСБ
18:02 Либертарианский кандидат в президенты США никогда не слышал про Алеппо
17:48 Олланд высказал свое мнение о ношении хиджаба и буркини во Франции
17:43 Пентагон подписал соглашение о военном сотрудничестве с Украиной
17:26 Представитель Чубайса опроверг слухи о потере дома в Переделках
17:16 В Сирии террористы подбили два турецких танка ракетами «Корнет»
17:07 Путин запретил оборонным предприятиям выпускать сковородки
16:54 Суд отпустил из СИЗО игравшего в храме в Pokemon Go видеоблогера
16:53 Читатели «Полит.ру» заинтересовались программой «Яблока» после выхода iPhone7
16:48 СКР завел новое дело о геноциде в Донбассе
16:35 МПК отозвал у белоруса аккредитацию за вынос российского флага
16:29 Суд в Екатеринбурге не стал арестовывать участника драки со стрельбой
16:14 Россию пригласили выступить на заседании WADA в Глазго
16:13 В Тольятти изобрели тактильные часы
16:09 Астахов не захотел говорить о своей отставке
16:03 В Воронежской области новорожденного назвали Сталиным
15:50 «Калашников» представил новые автоматы
15:32 Организаторы «Евровидения» опровергли лишение Украины права на проведение конкурса
15:30 Охранник «повара Путина» получил условный срок за нападение на сотрудника ФСБ
15:22 Песков прокомментировал обещание Трампа наладить хорошие отношения с Россией
15:14 Бывший премьер-министр Казахстана назначен руководителем спецслужб
14:58 Главред ИА «Фергана»: Мирзиёев – настоящий преемник Каримова
14:52 Попытка ограбления инкассаторов в Москве закончилась неудачей
14:45 Оливер Стоун завершил съемки фильма о Владимире Путине
14:45 Авиатрекер подтвердил подлет трех самолетов США к берегам Крыма
14:26 Цунами создано в лабораторных условиях
14:25 Кремль пообещал не учитывать позицию Украины по выборам в Крыму
14:21 Мирзиёев назначен врио президента Узбекистана
14:18 МЭР ухудшило прогноз падения реальных доходов россиян
13:45 СМИ допустили участие Индии в альтернативной Паралимпиаде в России
13:37 Глава разведслужбы США обвинил Россию в хакерских атаках на серверы Демпартии
13:20 Песков восхитился выносом флага России на Паралимпиаде в Рио
13:18 СМИ сообщили об экстренной госпитализации Михаила Державина
13:10 В Минкомсвязи подтвердили разработку поправок к «закону Яровой»
13:06 Песков прокомментировал сведения о «последних предложениях» Обамы Путину
12:50 В Млечном пути открыли древнейшее звездное скопление
12:48 Правительство выделило 3,76 млрд рублей на компенсацию взносов на капремонт
12:47 Прожиточный минимум в России вырос на 180 рублей
12:30 Минтруд опроверг информацию об отсутствии средств на доплату к пенсии
12:12 Лукашенко назвал вынос флага России на Паралимпиаде государственной позицией
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР легкая атлетика лесные пожары Ливия Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия Папа Римский Париж пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие СМИ Совбез ООН Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина ФАС Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.