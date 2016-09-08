Представитель паралимпийской сборной Белоруссии вынес российский флаг на стадион на церемонии открытия Паралимпиады 2016 года в Бразилии. Это произошло 7 сентября (8 сентября по московскому времени). Флаг отобрали, когда представитель делегации обошел около четверти стадиона.

В Международном паралимпийском комитете вынос флага страны, отстраненной от участия в Играх, посчитали нарушением и заявили, что нарушителя грозят дисциплинарные меры. Вскоре стало известно, что флаг вынес на стадион член белорусской делегации Андрей Фомочкин.

Как сообщило интернет-издание , Фомочкин — мастер спорта международного класса, победитель и призер Спартакиады народов СССР (1986 года), рекордсмен СССР в зимнем многоборье — в настоящее время является председателем директората национальных команд по видам спорта министерства спорта и туризма.

Sputnik Беларусь , Фомочкин

Напомним, ранее глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель выражал солидарность с российскими паралимпийцами, отстраненными от Паралимпиады в Рио, и обещал, что белорусские спортсмены вынесут российский флаг во время церемонии открытия Паралимпиады.

Пятикратный чемпион Паралимпийских игр Олег Шепель / news.tut.by

Позже он заявил, что имел в виду лишь, что флаг пронесут на трибуны стадиона, однако после того, как флаг все же появился, сказал, что его вынесли в знак солидарности с российскими спортсменами, отстраненными от участия в Играх, сообщило информационное агентство БЕЛТА.

В Кремле поступок Фомочкина посчитали заслуживающим восхищение, а глава МИД России Мария Захарова назвала представителя белорусской делегации героем. «Этот человек для нас — герой. Огромное спасибо нашим белорусским друзьям. Такие вещи не забываются. Это и есть настоящий человеческий поступок», — приводит информационное агентство РИА Новости ее слова.

Между тем в этой ситуации России, в сущности, нечем гордиться, так как ее заслуги в появлении флага на стадионе нет. Более того, нет оснований ожидать, что в будущем наших спортсменов минуют неприятности. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» спортивный журналист Никита Белоголовцев, комментируя ситуацию.

Никита Белоголовцев

«Не знаю, что сказать про персональную или командную ответственность белорусов за этот поступок. С одной стороны, Олимпиады и Паралимпиады — это место, где всегда выражаются политические позиции. Всегда выражались, так или иначе, и всегда будут выражаться. И кулак в черной перчатке, и самые разные истории, в том числе относительно свежие, про объятия российской и грузинской спортсменок во время войны в Осетии, и жесты протеста эфиопского, если не ошибаюсь, спортсмена непосрественно в Рио — это всегда было и будет. Это не ново.

Люди всегда пользуются площадками для выражения своих взглядов, а Олимпиада и Паралимпиада — это все площадки. И я не виду никакого повода для осуждения, если представитель Белоруссии сделал это искренне, выражая свой или не только свой протест против отстранения России. Я допускаю, что у Международного паралимпийского комитета и других структур, ответственных за Паралимпиаду, могут быть санкции за нарушение, скажем так, корпоративной этики — там надо просто смотреть уставы, регламенты и все остальное. Ну, и, разумеется, мы принимаем — в рамках презумпции невиновности и добрых дел — предположение, что этот человек сделал все по своему усмотрению, что не было денег, давления, правительственных телеграмм с просьбами и так далее.

По поводу того, поможет ли это хоть в чем-то России... Не думаю, что России это может как-то помочь. Скорее, это история для внутреннего потребления — ну, примерно как российские СМИ "молнили" новостями об избрании Елены Исинбаевой в комиссию спортсменов. По количеству хайпа вокруг этого события оно было одним из мощнейших во время Олимпиады, хотя с моей точки зрения это, в общем, если не неуважение к каким-то спортсменам, то довольно странный повод праздновать победу. Ну, избрали — и избрали, что тут такого.

По поводу конкретно белорусов: ну, очевидно, у России есть некоторое количество стран — к сожалению, не самых ведущих в мире, — которые ее поддерживают. Это не значит, что они не должны нас поддерживать, не значит, что нужно посыпать голову пеплом и говорить: "О ужас, нас поддержала Белоруссия, это так стыдно!" Поддержала — и поддержала, хорошо. Другое дело, что если (или когда) начинается подмена понятий, и мы подменяем правильный лоббизм и правильную защиту своих интересов словами о том, что вот, все, на церемонии открытия побывал российский флаг, — то это не очень правильно. Гораздо правильнее добиваться того, чтобы российские спортсмены несли российский флаг на открытии Паралимпиады. А так — почему бы и не порадоваться, что у нас в мире есть друзья.

А в целом, собственно, тут можно сказать об одной довольно неприятной вещи: что если в большом олимпийском спорте нам какое-то количество своих позиций удалось отстоять, и приличное число российских спортсменов на Олимпиаду поехало (гораздо больше, чем не поехало), если там нам удалось чего-то добиться, то с паралимпийцами — нет. Защиту своих спортсменов-паралимпийцев мы провалили, и это плохо и грустно. Это, с моей точки зрения, конечно же, повод для какого-то внутреннего разбирательства. У нас же есть большое количество людей, которые получают большое количество денег за руководство паралимпийским движением в России. Есть какие-то там чиновники, председатели и заместители председателей, которые получают зарплату, выписывают себе и окружающим премии. Наверно, не очень правильно, что они получают зарплату и выписывают премии за то, что белорусский спортсмен несет российский флаг не открытии Паралимпиады!

Очевидно, впрочем, что эти вещи мной и не мной говорятся все равно что в вакуум. Понятно, что если Виталий Мутко сохраняет свой пост после всего того, что случилось с российским спортом в последние полгода, то уже странно требовать отставок и решений по ребятам из паралимпийского комитета, которые, понятное дело, гораздо менее влиятельные, ресурсные и ответственные.

Президент РФС Виталий Мутко / Rfs.ru

То есть если всю эту ситуацию оценивать по отдельным элементам, то все хорошо. Ну, вот пронес белорусский член делегации российский флаг, что в этом плохого? Ничего плохого, это хорошо. Вот проводятся в России соревнования для паралийцев, которые не поехали в Рио — тоже хорошо. Когда люди соревнуются, это лучше, чем когда нет. Ну, не показывает "Матч ТВ" Паралимпиаду — наверно, тоже правильное решение, ее и так-то люди особо не смотрели, а без российских спортсменов показывать ее — вообще какой-то сюрреализм. В новостях рассказали, нарезку сюжетов показали — и, в общем, все довольны. Но если мы отходим на сто метров назад и видим ситуацию в целом — то, конечно, все очень плохо, грустно. И самое плохое — что в последнее время все достижения, связанные с околоспортом, у нас через слово "зато".

"Зато флаг пронесли", "зато мы устроили соревнования", "зато все равно заняли четвертое место", "зато Юлия Ефимова, гнобимая и упрекаемая коллегами (с моей точки зрения — не очень справедливо) взяла несколько медалей"... Эта риторика "осажденной крепости", очевидно, не может привести ни к чему хорошему. Это история, в которой всегда находится миллион оправданий тому, что не получилось, тому, что происходит, тому, что сделали, и тому, где облажались. То есть все по отдельности — о'кей, в рамках нормы. А все вместе — ужас, хочется схватиться за голову. И хочется, конечно же, чтобы новых поводов хвататься за голову не было.

Но все, что вокруг происходит, не дает никаких надежд на то, что не придется хвататься за голову через два года во время Зимних Олимпийских Игр. Скорее, вся эта история про то, что у нас "зато четвертое место", "зато своя Паралимпиада", с моей точки зрения, скорым поездом ведет нас к тому, что через два года, а то и раньше, у нас снова возникнет куча проблем и неприятностей. И мы, вместо того, чтобы как-то готовиться болеть за своих спортсменов, будем изучать регламенты WADA, МОК и Спортивного арбитража в Лозанне», — сказал Никита Белоголовцев.