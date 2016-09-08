Выборы губернатора Тульской области не являются досрочными: полномочия Владимира Груздева истекали в августе 2016. Однако он ушел в отставку в феврале, и Владимир Путин назначил на пост врио губернатора Алексея Дюмина, который до того делал карьеру в Службе безопасности президента, а затем в Министерстве обороны. На досуге играл с президентом и его друзьями в хоккей.

О причине назначения Дюмина в Тулу ходило много слухов. Некоторые считали это своеобразной «ссылкой» — человек, который ранее охранял президента, удален из Москвы, хотя и не так далеко, Тула находится всего в 180 км от столицы. Другое мнение — Дюмин был назначен на административный пост для дальнейшего повышения, ранее он не имел такого опыта и он будет ему полезен в дальнейшей карьере.

Действительно, Дюмин себя проявил хорошим управленцем. Чуть более чем через месяц после назначения в поселке Плеханово близ Тулы вспыхнули стихийные беспорядки — газовая служба решила перерезать незаконные врезки в газопровод, благодаря которым отапливался один из самых крупных цыганских поселков в Центральной России. Цыгане попытались силой прогнать газовщиков, в ответ в Плеханово был введен ОМОН и другие полицейские силы.

Но подавить протесты — полдела, Дюмин, кажется, смог в принципе «разрулить» ситуацию: цыгане уже соглашаются со сносом их домов, которые были построены без разрешения властей, мэрия Тулы занимается сейчас постепенным расселением поселка.

На выборы Дюмин решил идти как самовыдвиженец, однако его, естественно, активно поддерживала «Единая Россия». Также о поддержке Дюмина сразу заявили в местном отделении ЛДПР и его предшественник Владимир Груздев, чьи позиции в регионе были достаточно сильны.

Но в своей кампании Дюмин использует не только ресурсы местных единороссов. Дюмин, как и положено назначенцу из центра, пользуется своими связями в столице. В Тульской области сконцентрирована оборонная промышленность, и сразу после назначения Дюмина в Министерстве обороны заговорили об увеличении заказов.

В последние месяцы резко интенсифицировались контакты Тульской области и Москвы. Сергей Собянин в августе посетил Тулу, пообещал наладить транспортное сообщение между двумя городами, а также обрадовал тем, что скоро электрички между Тулой и столицей будут ходить на полчаса быстрее.

Дни Москвы в Тульской области. Алексей Дюмин и Сергей Собянин. 20 августа 2016. Фото: Портал правительства Тульской области

Также Тула получила от Москвы 20 автобусов марки «Волжанин», заявлено о том, что в ближайшее время в город поступят еще 20 автобусов, 30 трамвайных вагонов и 25 троллейбусов из Москвы.

Единственный серьезный соперник Дюмина — глава областного отделения КПРФ Олег Лебедев. Он действующий депутат Госдумы, его хорошо знают в области — но шансов у него не очень много. Тем более, Лебедев одновременно выдвинулся как кандидат по одномандатному округу, где ему также приходится нелегко, такое распыление ресурсов может негативно сказаться на кампании.

Олег Лебедев (в центре) с членами «Рабочей Боевой Дружины» "для борьбы за права жителей региона". Фото: КПРФ

В партии «Яблоко» решили бойкотировать губернаторские выборы, так как считают их «срежиссированными». Эсеры заявили, что не хотят тратить ресурсы на выборы, «результаты которых заранее известны».

Политолог Александр Кынев отмечал, что хотя в Тульской области и есть протестный потенциал, но «оппозиция была разгромлена еще при экс-губернаторе Владимире Груздеве». «Кандидата, способного этот потенциал реализовать, в области нет, при Груздеве регион превратился в зону электоральных аномалий», — отметил эксперт.

Политолог, кандидат политических наук, доцент кафедры Социологии и политологии ТулГУ Андрей Махрин в разговоре с «Полит.ру» признал, что у Дюмина, фактически, нет конкурентов.

«Самовыдвиженцы для участия в выборах на пост губернатора в Тульской области были, но двоим в регистрации отказано. А четыре кандидата у нас зарегистрированы: самовыдвиженец Алексей Дюмин, который сейчас является врио губернатора и трое кандидатов от политических партий.

Избирательная кампания, которую они проводят (за исключением Дюмина), не очень яркая. Ни ролики их, ни листовки не выглядят впечатляюще. У Дюмина все же чувствуется поддержка профессионалов, его "рекламная продукция" выполняется на хорошем уровне. Единственное — Алексей Геннадьевич не участвует напрямую в избирательной кампании. У него есть листовки, газеты, ролики, но политическими дебатами он не занимается. Другие кандидаты в дебатах участвуют, а Дюмин использует другие ресурсы информационного плана.

Будучи врио губернатора, он сейчас начал чаще выступать на публике, больше ездить по области, встречаться с общественностью. Делается это в каком-то информационном фоне. Например, было шествие первокурсников университетов — и он выступил, поздравил первокурсников. Была дата в нефтехимической промышленности — он поздравил нефтехимиков. И таких информационных поводов он находит много, поэтому, думаю, ему особо не требуется еще и участвовать в дебатах, ему это представляется лишним.

Что касается остальных кандидатов, то, скажем, за исключением Олега Лебедева (депутат Госдумы от КПРФ — "Полит.ру"), они менее известны. Олег Веселов (сотрудник Кадастровой палаты, выдвинут от "Коммунистов России"), скажем, хотя бы был депутатом областной думы и депутатом муниципалитета города Ефремова. Что же касается Николая Огольцова (начальник отдела корпоративной защиты компании "Газпром газораспределение Тула", выдвинут "Российской партией пенсионеров за справедливость"), то он в области малоизвестен, и о нем особо говорить не приходится.

Но что касается Олега Лебедева, выдвинутого от КПРФ, то тут есть интересный момент. Лебедев совмещает свою избирательную кампанию по выборам губернатора с кампанией по выборам в Государственную Думу, куда он идет по 184 избирательному округу. Причем по этому округу у него достаточно сильный соперник — Владимир Игоревич Афонский, тоже депутат Государственной Думы, только от "Единой России". И Афонский считается чуть ли не фаворитом избирательной гонки. Словом, и на выборах в Государственную Думу, и на выборах губернатора у Лебедева действительно серьезные соперники.

Напомню, губернатор у нас был назначен по приказу президента России, и это оказывает серьезное влияние на избирательный процесс в области. Потому что понятно, что это ставленник президента и что, скорее всего, будет как-то задействован административный ресурс. Ну, например, мы ждем, что, возможно, президент Путин приедет сюда и еще раз окажет доверие Алексею Дюмину, как он оказал его в феврале этого года».