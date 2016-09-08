Открытые материалы

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин назвал «никому не известной и не нужной журналистишкой» автора «Новой газеты» Надежду Прусенкову, которая обвинила его в использовании в книге «Самые громкие преступления 21 века в России» фрагментов ее статьи об Анне Политковской.

«Чем еще может прославиться никому, кроме своего болота, не известная и не нужная журналистишка?», — прокомментировал Владимир Маркин в Twitter обвинения Прусенковой.

Он также заявил, что «описание одних и тех же конкретных обстоятельств, зафиксированных материалами уголовного дела и озвученных в суде, вполне могут быть схожи, ведь это не чей-то художественный вымысел, а достоверные факты».

Если кто-то хочет раскрутиться на моем имени, то могу только пожелать удачи! Но наверняка это будет первая и единственная возможность. — Владимир Маркин (@VladimirMarkin) 7 сентября 2016 г.

7 сентября журналист «Новой газеты» Надежда Прусенкова обнаружила в книге Владимира Маркина дословные заимствования из своего текста, опубликованного в 2014 году. По ее словам, в главе, посвященной расследованию убийства Анны Политковской (страницы 146-149) Маркин использовал фрагменты из текста Прусенковой, который появился в номере «Новой газеты» от 7 марта 2014 года. В своем Facebook журналистка привела фотографии этих страниц книги.

Как заявила Прусенкова, редакция не давала разрешения на использование материалов в книге Маркина. Она отметила, что ссылок на открытые источники в книге нет.

Журналистка также выразила удивление в связи с тем, тем, что Маркин в своей книге упомянул бывшего милиционера Дмитрия Павлюченкова, осужденного на 11 лет колонии по обвинению в причастности к убийству Политковской. По словам Прусенковой, в книге Павлюченков описывается исключительно как человек, помогавший следствию, а не как пособник убийц.

Сам Владимир Маркин ранее заявлял, что при написании книги пользовался открытыми материалами.

В книге «Самые громкие преступления XXI века в России» Владимир Маркин провел параллели между расследованием убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской (1958-2006) и расследованием убийства американского президента Джона Кеннеди (1917-1963).

«По убийству Политковской все фигуранты от исполнителя до организатора отбывают наказание. Но если говорить о заказчике, к сожалению, такого рода преступления настолько тщательно готовятся… Кто у нас ответит, кто был заказчиком убийства Кеннеди? У них там не то что заказчик, не знают — кто убил». «Мы нашли, кто убил и кто организовал, но кто конкретно заказал — у нас есть только предположение», — говорится в книге.

Официальный представитель СКР также выдвинул версию, согласно которой заказ на убийство журналистки дал бежавший в Лондон предприниматель и политик Борис Березовский (умер в 2013 году).