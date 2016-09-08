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08 сентября 2016, 16:28
Арсений Рогинский закон об «иностранных агентах» «Мемориал» Минюст некоммерческие организации
Арсений Рогинский

«"Мемориал" продолжит работу в любом случае»

Пикет в защиту общества "Мемориал"
Пикет в защиту общества "Мемориал"
Максим Поляков/Коммерсантъ

Министерство юстиции России начало внеплановую проверку деятельности Международного научно-просветительного и правозащитного общества «Мемориал». Проверка проводится по запросу Генеральной прокуратуры, ее целью названо выяснение вопроса, не выполняет ли организация функции иностранного агента.

Как сообщается на странице организации в социальной сети Facebook, для проверки потребовались документы за четыре года, в том числе протоколы, отчеты о работе, списки публикаций, финансовые и банковские документы.

Общество «Мемориал» было создано в конце января 1989 года в Москве (фактически же оно существовало как общественное движение еще в 1987 году и к 1988 году было достаточно известным). Первоначально оно получило название Всесоюзное добровольное историко-просветительское общество «Мемориал». Со временем оно превратилось в союз региональных организаций, а затем, с распадом СССР – и в союз организаций разных стран.

В результате в 1992 году к определению «историко-просветительское» были добавлены слова «и правозащитное», а слово «всесоюзное» в название заменили на «международное». Был принят Устав общества, избрано правление и его исполнительный орган – Рабочая коллегия. С тех пор деятельность общества расширялась.

Со вступлением в силу закона об организациях-иностранных агентах в ноябре 2012 года «Мемориал», как и другие НКО, также попал в зону внимания чиновников. Весной 2013 года прокуратура обязала организацию зарегистрироваться в качестве иноагента. Это представление было обжаловано «Мемориалом».

 
Митинг Петербургского отделения общества "Мемориал" / commons.wikimedia.org

Представитель организации Кирилл Коротеев в суде тогда признал факт получения финансирования из-за рубежа, но указал, что «Мемориал» не занимается политической деятельностью, не оказывает влияние на общественное мнение и принятие государственных решений, а следовательно, не может быть причислен к иностранным агентам. Однако Замоскворецкий суд Москвы не нашел оснований для удовлетворения жалобы.

Апелляционная коллегия Московского городского суда также отклонила жалобу «Мемориала» и признала решение Замоскворецкого суда законным и обоснованным. В октября 2014 года Минюст обратился в Верховный суд с иском о ликвидации «Мемориала». Решение по иску было вынесено 28 января 2015 — иск Минюста Верховным судом был отклонен.

Однако 5 сентября 2016 года вопрос о статусе организации был поднят вновь, так как Минюст начал внеплановую проверку. Информация об этом распространилась в СМИ вскоре после того, как  Аналитический центр Юрия Левады, проводящий социологические исследования был признан иностранным агентом. Эксперты расценили происходящее как новую волну наступления на гражданское общество.

«Мемориал» планирует обратиться в суд, если по результатам проверки его посчитают иностранным агентом, рассказал в беседе с «Полит.ру» председатель правления Международного общества «Мемориал» Арсений Рогинский. По его словам, в «Мемориале» отдают себе отчет в том, что шансы на победу в этом случае невысоки. Однако, независимо от этого, общество намерено продолжать работу.

 
Арсений Рогинский на презентация книги "Расстрельные списки 
Фото: "Мемориал"

«Если исходить из той логики, что обычно в последнее время, когда проверка проводится внепланово и, вдобавок, по распоряжению прокуратуры, то эти проверки заканчиваются однозначно, то есть признанием организации иностранным агентом. Исходя из этого, «Мемориал» тоже должны иноагентом признать.

С другой стороны, есть одна важная проблема — проблема в статусе организации. «Мемориал» — организация международная, она зарегистрирована именно как международная. А в решении Конституционного суда, посвященного как раз анализу закона об иноагентах, сказано, что международные организации не могут быть иностранными агентствами. Значит, либо надо все-таки не признавать «Мемориал» агентом, либо считать, что международная организация, зарегистрированная в России, вовсе не является международной организацией. Что тоже довольно странно.

Это дает нам возможность и позицию для дальнейшего оспаривания в судах, в случае, если нас признают иностранным агентом. Неслучайно, думаю, по итогам проверки, которая была весной 2013 года, нас не признали иностранным агентом. Но сейчас время изменилось, сейчас, может быть, и признают. Тогда будем оспаривать это в судах. Очевидно, что шансов на выигрыш в судах у нас мало, но все-таки мы будем это делать.

Но, независимо от каких-либо решений, деятельность организации продолжится. Хотя, конечно, если «Мемориал» будет признан иностранным агентом, его широкая именно просветительская деятельность должна будет несколько скукожиться. Просто потому, что многие государственные институции не хотят иметь дела с организациями, имеющими такой статус. Соответственно, эффективность нашей работы сильно поуменьшится и сама работа сузится. Но я не сомневаюсь, что она продолжится», — сказал Арсений Рогинский.

Исход проверки «Мемориала», по-видимому, предрешен, считает и Кирилл Рогов, политический обозреватель и аналитик. На своей странице в соцсети Facebook он высказал мнение, что в России начался новый этап давления на НКО.

«Учитывая признание иностранным агентом на днях "Левада-центра", исход проверки "Мемориала", видимо, предрешен. Итак, в России началась новая волна наступления на независимые организации и гражданское общество. Собственно, предположение о том, что эта волна будет, и о том, против кого она будет направлена, у меня возникли сразу после назначения новой уполномоченной по правам человека в апреле этого года», — написал он.

В то же время председатель правления Международного общества «Мемориал» Арсений Рогинский полагает, что ничего нового в ситуации нет: просто бюрократия продолжает запущенный властью процесс.

«У меня есть ощущение, что за происходящим не стоит чье-то конкретное политическое решение. Я верю тем высокопоставленным людям, которые говорят, что такого не стояло и за решением по "Леваде". Глуповато же объявлять иностранным агентом "Левада-центр" накануне выборов, правда? Глуповато и как-то совершенно не выгодно власти, потому что левадовские опросы не дают чего-то такого, ради чего организацию стоило бы репрессировать накануне выборов.

Что это значит? Это значит, что нет такого дяди, который сидит и решает: вот теперь мы прикроем этих, а потом – этих. Нет того, кто распоряжается чем-то централизовано. А, скорее всего, это все бюрократия средней руки, которая просто реагирует на сигналы, понимая общее русло (а в общем русле – признавать независимые общественные организации агентами при каждой возможности). И, получая любые сигналы от современной "комсомольской молодежи" или каких-нибудь депутатов, одни просто автоматически назначают проверку, а другие просто автоматически иноагентами признают. То есть правит бал бюрократия, а какого-то сидящего над этим дяди нет.

Дядя запустил процесс – и уже перестал его в серьезной степени контролировать. Вот такое у меня ощущение. Но, что запустил – тут-то сомнений нет. Запустил, создал общие рамки, а того, чтобы заниматься в рамках этого какими тонкими "нарезками" типа "этих отложите пока", "этих давайте в первую очередь", мне кажется, нет. За всем этим теперь уже стоит традиция, общий уклон доносительства и положительного отношения к доносам, и бюрократическое реагирование охранительного толка», — объяснил Арсений Рогинский.

Между тем «Мемориал» предоставил Минюсту все запрошенные документы. Ожидается, что проверка завершится и ее результат будет обнародован не позднее 30 сентября.

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