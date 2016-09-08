Партия «Яблоко» в последний раз попадала в парламент в 1999 году. Но в 2011 году набрала более 3% голосов избирателей и теперь имеет право выдвигать свой список и одномандатников без сбора подписей. Учитывая мощные отделения в некоторых регионах и известное имя, партия могла бы рассчитывать на повторение результата пятилетней давности. Однако предвыборный съезд показал: «Яблоко» способно на большее.

Создание коалиции либеральных сил — давняя мечта «правой» оппозиции в России, которая не может осуществиться уже много лет. В какой-то момент в качестве базы для коалиции рассматривался «Парнас», но в результате череды скандалов и конфликтов от этой идеи пришлось отказаться. Тогда нишу заняло «Яблоко», причем на удивление успешно.

Как-то само собой считается, что члены «Яблоко» никогда не скажут и слова против своего неформального лидера и основателя партии, Григория Явлинского. Однако после отставки с поста председателя партии Сергея Митрохина на съезде состоялось настоящее конкурентное голосование, где Эмилии Слабуновой противостоял глава псковского отделения партии Лев Шлосберг.

Лев Шлосберг в открытом штабе "Яблока". 27 августа 2016. Фото: Кирилл Гончаров

Именно Шлосберг летом получил полномочия по ведению переговоров с другими политическими силами и в результате смог привлечь достаточно сильных союзников, например Владимира Рыжкова и Дмитрия Гудкова — они попали в федеральный список и окажутся в Госдуме, если «Яблоко» наберет более 5% голосов. При этом и Рыжков, и Гудков выдвигаются от «Яблока» в одномандатных округах — Рыжков на Алтае, а Гудков на северо-западе Москвы.

Также удалось договориться с «Парнасом» — «Яблоко», например, отказалось от выставления кандидатуры в центре Москвы, «уступив» округ Андрею Зубову. У того, правда, появился конкурент в лице Марии Бароновой, так что в итоге в одном из самых оппозиционно настроенных округов Москвы может победить кандидат от «Единой России» Николай Гончар, но это уже не проблема «Яблока».

Между тем «Яблоко» открыто заявляет о том, что присоединение Крыма было противоправным действием, снимает кандидатов, которые были обвинены «Диссернетом» в плагиате и, наконец, негативно говорит о политике Владимира Путина — по современным меркам это уже многого стоит.

Автобус с агитацией партии "Яблоко". Екатеринбург. Август 2016 года. Фото: Иван Абатуров

Фактически, «Яблоко» стало главной либеральной силой на выборах. «Партия роста» некоторым не подходит из-за открытого сотрудничества с Кремлем, а некоторым — из-за слишком узкой направленности, создается впечатление, что кроме защиты предпринимателей эту структуру ничего не интересует. «Парнас», конечно, отличается во время дебатов (особенно за счет Вячеслава Мальцева), но кроме этого ничего особенного предложить не может.

Но, не смотря ни на что, «Яблоку» пока совершенно не гарантированы голоса избирателей. Во-первых, им не удалось убедить своих потенциальных сторонников в том, что нужно обязательно прийти на участки 18 сентября. Во-вторых, даже те либерально настроенные избиратели, кто на выборы все-таки придет, не обязательно проголосуют за «Яблоко». Не удалось создать образ «Яблока» как представителя всех сил политического фланга, реальной альтернативы «Единой России» и парламентских партий. И хотя опросы общественного мнения показывают, что у «Яблока» результат будет отличен от нуля, до 5% еще далеко.

При этом какое-то количество одномандатников «Яблоку», вполне вероятно, провести все-таки удастся. За партию голосуют в Москве и Петербурге, велика поддержка во многих регионах северо-запада страны. Но набрать за их счет 5% будет сложно, тем более, что даже в ключевых для партии регионах работа избирательных штабов поставлена не то чтобы идеально. Для иллюстрации этого факта достаточно прогуляться в Тушине, где собственный штаб Геннадия Гудкова, кажется, организовал выступление кандидата в каждом двор,е и пройтись по одному из районов юго-запада столицы — где за либералов также всегда хорошо голосуют — там агитации за «Яблоко» почти не видно.

Впрочем, до выборов еще больше недели — есть шанс если не исправиться, то, во всяком случае, сделать что-то заметное.