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08 сентября 2016, 12:02
биология генетика растения
Максим Руссо

CRISPR на зубах

Stefan Jansson

Шведский ученый, возможно, впервые в мире посадил, вырастил и съел растение, геном которого был изменен при помощи системы CRISPR-Cas9.

Ставшая в последние годы широко известной, эта революционная технология значительно упростила редактирование генома. Благодаря CRISPR-Cas9 исследователи могут по своему выбору заменить или удалить короткие фрагменты генома. Все это похоже на действия, совершаемые при работе над текстом в текстовом редакторе. Попутно новая технология вызвала немало споров о том, следует ли рассматривать растения, геном которых был изменен CRISPR-Cas9, как генетически модифицированные организмы, и распространяется ли на них действие соответствующих законов. Подробнее о дискуссиях вокруг технологии CRISPR-Cas9 можно прочитать в специальном очерке «Редактирование генома: за и против», а также во многих других наших материалах на эту тему.

Профессор Стефан Янсон (Stefan Jansson) возглавляет лабораторию клеточной и молекулярной биологии растений в Университете города Умео. На огород, где Яносон выращивает растения, наведался ведущий шведского радио Густав Кларин (Gustaf Klarin), который работает в передаче, посвященной садоводству. В ходе интервью профессор Янсон и ведущий отведали тальятелле с обжаренными овощами. Среди овощей были и 300 граммов капусты с геномом, модифицированным при помощи CRISPR. Оба, как вспоминает Янсон, ели с большим аппетитом, а Густав Кларин даже счел, что капуста была самой вкусной из овощей. Дегустации был посвящен пресс-релиз Университета Умео, а в своем блоге на университетском сайте Янсон подробно рассказал историю выращивания и приготовления капусты.

По признанию Янсона, сам он не применял технологию редактирования генома, а получил семена капусты от коллеги из другой страны, пожелавшего сохранить анонимность. Янсон посадил семена 31 мая этого года, а 11 июня появились всходы. Спустя девять дней профессор пересадил рассаду в грунт. По своему опыту он знал, что посадки капусты часто подвергаются нападению капустной моли (Plutella xylostella), поэтому он заботливо соорудил над растениями парник на каркасе из изогнутых прутьев, закрыв их от насекомых-вредителей. Но стоило Янсону на несколько дней уехать на конференцию в Прагу, как, вернувшись, он обнаружил, что защита оказалась недостаточной. Часть растений была поедена молью. Весь июль профессор провел в неустанной борьбе с капустной молью, регулярно собирая с листьев ее личинок. Жена Янсона посадила среди капусты бархатцы, запах которых отпугивает многих вредителей, но на моль он не подействовал.

Наконец, 16 августа состоялся визит Густава Кларина и дружеский обед. Янсон приготовил тальятелле, а также обжарил мангольд, горох и лук. И, конечно, капусту. Также он добавил местный твердый сыр вестерботтен, оливковое масло, чеснок, немного чили, майоран, тимьян, орегано, эстрагон и петрушку, кориандр и листья мяты перечной. Поскольку профессор счел этот обед историческим событием, в своем блоге он зафиксировал не только список ингредиентов, но и привел подробный рецепт. Янсон и Кларин остались довольны, а остатки урожая капусты доели приехавшие на следующие выходные дети и внуки Янсона. 5 сентября интервью, записанное в процессе поедания капусты, вышло в эфир.

Как отмечает Янсон, Европейский союз еще не определил, должно ли растение, один из генов которого устранен при помощи CRISPR-Cas9, быть классифицировано как генетически модифицированный организм. Но профессор получил одобрение своих опытов со стороны Совета по сельскому хозяйству Швеции. Власти сочли, что растение не может считаться генетически модифицированным организмом, так как оно не содержит чужеродной ДНК. В комментарии, данном сайту журнала Science, Янсон сказал, что раз растение не было признано ГМО, то ему не нужно был просить разрешение на экспериментальную посадку или даже информировать об этом.

Ученый попытался выяснить, был ли это первый случай употребления в пищу растения с геномом, отредактированным CRISPR-Cas9. Ему не удалось найти других примеров. В Университете штата Пенсильвания опыты с редактированием генома грибов проводит Инун Ян (Yinong Yang). Он сообщает, что ел свои грибы, но они могли быть грибами из контрольной группы, геном которых не подвергался модификации. И в любом случае грибы это не растения. Кстати, Департамент США по сельскому хозяйству поступил аналогично шведским властям, объявив Инун Яну, что его грибы не попадают под действие правил, регулирующих использование генетически модифицированных организмов.

Но Янсон считает вполне возможным, что в каких-то странах ученые уже пробовали есть растения с геномом, измененным CRISPR-Cas9. Свою же дегустацию он считает первым публичным и легальным опытом такого рода.

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