В англоязычных СМИ практически одновременно появились сообщения о том, что администрация президента США Барака Обамы выразила недовольство политикой России в Сирии, и о том, что министр иностранных дел Британии Борис Джонсон тоже раскритиковал российскую стратегию. Также комментаторы обсуждают новые инициативы Турции в сирийском конфликте.

О претензиях со стороны администрации написала Washington Post. Претензии состоят в том, что поддерживаемый Россией проект перемирия к настоящему моменту провалился, и восстановить его не получается. Речь первоначально шла о том, что Россия и США совместно организуют прекращение огня в Сирии, а затем координированно наносят удары по террористам. Сделка о сотрудничестве предполагала ряд уступок с обеих сторон. Теперь американская сторона заявила, что практически не видит смысла участвовать в сделке, которая все равно не дает нужных результатов.

Борис Джонсон, в свою очередь, выступил с поддержкой новых предложений, выдвинутых сирийской оппозицией, которая требует смещения Асада. Новые предложения представляют собой план перехода власти. План предполагает сначала шестимесячный период переговоров между оппозицией и режимом в условиях полного прекращения огня. После этого Асад оставляет свой пост, и формируется временное правительство, состоящее из представителей оппозиции и представителей нынешнего сирийского правительства, а также представителей гражданского общества. Это правительство действует в течение 18 месяцев, затем следуют выборы. Похвалив этот план, Джонсон призвал Россию прекратить «бессмысленную» поддержку Асада и вместе с США приступить к организации перемирия.

Пополнение боезапаса российских ВВС на базе в Сирии /mil.ru

Financial Times пишет, что Турция собирается интенсифицировать свою вовлеченность в сирийский конфликт и установить буферую зону вдоль своей границы, тем самым заблокировав доступ к этой территории для боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) и для курдских ополченцев. Это отчасти отвечает призывам США, которые уже некоторое время стремились отрезать ИГ от турецкой границы. При этом Вашингтон последовательно возражал против предложений устроить на этой территории настоящую буферную зону. Если Турция, которая добивается свержения Асада, действительно сможет установить буферную зону, это укрепит ее позиции в качестве стороны переговоров при урегулировании конфликта.

Между тем, Guardian пишет, что госсекретарь США Джон Керри в очередной раз выразил надежду, что в ближайшее время ему удастся договориться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым о новом прекращении огня в Сирии. Первоначально планировалось, отмечают авторы, что эта договоренность будет достигнута в понедельник, во время встречи лидеров России и США на саммите G20 в Китае. Однако этого соглашение не было достигнуто, потому что переговоры омрачились взаимными претензиями.

В.Путин и Б.Обама / wikipedia.org

Впрочем, высказываниям Керри, отмечается в материале, противоречат высказывания других источниках, которые сообщают, что никаких строгих договоренностях о встрече в ближайшее время между Лавровым и Керри не было. Также с оптимистической риторикой Керри идут вразрез высказывания со стороны администрации президента США, которая дает понять, что ее терпение во взаимодействии с Россией на исходе.

Россия и США, напоминают авторы, уже не первый месяц обсуждают условия сделки, в результате военно-воздушные силы президента Сирии Башара Асада будут контролироваться Россией, и Россия и США совместно будут определять дальнейшую работу по борьбе с терроризмом. Сейчас США добиваются от России обещаний, что она будет жестко давить на Сирию, если ее правительство нарушит перемирие. При этом сирийскому правительству не нравится идея быть стесненным в действиях на собственной суверенной территории.