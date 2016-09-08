Топ новостей 8 сентября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня сборная Белоруссии вынесла на открытии Паралимпиады в Рио российский флаг, премьер-министр Узбекистана назначен врио главы государства, прожиточный минимум в России вырос на 180 рублей.

Паралимпийская сборная Белоруссии вынесла российский флаг наряду с белорусским во время церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро 7 сентября. Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил подобный жест, объявив его политическим протестом. На церемонии открытия Паралимпиады у члена белорусской делегации, который нес российский флаг, отобрали полотнище. Однако мужчина успел до того времени обойти около четверти стадиона.

Пресс-атташе Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенси сообщил, что аккредитация члена белорусской сборной Андрея Фомочкина отозвана: «МПК отозвал аккредитацию у члена делегации сборной Белоруссии, который нес флаг России».

Вы за то, чтобы назначить белорусского функционера Андрея Фомочкина /флаг РФ на ПараОлимпиаде в Рио/ на место Мутко — Алексей Венедиктов (@aavst) 8 сентября 2016 г.

Временно исполняющий обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев

На совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиёев был назначен временно исполняющим обязанности президента страны. Отметим, что согласно конституции Узбекистана в случае смерти главы государства его обязанности временно исполняет председатель верхней палаты национального парламента.

По старой советской традиции, кто похоронную комиссию возглавит, тот и глава государства. В Узбекистане все так — врио стал Шавкат Мирзиёев — Открытая Россия (@openrussia_org) 8 сентября 2016 г. #узбекистан переворот. Премьер назначен ио президента. Антиконституционно — shahidayakub (@shahidayakub) 8 сентября 2016 г.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее величину прожиточного минимума на новом уровне. Согласно документу, прожиточный минимум на душу населения во II квартале 2016 года составит 9956 рублей. В сравнении с I кварталом этот показатель вырос на 180 рублей.

Прожиточный минимум повысили на 180 рублей, что не дотягивает даже до минимальной цены за пол-литра водки — Открытая Россия (@openrussia_org) 8 сентября 2016 г.

Евровидение . Фото: eurovision.tv

Организатор «Евровидения» подтвердили, что конкурс в 2017 году пройдет на Украине. Об этом сообщили в Европейском вещательном союзе (ЕВС): «Принимающий соревнование город будет объявлен в установленном порядке, и любые изменения будут обозначены на сайте "Евровидения"».

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов отказался комментировать вопрос о своей возможной отставке: «Без комментариев, все сами увидите».

Встреча В.Путина и Б.Обамы / kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал не полностью соответствующими действительности сообщения западных СМИ о передаче лидером США «окончательных предложений» по Сирии Владимиру Путину на саммите G20 в Китае: «Действительно, сирийская тема весьма детально обсуждалась двумя президентами, еще более детально она обсуждалась Лавровым и Керри. Там действительно идет речь о неком документе, который, однако, пока не финализирован, потому что оставались некоторые согласованные вопросы, работа продолжается».

Министерство труда РФ прокомментировало сообщения СМИ о якобы имеющихся проблемах с выплатой доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров. В сообщении ведомства сказано, что средства на соцдоплату предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда России (ПФР).

Пенсионный фонд за 6 месяцев исчерпал средства на доплаты пенсионерам https://t.co/giZyKoIsfj pic.twitter.com/IbVg6ZS6A5 — Лентач (@oldLentach) 8 сентября 2016 г.

Суд в Свердловский области постановил отпустить из СИЗО под домашний арест видеоблогера Руслана Соколовского, снявшего видео о том, как он ловит покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.

Конституционный строй, конечно, очень расширился. Теперь он и в церкви, и на концерте рэпера, и ВКонтакте. Аккуратнее,не заденьте его плечом — Pavel Chikov (@pchikov) 8 сентября 2016 г.

7 сентября компания Apple представила смартфон iPhone 7, а также модель iPhone 7 Plus. Предполагается, что новинка поступит в официальную продажу уже 16 сентября.

В традиционном опросе «Полит.ру» предложил читателям поделиться своей реакцией на выход нового iPhone. Большинство респондентов выбрали шуточный вариант ответа.