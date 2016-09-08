Топ новостей 8 сентября
Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня сборная Белоруссии вынесла на открытии Паралимпиады в Рио российский флаг, премьер-министр Узбекистана назначен врио главы государства, прожиточный минимум в России вырос на 180 рублей.
Белорусы пронесли российский флаг на открытии Паралимпиады в Рио
Паралимпийская сборная Белоруссии вынесла российский флаг наряду с белорусским во время церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро 7 сентября. Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил подобный жест, объявив его политическим протестом. На церемонии открытия Паралимпиады у члена белорусской делегации, который нес российский флаг, отобрали полотнище. Однако мужчина успел до того времени обойти около четверти стадиона.
Спасибо вам, Братья!! #Белоруссия #Беларусь #Россия #паралимпиада #паралимпийцы https://t.co/2RMbUy8si2— Снежана Волгина (@Dobroslava) 8 сентября 2016 г.
Гордимся тобой, #Беларусь !!! pic.twitter.com/CHDEgRp9ir— ★Нефритовый™ (@zapvv) 8 сентября 2016 г.
МПК отозвал у белоруса аккредитацию за вынос российского флага
Пресс-атташе Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенси сообщил, что аккредитация члена белорусской сборной Андрея Фомочкина отозвана: «МПК отозвал аккредитацию у члена делегации сборной Белоруссии, который нес флаг России».
Белорусские спортсмены поддержали Россию на открытии Паралимпийских игр. #новости https://t.co/foaC5L1Vor#Беларусь pic.twitter.com/ygp8v0sQUu— Новости Прибалтики (@RuBalticRu) 8 сентября 2016 г.
Вы за то, чтобы назначить белорусского функционера Андрея Фомочкина /флаг РФ на ПараОлимпиаде в Рио/ на место Мутко— Алексей Венедиктов (@aavst) 8 сентября 2016 г.
Мирзиёев назначен врио президента Узбекистана
На совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиёев был назначен временно исполняющим обязанности президента страны. Отметим, что согласно конституции Узбекистана в случае смерти главы государства его обязанности временно исполняет председатель верхней палаты национального парламента.
По старой советской традиции, кто похоронную комиссию возглавит, тот и глава государства. В Узбекистане все так — врио стал Шавкат Мирзиёев— Открытая Россия (@openrussia_org) 8 сентября 2016 г.
#узбекистан переворот. Премьер назначен ио президента. Антиконституционно— shahidayakub (@shahidayakub) 8 сентября 2016 г.
#СНГ #Узбекистан Мирзияев — врио президента Узбекистана, ибо у легитимного врио «нет опыта» pic.twitter.com/IZJvnvajqu— Леонид Столярчук (@Stolyarchuk92) 8 сентября 2016 г.
Прожиточный минимум в России вырос на 180 рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее величину прожиточного минимума на новом уровне. Согласно документу, прожиточный минимум на душу населения во II квартале 2016 года составит 9956 рублей. В сравнении с I кварталом этот показатель вырос на 180 рублей.
Прожиточный минимум повысили на 180 рублей, что не дотягивает даже до минимальной цены за пол-литра водки— Открытая Россия (@openrussia_org) 8 сентября 2016 г.
Организаторы «Евровидения» опровергли лишение Украины права на проведение конкурса
Организатор «Евровидения» подтвердили, что конкурс в 2017 году пройдет на Украине. Об этом сообщили в Европейском вещательном союзе (ЕВС): «Принимающий соревнование город будет объявлен в установленном порядке, и любые изменения будут обозначены на сайте "Евровидения"».
Астахов не захотел говорить о своей отставке
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов отказался комментировать вопрос о своей возможной отставке: «Без комментариев, все сами увидите».
Песков прокомментировал сведения о «последних предложениях» Обамы Путину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал не полностью соответствующими действительности сообщения западных СМИ о передаче лидером США «окончательных предложений» по Сирии Владимиру Путину на саммите G20 в Китае: «Действительно, сирийская тема весьма детально обсуждалась двумя президентами, еще более детально она обсуждалась Лавровым и Керри. Там действительно идет речь о неком документе, который, однако, пока не финализирован, потому что оставались некоторые согласованные вопросы, работа продолжается».
Минтруд опроверг информацию об отсутствии средств на доплату к пенсии
Министерство труда РФ прокомментировало сообщения СМИ о якобы имеющихся проблемах с выплатой доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров. В сообщении ведомства сказано, что средства на соцдоплату предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда России (ПФР).
Пенсионный фонд за 6 месяцев исчерпал средства на доплаты пенсионерам https://t.co/giZyKoIsfj pic.twitter.com/IbVg6ZS6A5— Лентач (@oldLentach) 8 сентября 2016 г.
Суд отпустил из СИЗО игравшего в храме в Pokemon Go видеоблогера
Суд в Свердловский области постановил отпустить из СИЗО под домашний арест видеоблогера Руслана Соколовского, снявшего видео о том, как он ловит покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.
Конституционный строй, конечно, очень расширился. Теперь он и в церкви, и на концерте рэпера, и ВКонтакте. Аккуратнее,не заденьте его плечом— Pavel Chikov (@pchikov) 8 сентября 2016 г.
Читатели «Полит.ру» заинтересовались программой «Яблока» после выхода iPhone7
7 сентября компания Apple представила смартфон iPhone 7, а также модель iPhone 7 Plus. Предполагается, что новинка поступит в официальную продажу уже 16 сентября.
В традиционном опросе «Полит.ру» предложил читателям поделиться своей реакцией на выход нового iPhone. Большинство респондентов выбрали шуточный вариант ответа.
Специально для вас сравнил новый непревзойденный великолепный #iPhone7 со старым убогим никому не нужным #iPhone6 pic.twitter.com/TIfBJxHnqe— Прогре$$ для $ША (@US_progress) 8 сентября 2016 г.