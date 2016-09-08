Праздник Великого стояния на Угре

По инициативе правительства Калужской области при поддержке Российского военно-исторического общества 10 сентября в селе Дворцы Дзержинского района пройдет Военно-исторический фестиваль, посвященный 536-й годовщине Великого стояния на реке Угре.

Основным местом торжеств по традиции станет Владимирский скит монастыря Тихонова пустынь в Дзержинском районе. Здесь пройдет праздничный молебен (10:00) и торжественный митинг, а также церемония вступления в кадеты учащихся школ и возложение цветов к Поклонному Кресту. Здесь же состоится премьера гимна в честь Стояния на Угре в исполнении иеромонаха Фотия и Молодежного симфонического оркестра. Духовные вокальные произведения прозвучат в исполнении академического мужского хора Калужской областной филармонии.

В 13:00 на смотровой площадке на берегу реки Угры после краткой официальной части программу продолжат выступления фольклорных коллективов, ярмарка и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Центральным событием фестивальной программы станет военно-историческая реконструкция, проведение которой стало возможным благодаря поддержке Российского военно-исторического общества.

Мероприятие проводится совместными силами исторических клубов «Батальон» и «Русская Крепость».

Программа фестиваля 10 сентября:

Владимирский скит, с. Дворцы 09:30 - 10:00 — Сбор гостей и участников мероприятия.

10:00 - 10:50 — Молебен.

10:50 - 11:10 — Торжественный митинг.

11:10 - 11:20 — Гимн, посвященный Великому стоянию на реке Угре в исполнении иеромонаха Фотия.

11.20 - 11-40 — Церемония вступления в кадеты.

11.40 - 11.50 — Возложение цветов к Поклонному кресту на территории скита.

11.50 — Переход на смотровую площадку на берегу реки Угры.

Смотровая площадка на берегу Угры. Работа подворья с выставками-продажами и мастер-классами. Выступления фольклорных коллективов.

12:15 -12:30 — Продолжение праздничной программы. Митинг. Гимн, посвященный Великому стоянию на реке Угре.

12:30 - 13:15 — Военная реконструкция боя.

13:15 - 15:00 — Концертная программа с участием фольклорных коллективов.

Стояние на реке Угре является эпизодом военных действий в 1480 году между ханом Большой Орды Ахматом и великим князем московским Иваном III Васильевичем. Это событие не просто положило конец монголо-татарскому игу, но фактически зародило российскую государственность, став началом государственного суверенитета России.

Через четыре года Великому cтоянию на Угре исполнится 540 лет, в преддверии юбилейных торжеств в Москве в Историческом парке «Россия – Моя история» откроется экспозиция, часть которой будет посвящена этому историческому событию.

Сейчас в Калужской области активно обсуждают инициативу превращения дня окончания Стояния на Угре в общегосударственный праздник Российской Федерации. Вот что говорят по этому поводу эксперты, с которыми мы начали обсуждать данную инициативу:

Александр Авдеев, заместитель губернатора Калужской области: «Уже становится традиционным празднование Дня Великого стояния на Угре. И оставить что-то в памяти людей как ненавязчивое воспоминание о истории России, мне кажется, было бы очень важно. Мы когда увлекаемся одной эпохой, вычеркиваем все остальное. Эта инициатива — уникальный шанс, нет — нет, а каждый проезжающий будет интересоваться — "Что это?" и будет вспоминать свою историю».

Игорь Курукин, историк, доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета: «Говоря об инициативе создания нового праздника, надо отметить, что Иван III, с именем которого связано Великое стояние на реке Угре, действительно, – фигура очень крупная. На уровне массового сознания он несправедливо подзабыт – понятно, что на первом месте оказывается Иван Грозный, с его представлениями, казнями и так далее».

Борис Межуев, председатель редакционного совета сайта «Русская idea», историк русской философии, кандидат философских наук, главный редактор портала Terra America: «По логике вещей, предложение праздновать окончание Стояния на реке Угре, может, даже более любопытное, чем было предложение праздновать 4 ноября, пусть даже 4 ноября как праздник уже устоялся. Мы часто говорим о суверенитете, суверенной России. Так вот, если брать формальную дату обретения Россией — тогда еще Русью, Московской Русью — суверенитета, то это именно та дата, день прекращение Стояния. Мы же после этого перестали платить Орде дань, и силой нас уже не смогли заставить ее платить».