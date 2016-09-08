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08 сентября 2016, 09:15
выборы Свердловская область Тюменская область УФО Ханты-Мансийский автономный округ
Симон Жаворонков

«Обзор ЗакСов». Яркие выборы на Урале

Лидер «Гражданской платформы» Олег Чистяков
Лидер «Гражданской платформы» Олег Чистяков
gosrf.ru

Избирательная кампания в парламент Свердловской области, как и положено этому региону, проходит громко. Взаимные обвинение, участие криминала — или во всяком случае намеки на это — жители региона могут «наслаждаться» этим еще 10 дней.

Чуть ли не последняя новость — заявление лидера регионального отделения «Гражданской платформы» Олега Чистякова о том, что партия может отказаться от предвыборной борьбы, если прокуратура не отреагирует на заявления о криминальном давлении, которое якобы оказывается на самого Чистякова и его коллег.

Действующий депутат Заксобрания единоросс Илья Гаффнер считает, что его жизни угрожает Анатолий Павлов, также депутат Заксобрания от ЕР. Гаффнер даже написал соответствующее заявление в Следственный комитет. Дело в том, что Гаффнер и Павлов — конкуренты на выборах Заксобрания в Белоярском одномандатном округе. «Единая Россия» не стала выдвигать кандидата в этом округе, так что оба единоросса пошли на выборы как самовыдвиженцы.

 
Лидер регионального отделения КПРФ Александр Ивачев / kprf.ru

Лидер регионального отделения КПРФ Александр Ивачев, который баллотируется одновременно в Госдуму и в ЗакС, в конце августа написал заявление в полицию: его автомобилю неизвестные разбили лобовое стекло и проткнули колеса.

* * *

Пожалуй, самое громкое событие на выборах Думы Ханты-Мансийского округа — попытка местного отделения «Партии роста» снять список ЛДПР. По мнению юристов «Партии роста», избирком ХМАО зарегистрировал ЛДПР с нарушением законодательства. Суд, правда, с этим утверждением не согласился и оставил все как есть.

Вообще конфликт «Партии роста» и ЛДПР в ХМАО в частности и в Тюменской области вообще понятен. Действующий депутат парламента Тюменской области Гарри Столяров, который туда попал как представитель ЛДПР, в конце 2015 года рассорился с коллегами и решил идти на выборы от «Партии роста». В начале августа по заявлению Столярова суд даже снял с выборов в Тюменскую областную думу кандидата от ЛДПР Виталия Чистова. Но в ХМАО судебная власть оказалась более лояльна к ЛДПР.

Вообще «Партию роста» в ХМАО за что-то не любят. В начале сентября на дорогах региона появилось несколько растяжек с изображением Ленина и Сталина, логотипом «Партии роста» и партийным лозунгом «Выбор сделан!» Кого могут отпугнуть подобные плакаты — неизвестно, но деньги на них все-таки были потрачены.

 
Предвыборная агитация / znak.com

Между тем одной из легальных форм предвыборной борьбы оппозиции в Югре стало снятие кандидатов от ЕР с выборов через суд. Кандидат по Нефтеюганскому одномандатному округу, действующий депутат Александр Колодич был снят из-за того, что не указал ИНН своей дочери.

Теперь ходят разговоры о том, что с выборов могут снять единоросса Михаила Гнетова, который идет по Урайскому одномандатному округу. Тот якобы не указал в поданных им документах в избирком сведения о своей судимости.

В Тюменской области тоже не обходится без скандалов. В конце августа глава территориальной избирательной комиссии Нижнетавдинского района, где в июле этого года было уничтожено 900 открепительных удостоверений, был отправлен в отставку. Ранее выяснилось, что председатель думы Нижнетавдинского района случайно сжег 900 открепительных удостоверений для голосования — он бросил их в топку своей бани. В сейфе депутата открепительные оказались потому, что другого подходящего сейфа в доступе ТИКа не нашлось. ЦИКу пришлось принимать специальное решение об аннулировании сожженных в топке бани открепительных удостоверений.

Такие скандалы, конечно, потом будут еще долго вспоминаться, но мало влияют на конечный результат. Несмотря на активность оппозиционных партий, которые пытаются в том числе и через суд давить на «Единую Россию», вариантов развития ситуации немного: особенно учитывая то, что рейтинг партии власти от таких историй почти не падает.

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