«Астахов принципиально игнорировал решение некоторых вопросов»

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов отправлен в отставку. На этот пост назначена глава Ассоциации организаций в защиту семьи, руководитель пензенского исполкома «Общероссийского народного фронта» Анна Кузнецова.

О подписании президентом России Владимиром Путиным соответствующего указа журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, ранее Путин провел беседу с Кузнецовой.

Сама Кузнецова отказалась прокомментировать свое назначение. «Рассматривались многие варианты, в том числе поступали и мне, и другим людям. Я не думаю, что сейчас можно что-то комментировать», – приводит информационное агентство ТАСС ее слова.

Известно, что Кузнецова не только возглавляла исполком ОНФ и Ассоциацию организаций по защите семьи – она также являлась президентом благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров» и входила в состав рабочей группы по выработке предложений о дополнительном регулировании деятельности социально ориентированных НКО. У Анны Кузнецовой шестеро детей.

Анна Кузнецова Уполномоченный при Президенте по правам ребёнка /kremlin.ru

О том, что Павел Астахов, отставки которого некоторое время назад активно добивалась общественность, уйдет с поста именно 9 сентября, со ссылкой на собственные источники сообщало информационное агентство РБК. Оно также называло Кузнецову наиболее вероятным преемником Астахова. Выбор даты источники объясняли тем, что 8 сентября Астахову исполнилось 50 лет. По их сведениям, предполагалось, что он уйдет сразу после юбилея.

Об отставке его всерьез заговорили после того, как 24 июня на сайте Change.org была размещена петиция с призывом уволить омбудсмена. Причиной требования стало недовольство его работой, а поводом – его беседа в больнице с несколькими детьми, спасшимися, когда 14 их товарищей утонули во время шторма на Сямозере. «Ну чего, как поплавали?» – спросил тогда Астахов.

Его слова вызвали чрезвычайное возмущение у многих россиян и привлекли интерес СМИ. В ответ омбудсмен первоначально заявил, что его слова были вырваны из контекста. «Грубо вырванная из общего чрезвычайно сложного психологически и морально разговора с потерпевшими девочками фраза совершенно не передает характера этой беседы», – утверждал он. Позднее он все же признал, что получил «строгий нагоняй» от президента.

Фактически, решение об увольнении было принято еще в конце июня, но тогда Астахова просто отправили в отпуск. Уже в июне источники СМИ утверждали, что сразу после отпуска он будет снят. В начале июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Астахов покинет свой пост по собственному желанию, вернувшись из отпуска. Тогда Песков сказал, что обсуждать, кто именно сменит Астахова, преждевременно. «Пока никого нет, – привела газета «Коммерсантъ» объяснение Пескова. – Это опять же вопрос перспективы, поэтому еще раз повторяю: он де-юре пока занимает свой пост, поэтому сейчас обсуждать, кто будет вместо него, преждевременно».

Павел Астахов. Фото: Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

Сам Астахов в интервью телеканалу РБК 1 июля сказал, что подал заявление об отставке еще 30 июня, после «очень серьезного разговора» с президентом. Многие полагали, что Астанов уже не выйдет на работу до самой отставки. Однако 29 августа на своих страницах в Twitter и Insagram он сообщил, что вышел из отпуска и взялся за дела: «Вот и кончился отпуск. Снова в бой! За Счастье детей! Всем, всем, всем, прекрасного утра и хорошей рабочей недели!»

Таким образом, отставка его была ожидаемой, а для некоторых и долгожданной, а названная РБК дата являлась вероятной. Утром 9 сентября информация источников РБК на этот счет подтвердилась.

Астахов в это утро упомянул о назначении преемника на своей странице в социальной сети Instagram. Он написал: «Анна Кузнецова назначена Уполномоченным при Президенте по правам ребенка. Это очень достойный человек и очень мудрый выбор Президента. От души поздравляю Анну Юрьевну и желаю ей Помощи Божьей на этом сложном поприще!»

Позже он опубликовал запись с благодарностями за сотрудничество всем, кто с ним работал: «Дорогие друзья! Большое спасибо всем, кто работал вместе со мной и моей Командой Уполномоченных по правам ребенка все эти сложнейшие в нашей жизни 6 лет 8 месяцев и 10 дней!

Нам вместе удалось сделать очень многое.

Произошла настоящая революция в сознании нашего Общества, которое повернулось лицом к проблемам наших детей. Детская тема, наконец-то, стала Главной в Государственной Повестке Дня.

Уверен, что отношение к сиротам, инвалидам, детям с особенностями в России уже никогда не будет черствым, равнодушным, безграмотным, циничным! Именно с этим мы все вместе боролись каждый день!

Митинг многодетных семей. / 24sos.ru

Верю, что никогда не появятся на наших улицах бездомные и беспризорные дети, не вернется "бизнес на сиротах" и каждый рожденный малыш будет жить в любящей его Семье!

Спасибо за бесценный опыт работы в Команде двух Президентов России! Спасибо всем коллегам по Государственной Службе за поддержку этой необыкновенно сложной Миссии!

С уважением, П. А.»

Пользователи социальных сетей и официальные лица отреагировали на это известие. Ольга Болдырева, координатор по работе со СМИ ОНФ, на своих страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook сообщила о смене ответственного по правам ребенка в России кратко: «Павел Астахов освобожден от должности детского омбудсмена. Теперь недетские проблемы девчонок и мальчишек, а также их родителей будет решать Анна Кузнецова, бывший руководитель пензенского исполкома ОНФ. Поздравляем коллегу!»

Елена Альшанская, глава фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», которую общественность также выдвигала в качестве кандидата на этот пост, прокомментировала назначение, отметив сильные стороны нового уполномоченного: «Я хочу поздравить Анна Кузнецова с назначением на должность уполномоченного. По-моему, это вполне неплохой вариант. Анна не чиновник-чиновник, у неё фонд, который работает с женщинами в кризисе. Так что есть опыт работы на земле, а это важно. Ну, и подождите плакать, те, кто мне пишет. Я как раз не человек чиновник, и поэтому все хорошо. А Анне дайте проявиться на должности, дайте человеку шанс.»

На странице Кузнецовой в Facebook также продолжают появляются поздравления.

Многим пользователям соцсетей, не знакомым с Кузнецовой лично, это назначение внушило надежды на улучшение ситуации с защитой прав детей. Так, Христофор Арутюнов, глава президиума Ростовской областной Коллегии адвокатов «ФЕРТО», опубликовал видеоролик с выступлением Кузнецовой в программе «Политика» от 25 мая 2016 года на Первом канале. В этом выступлении Кузнецова затрагивала вопросы защиты интересов семьи и рассказывала о собственной работе в качестве президента благотворительного фонда «Покров». Ролик Арутюнов сопроводил комментарием: «Мне кажется, Астахов и рядом не сидел».

Писатель Елена Сергиева на своей странице в Facebook откликнулась на новости так: «Павел Астахов уволен с должности "детского омбудсмена"! Как-то Астахов заявил в интервью: "Я мог бы работать кем угодно, даже защищать низкорастущие кустарники от порубки". Пожелаем Павлу удачи именно на этом поприще!



Новый "детский омбудсмен" – руководитель Пензенского областного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров» Анна Юрьевна Кузнецова. Муж Алексей Кузнецов – священник, 6 детей: дочери – Маша и Даша, сыновья – Иван, Николай и Тимофей, 24 октября 2015 г. родился еще один мальчик.»

Заместитель главного редактора по православной тематике в Новости Царьград ТВ Михаил Тюренков считает, что это назначение коррелирует с предшествовавшими кадровыми перестановками: «Однако! Оказывается, новый "детский омбудсмен" – матушка!

Сегодня Президент назначил на этот пост 34-летнюю Анну Юрьевну Кузнецову, супругу православного священника из-под Пензы, мать шестерых детей. Сдается мне, это уже не "консервативная эволюция", но "православно-консервативная революция"!»

Михаил Комиссаров, руководитель в Ресурсного центра поддержки СО НКО Челябинской области, написал: «Все поздравляют Анна Кузнецова, а я позволю себе поздравить нас всех с толковым, разумным, открытым к общению и желающему улучшений омбудсменом не на словах знающего региональные проблемы некоммерческого сектора, многодетных семей и детства в целом.

Желаю Вам получить возможность привести свою команду в аппарат уполномоченного, иметь рядом грамотных сотрудников и единомышленников, терпения и понимания родным и близким уверен с темпом этой работы это важно и тогда наверняка уверен имеющиеся у Вас замыслы воплотятся в жизнь.»

Нового омбудсмена ждет ряд неотложных проблем, которые не были решались в период пребывания на этой должности Павла Астахова, заявил в беседе с «Полит.ру» Борис Альтшулер, председатель правления РОО «Право ребенка», председатель Координационного совета НКО по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.

«Павел Васильевич Астахов совершенно принципиально и жестко, и я бы даже сказал, цинично, как уже писал президенту, игнорировал проблемы массовых нарушений прав детей и семьи, а именно: право на жилище и право на достойное существование. Я говорю о совершенно экстремальных жилищных ситуациях, в том числе у многодетных семей, и, конечно, проблеме недоедания детей. Последняя проблема касается не только многодетных семей. Мы все знаем, что рождение ребенка – это для многих прыжок в нищету, об этом и президент писал в своей статье о социальной защите населения. Именно в 2012 году, когда Путина избрали президентом, вышла эта статья.

Моя главная претензия к Павлу Астахову связана вот с чем. 6 декабря 2011 года к нему обратился патриарх Кирилл с просьбой о помощи 12 многодетным семьям, которые не имеют ни жилья, ни регистрации, будучи гражданами России. Это семьи социально благополучные, они растят хороших детей, но живут только на съемных квартирах, как граждане второго сорта, и имеют никаких перспектив, потому что не предусмотрено обеспечение жильем тех, у кого нет регистрации. И патриарх, передавая ему письма, сказал: «Многие из этих писем нельзя читать без слез».

Астахов взял эти письма, и огромный аппарат уполномоченного по правам ребенка действительно начал работать вовсю: было написано множество запросов в регионы, где эти люди живут, получены ответы и результат Астахов просуммировал в письме патриарху (текст письма у меня есть, получен из Патриархии). Письмо начинается с обвинений в адрес родителей! Мол, они сами нарушили права детей тем, что их не зарегистрировали. А ведь при любой попытке обращения к властям им грозил отъем детей под тем предлогом, что тем негде жить. Так вот, Астахов, вместо того, чтобы помогать, обвинил родителей.

Анна Ермакова и многодетная семья / 24sos.ru

Вот каков был характер работы аппарата Астахова. Представьте: люди в отчаянном положении, они обратились к патриарху, а тот – к Астахову. Ни один человек в аппарате Астахова, равно как и он сам, не снял трубку и не позвонил этим людям. Никакого живого контакта не было, были только бумажные дела. Написали официальные запросы, получили ответы (фальшивые, конечно, все знают, как отписываться) – и до сих пор Анна Ермакова и ее многодетная семья живет в гараже. Эта семья живет в Краснодарском крае – в Сочи, но и в других регионах есть такие случаи, могу назвать имена. Этот вот вопрос, я надеюсь, станет решать Анна Кузнецова.

Насколько я знаю, она создала фонд поддержки материнства и детства, поэтому я надеюсь, что она займется этими проблемами – помимо, конечно, проблем детей-сирот, детей-инвалидов. Эти проблемы тоже стоят остро, но все-таки есть то, что касается миллионов: жилье и питание детей. И, главное, что обе проблемы легко решаются! Есть предложения экспертов высшего уровня насчет того, как сделать так, чтобы семьям с детьми в России было где жить, и так, чтобы была решена проблема с питанием детей. <…>

Проблемой улучшения жилищных условий плотно занялись в Совете по правам человека и новый уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Но их пока не слушают. <…> Только что председатель Федерации независимых профсоюзов в России Павел Шмаков обратился к президенту с предложением о том, как снизить цены на жилищное строительство вдвое. Мы об этом, кстати, говорим уж пять лет: современные индустриальные способы позволяют строить не менее качественно и в два-три раза дешевле, но это все игнорируется. Потому что всем заправляют люди, которые сидят на сверхдоходах от строительства, где накрученные монопольные цены, где само ценообразование абсолютно преступное, о чем и Путин не раз говорил, и игнорируют всех!

Что делать? Очень надеюсь, что Анна Кузнецова все же этой проблемой займется.

Это что касается жилья. Что касается питания, здесь проблема тоже решается элементарно, как во всем мире. В сентябре 2015 года Министерство промышленности и торговли РФ направило в правительство программу субсидирования питания для граждан с невысоким уровне дохода. Эта программа предполагала введение карт, на каждую из которых ежемесячно перечислялась бы определенная сумма, и люди имеют право отоваривать эти карты только определенными видами продуктов и только у отечественного производителя. То есть со всех сторон хорошее предложение, но прошел год – и где оно? Астахов про вопросы питания детей тоже ничего не говорит. И я скажу, почему ничего и тут не движется: потому что Минсельхоз возглавляет главный агропромышленный олигарх России Александр Ткачев, которому не нужно кормить бедных – ему нужно захватывать земли у краснодарских фермеров и делать бешеные деньги. Все миллиарды, которые федеральный центр выделяет на агропром, уходят к агролигархам. Фермерам достается копейка.

Есть такая организация – АКФХоР, Ассоциация крестьянских фермерских хозяйств России. У нее еще пять лет назад были блестящие предложения в духе столыпинских реформ. Они были переданы в правительство, и все это теперь похоронено в Минсельхозе. А там были предложения по кооперативным рынкам, развитию сельской кооперации вообще, по инфраструктуре, по тому, что может реально поднять страну и сделать импортозамещение осуществимым. Эти проблемы волнуют нас как правозащитников, нам важно, чтобы дети нормально питались. Ведь мы теперь читаем в газетах, что в школах ограничивают рацион обедов, причем детям из более обеспеченных семей бесплатных обедов совсем не дают, а из бедных семей дают, но, в связи с кризисом, пишут, что в котлетки кладут только половину мяса. Понимаете, богатейшая по ресурсам страна экономит на котлетках для детей! Рядом с нами находится Финляндия, страна вообще без ресурсов, где полноценными школьными обедами кормят всех детей бесплатно, не глядя на доходы родителей. У них хватает на своих детей, а в России не хватает. Потому что все у чиновника в кармане – вся страна, все ее богатство.

Есть еще проблема, в которой я не специалист, но знаю, что она острая. Это, конечно, здравоохранение в стране в целом. Почему, например, в Саратовской области люди должны ездить за лечением только в Саратов? Позакрывали все. Это же убийство населения! Я всегда вспоминаю доклад Организации по развитию при ООН, который был сделан лет пять-семь назад. Там четко говорилось: для страны с сырьевой экономикой, в которой заняты 10% населения, остальные 90% населения являются обузой. И все делается, собственно, чтобы этих 90% населения не стало. Причем делается даже не нарочно, а просто потому, что чиновники все деньги населения присваивают. Так что, думаю, долг новой Госдумы – принять региональную, федеральную программу «Жилищный спасательный круг», как мы в Общественной палате предлагали, и программу продовольственной карточки – с обязательным открытием рынка на эти карты для отечественных фермеров.

Я очень надеюсь, что Анна Кузнецова, в отличие от Павла Астахова, на эти два вопроса – жилье и питание для детей – обратит самое пристальное внимание. Тут ведь есть огромный общественный ресурс. Например, есть Ассоциация многодетных семей Московской области, возглавляет Елена Фоминых. Это мощнейшая организация, которая, кстати, в очень хороших отношениях с губернатором. Но есть и гигантское сопротивление – со стороны олигархов, которые не хотят обрушения цен на жилье и тому подобного.

Дети в столовой / Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

Что касается других прав, то, конечно, сегодня одним из центральных вопросов остается реформирование детских интернатов (на этот счет есть постановление правительства за номером 481), развитие семейной среды. И, конечно же, еще один важный вопрос, который ни Астахов, ни Госдума до сих пор не решали, хотя он решается быстро. Этот вопрос является принципиальным, и патриарх Кирилл говорил об этом в январе 2010 или 2011 года. Это вопрос об изменении в Семейном кодексе.

Сегодня в Семейном кодексе РФ есть девять статей о том, как разделять детей и родителей, и еще 42 статьи о том, как потом устраивать детей, которые остались без попечения родителей. Но нет ни одного слова о том, как оказывать помощь семье в кризисе, семье, которая под угрозой разделения. Хотя в 2013 году во исполнение Указа президента России Владимира Путина от 28 декабря 2012 года в ст.65 ч.4 Семейного кодекса были внесены изменения. Там написано: родители или их законные представители имеют право на содействие в выполнении их законных обязанностей в виде социальной, правовой, психологической и материальной помощи. И написано, что эта помощь будет регулироваться законом «Об основах социального обслуживания» Российской Федерации. Так что впервые слова «помощь семье» появились в Семейном кодексе РФ в 2013 году, но дальше это никуда не пошло.

Закон о социальном обслуживании принят, в нем есть важные вещи, что-то в соответствии с ним делается, но в Семейном кодексе остались чудовищные статьи по разлучению детей и родителей. Что надо изменить? Например, там написано, что органы опеки обязаны в определенный срок подать в суд на ограничение или лишение родительских прав. У нас эта система работает на автомате, суды штампуют эти дела: если органы опеки в суд подают, суды, фактически, не рассматривая, удовлетворяют все. Значит, надо в Семейный кодекс внести простые слова: суды не вправе принимать на рассмотрения дела о лишении родительских прав, если им не представлен полный отчет о проделанной индивидуальной работе по спасению семьи и мотивированное специалистами заключение, что эта работа не удалась. Потому что первое, что нужно, если семья в кризисе, – это помощь, и это должно быть заложено в Семейный кодекс.

На сегодня даже очень хорошие статьи закона о социальном обслуживании в массе своей не исполняются, продолжается штамповка отборов детей. Потому что есть Семейный кодек, в котором заложено автоматическое уничтожение семьи. Сколько писем я на этот счет написал Госдуму, в Совет Федерации – никто пальцем не шевелит. Я очень надеюсь на активную позицию Анны Кузнецовой в этом вопросе», – сказал Борис Альтшулер.