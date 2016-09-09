Встреча с Даниилом Дондуреем. Фоторепортаж

7 сентября 2016 г. в рамках совместного цикла Университета КГИ и «Полит.ру» – «КГИ: идеи и лица» состоялась встреча-диалог с культурологом, социологом СМИ, главным редактором журнала «Искусство кино», членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте России – Даниилом Дондуреем на тему «Рынок не разрушил советское сознание, а предложил его новую версию».

Смотрите фоторепортаж Юлии Шнайдер.

Даниил Дондурей считает, что главный механизм проектирования российской жизни остается неизученным. Наша культура настолько сложна, хитроумна и двойствена, что всячески табуирует знания сама о себе.

Главным производством, особенно в настоящее время, когда идет переход к виртуальному существованию, является “изготовление массовых представлений о происходящем”. Осуществляется оно за счет самих форматируемых людей.

Даниил Дондурей представил сюжеты, которые происходят последние 25 лет. Перепрограмирование осуществляется каждые 10-15 лет. За последние 110 лет было 12 культурных перезагрузок, и у каждой своя программа. Только с 1991 года сменилось три культурные программы.

Народ сохранил “советский тип сознания”, но воспитан таким образом, чтобы ненавидеть тех людей, которые позволили его сохранить и совершили рыночную революцию.

Даниил Дондурей считает, что “советский тип сознания” спасли реформы Гайдара. Однако он воспринимается сейчас как изверг.

Неуважение к бизнесу только усиливается. Культура запрещает помогать малому и среднему бизнесу, потому что государству это неудобно.

По данным 2014 года только 25% россиян считают, что страна после 1991 года пошла по правильному пути. Примерно 42% считают, что по неправильному пути. А 33% считают, что то, что произошло с Россией, – настоящая трагедия.

Сегодня три из четырех граждан не принимают ценности действующей конституции РФ. Они живут с ощущением несчастья.

В России очень важны неформальные практики. Наряду с законами есть “жизнь по понятиям”. “Договоримся” – это важнейший культурный принцип.

В этом смысле та же коррупция – это, строго говоря, не преступление, а обязанность, потому что иначе на ее месте должна быть конкуренция. А конкуренция в России возможна только в лимитированных масштабах, потому что где конкуренция, там и позитивная селекция. Но позитивная селекция неприемлема, потому что выбирать нужно не лучших, а наиболее надежных.

Качество жизни – это всегда следствие взаимодействия бизнеса, культуры и политиков как операторов этих процессов.

В 2012 году произошла очередная культурная перезагрузка. Россия стала именоваться “государством-цивилизацией”. Уже в 2013 году 71% граждан РФ считали, что Россия – не Европа. Особое значение приобрели национальные интересы, суверенитет и патриотизм. Все это ведет к милитаризации.