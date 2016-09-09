Владимир Путин накануне посетил Тулу, где провел совещание по частичной переориентации оборонно-промышленного комплекса на производство продукции гражданского назначения. Президент осмотрел недавно созданное Тульское Суворовское училище и пообщался с региональными чиновниками, которые участвовали в разработке программы социально-экономического развития региона. Весь день рядом с Путиным находился его бывший адъютант Алексей Дюмин, назначенный в феврале временно исполняющим обязанности губернатора области. Считается, что группа силовиков, поставленная во главе регионов, априрори пользуется особой поддержкой президента. Менее чем за две недели до выборов Путин дал ясно понять, что это действительно так.

В первой части программы Владимир Путин посетил научно-производственное объединение «Сплав», где обозначил приоритеты развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и диверсификации оборонных предприятий. Через четыре года подойдет к концу масштабное перевооружение армии и флота, после чего ныне существующие производственные мощности должны быть перепрофилированы. Чтобы не останавливать работу, производителям придется переключиться на выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и «двойного» назначения, которая будет идти не только на внутренний рынок, но и на экспорт.

К 2020 году гражданский продукт, производимый предприятиями ОПК, должен составлять 50% от общего объема, сказал на совещании глава Минпромторга Денис Мантуров. Координировать сбыт гражданской продукции будет правительственная комиссия. «При выпуске гражданских продуктов нельзя ориентироваться на ширпотреб. Нужно ориентироваться на потребности медицины, авиа и судостроение, космос, связь», — добавил президент.

В.Путин на выставке продукции гражданского назначения / kremlin.ru

Тульская область считается историческим центром российской оборонной промышленности. В регионе расположено около 30 предприятий и организаций ОПК, играющих важную экономическую роль. После назначения на должность врио губернатора Дюмин пообещал сделать развитие оборонки приоритетным направлением своей работы. Летом он провел конференцию, посвященную переориентации ОПК на медицинскую промышленность. Всего за несколько месяцев было создано Тульское Суворовское училище. Вчера Дюмин предложил сформировать на его базе научные роты, за что удостоился похвалы от президента. Эту инициативу поддержал и министр обороны Сергей Шойгу.

На протяжении дня Путин передвигался по городу на служебном автомобиле своего протеже, иногда давал Дюмину советы или обращал внимание на сложные рабочие моменты, которым следует уделить внимание в предвыборный и послевыборный период, отмечает корреспондент «Ведомостей».

Бывший офицер Службы безопасности президента (подразделение ФСО) Алексей Дюмин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области в феврале 2016 года. Владимир Груздев, руководивший регионом, официально ушел в отставку по семейным причинам. Дюмин считается одним из самых доверенных лиц в окружении президента. В 2014 году он возглавил Силы специальных операций — закрытое подразделение, сыгравшее важную роль в операции по присоединению Крыма к России. «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Генштабе писал, что Дюмин руководил разработкой и проведением операции по экстренной эвакуации бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Источник «Ведомостей» утверждает, что за операцию в Крыму Дюмин получил звание Героя России. Сам Дюмин отрицает свою причастность к этой операции и говорит, что удостоился звания за целый ряд спецзаданий. В начале 2015 года Дюмин получил повышение по службе и был назначен начальником штаба Сухопутных войск, а уже в декабре он стал заместителем министра обороны. Тогда многие отмечали стремительный карьерный рост бывшего охранника президента.

Тульский вояж Путина завершало посещение Ясной поляны — усадьбы, принадлежавшей Льву Толстому. Сейчас это туристический центр, который включен в программу развития Тульской области, разработанную новыми властями. Сегодня на территории музея-усадьбы открылся трехдневный фестиваль Tolstoy Weekend, за подготовкой которого Дюмин внимательно следил. За пятилетнюю стратегию развития региона Путин отдельно похвалил своего бывшего охранника. Дюмин, в свою очередь, рассказал, что планирует сделать из Тульской области туристический регион, куда люди будут приезжать не только на выходные, но и длительные сроки.

Владимир Путин в музее-усадьбе Льва Толстого «Ясная Поляна» / kremlin.ru

Путин согласился, что это отличная идея, подчеркнув, что для ее реализации необходимо создать благоприятные условия для жизни, а это предполагает параллельное развитие здравоохранения, образования и культуры. «Это очень важные вещи. И рассчитываю, что планы, которые будут у вас сверстаны, будут ритмично, эффективно и качественно исполняться. Чего греха таить, мне полпред докладывал, рейтинги [у вас] хорошие. Но этого недостаточно, чтобы все в жизнь реализовывалось», — сказал президент.

После этого Путин перевел тему разговора на состояние жилищно-коммунального хозяйства. В области серьезные проблемы с расселением аварийного жилья, но Дюмин заверил, что все проекты, замороженные ранее, снова включены в работу.