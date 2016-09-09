Видео дня. Самое интересное с учений «Кавказ-2016»

Минобороны РФ опубликовало ролик, презентующий заключительный этап стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2016».

Этап проходил на полигоне Опук в Крыму.

В учениях принимали участие крупные силы оперативно-тактической и армейской авиации, ПВО, Воздушно-десантных войск, ракетных войск и артиллерии, Военно-морского флота.

Ролик демонстрирует применение современных средств борьбы с корабельными группировками противника и проведение высадки тактического морского десанта на необорудованное побережье при поддержке морской авиации.