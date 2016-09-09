Об Ульяновской области, где 18 сентября проходят выборы губернатора, редко говорят в федеральных новостях. Небольшой, по меркам Поволжья, регион, вдобавок достаточно бедный — местная администрация уже много лет сводит концы с концами исключительно благодаря дотациям из Москвы. Вполне вероятно, что именно экономическая ситуация может стать причиной, почему жители области решат отдать своему губернатору не так много голосов, как ему хотелось бы.

Действующий губернатор Ульяновской области Сергей Морозов возглавляет регион с 2005 года — он стал одним из последних избранных губернаторов. С 2000 года Морозов был мэром Димитровграда, второго по населению города области.

То, что Морозов ранее не ушел в отставку для проведения досрочных выборов, говорит о том, что он не чувствует поддержки в Москве или среди жителей региона. Поэтому и решил как можно дольше оттягивать выборы и дожидаться окончания своего срока.

Сергей Морозов в Законодательном собрании Ульяновской области. Фото: ulgov.com

Стиль управления Морозова отлично характеризует ситуация, произошедшая в 2013 году: тогда губернатор своим приказом заменил в городе Ульяновске текст Тотального диктанта из-за того, что ему не понравился автор текста. Организаторы акции были вынуждены отменить результаты диктанта в регионе.

В выборах помимо самого Морозова, который выдвинут «Единой Россией», участвуют шесть кандидатов. Среди них есть достаточно интересные личности. Например, сын первого пост-советского губернатора области Олег Горячев (выдвинут «Яблоком»), действующий депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Маринин, а также лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин.

Но больше всего в регионе, конечно, известен лидер местных коммунистов Алексей Куринный — он не только глава фракции КПРФ в областном парламенте, но и практикующий врач-хирург.

Алексей Куринный (в центре) на митинге. Фото: КПРФ

Проведенные в августе опросы показывают, что Куринный сильно отстает от Морозова, но нельзя исключить повторение «иркутского» сценария, когда действующий губернатор не смог набрать половины голосов, а во втором туре вовсе проиграл главному конкуренту.

Кто-то, похоже, чувствует угрозу со стороны Куренного и пытается его запугать. Утром в четверг неизвестные изрисовали краской и проткнули колеса автомобилю кандидата в губернаторы. Ранее администрация уже мешала ему размещать свою агитацию.

Изрисованный краской автомобиль Алексея Куринного. Фото: КПРФ

Арбахан Магомедов, политолог, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой связей с общественностью Ульяновского государственного университета, в разговоре с «Полит.ру» также отметил, что у действующего губернатора могут быть проблемы.

«В принципе, у нас все очевидно. Реальных кандидата два: Сергей Морозов, действующий губернатор, который возглавляет регион уже 10 лет; и его оппонент, представитель КПРФ Алексей Куринный. Про остальных кандидатов не могу сказать ничего, поскольку это просто подтанцовка. Реальных игрока на этом поле, реальных субъектов тут — только эти двое.

Со стороны губернатора Морозова в связи с кампанией наблюдается явная нервозность. Скажем так: прикормленные им граждане во время мероприятий, которые проводит Куринный, устраивают провокации. Если бы губернатор Морозов не боялся, он бы предпочитал открытую борьбу, чувствуя свое превосходство. Но, видимо, зависимость Морозова от Кремля, от назначений, которые у нас практиковались прежде, настолько велика, что он боится любого риска, любого вызова.

Встреча Алексея Куринного с избирателями Заволжского района Ульяновска 8 сентября 2016. В центре - глава районной администрации Наиль Юмакулов, пытавшийся сорвать мероприятие. Фото: КПРФ

Что касается итогов, то они, скорее всего, предсказуемы. Понятно, что Морозов и партия власти, вся эта региональная вертикаль мобилизуют все ресурсы, и выборы решатся в пользу действующего губернатора. Это то, что произойдет с наибольшей вероятностью, если в ход процесса не включится какой-нибудь форс-мажор. Мало ли, всякое бывает — у нас же любят арестовывать губернаторов... Но если такого не будет, считаю, что победа Морозова гарантирована. Подгонят бюджетников, подгонят военных, полицию, может, где надо — подрисуют, и, скорее всего, кандидат от партии власти победит.

Но это устраивает Кремль. Ульяновский регион – скажем так, средний, не политически важный. Это не Сахалин, не Калининград, не Ростов, не Краснодарский край — это типичный депрессивный российский регион. Губернатор Морозов очень хорошо продемонстрировал свою готовность быть вассалом, и Кремль это устраивает. Конечно, все это очень печально. Потому что выборы должны быть состязательными и конкурентными. Без конкуренции нам уготованы регресс и деградация».