Аналитики предвидят дальнейшее падение российского ІТ-рынка

По прогнозам Gartner, Inc., одной из ведущих мировых компаний по исследованию информационных технологий, расходы в мире IT в 2016 г. будут стабильно низкими. Их общая сумма составит приблизительно 3,41 млрд долларов. Джон-Дэвид Лавлок, вице-президент Gartner, одной из причин нестабильности на рынке IT называет выход Великобритании из ЕС. Вместе с тем, нерешенные экономические вопросы России, Японии и Бразилии сдерживают спрос на ПК внутри стран, что отражается в общей картине доходов на мировом рынке.

Гигантами отрасли остаются США, Китай, Япония, Германия и Великобритания. Для сравнения, сгенерированный в США доход составляет 307,7 млн долларов, в России – 48,8 млн долларов.

Аналитики IDC констатировали 40% падение российского IТ-рынка в 2015 г. В этом году негативный показатель прироста преодолеет отметку в 13%.

Источник: GAME 2 DAY

Ожидать позитивной динамики на российском рынке IT в ближайшее время не стоит. Особенно ввиду того, что подготовка ІТ-специалистов сейчас не в приоритете государства. Ещё в прошлом году интернет-омбудсмен при президенте РФ Дмитрий Мариничев заявлял, что, поскольку опередить Соединенные Штаты в развитии технологий невозможно, то Россия не должна вредить себе и вкладываться в собственных программистов. По его мнению, обученные в России IT-специалисты всё равно будут стремиться уехать на Запад.

Следуя такой политике, государство вместо того, чтобы создавать конкурентные условия труда в РФ, стимулирует успешные IT-компании перекочёвывать в соседние страны. Все больше российских технологических компаний переносят бизнес в Литву и другие страны ближнего зарубежья по причине их стабильности и возможности работать на рынке ЕС. Так, с 2014 года в Литву переехало более 10 крупных производителей игр, несколько стартапов. Среди них Game Insight, Planner 5D, DevtoDev, Kula Tech, 4Talk.

Выбирают российские ІТ-компании и Украину, где законодательство более лояльно к многим видам IT бизнеса. Хотя, на первый взгляд так могло бы и не показаться. Ведь не так давно медиа рассказывали об обысках Службы безопасности Украины в офисах IT-компании Lucky Labs. Американское издание The Huffington Post тоже написало об этой истории. Как выяснилось, суть дела заключается не столько в преследовании бизнеса государственными властями Украины, сколько в бизнес-прениях российских основателей Lucky Labs – Рустама Гильфанова и Сергея Токарева – с их украинским партнёром Максимом Поляковым. Знающие люди уверены, что за визитом СБУ в Lucky Labs стоит Поляков. Тем более, что повторный раунд обысков в апреле 2016 г. удивительно совпал с новым витком рассмотрения спора Судом Британских Виргинских островов.

Российским же ІТ-рынком пока движут более объективные факторы. Это цены на нефть, экономический кризис и политическая нестабильность. В связи с падением цен на нефть сырьевые компании сократили свои ІТ-бюджеты. В условиях экономического кризиса и валютной нестабильности компании в целом пытаются сократить свои расходы, в том числе связанные с приобретением нового оборудования. Соответственно, структура российского IT-рынка тоже меняется. По данным CRN основной доход в данной отрасли распределён так: системная интеграция (67%), сервис и аутсорсинг (21%), консалтинговые услуги (11%). А ещё два года назад доля системной интеграции в обороте составляла 90%.

Ближайшие прогнозы для российского IT-рынка пока лишены радужных красок, и ждать восстановления в 2017 году пока не приходится.