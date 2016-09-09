«Киношок». Победители короткого метра и картинки

«Киношок» все еще продолжается, но подведены итоги уже второго конкурса.

Жюри конкурса короткометражных фильмов объявило победителей.

Специального упоминания жюри удостоилась картина «Тамара» режиссера Софии Сафоновой.

Два спецприза получили режиссеры из Грузии: Дея Кулумбегашвили за фильм «Лета» и Давид Пирцхалава за ленту «Отец».

А главный приз конкурса короткометражных фильмов достался «Светлячку» Натальи Назаровой.

Судили конкурс режиссеры Адильхан Ержанов из Казахстана, Лайла Пакалныня из Латвии, Наташа Меркулова и Андрей Сильвестров.

Кроме того, подпольный комитет вручил подпольные призы «Киношока». Оксана Михеева получила приз за «Эс как доллар, точка, джи» (короткий метр), Андрей Сильверстов за «Россия как сон» (OMNIBUS), Лайла Пакалныня за «Рассвет» (основной конкурс).

Призы для этого случая были созданы художником Александром Шевченко, отцом «Луковской игрушки».

Подпольный комитет «Киношока» состоит из Наташи Четвериковой, Олега Попова и Ариуны Богдан, которая в этом году не принимала участия, она находится в длительной загранкомандировке.

Призеры подпольного комитета "Киношока" Андрей Сильверстов, Лайла Пакалныня и Оксана Михеева.

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