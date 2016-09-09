В ночь с четверга на пятницу Северная Корея провела новое ядерное испытание, чем вызвала очередную волну международного возмущения. СМИ обсуждают контекст этого события, перспективы отношений между КНДР и другими государствами и средства противостояния северокорейской угрозе.

Financial Times отмечает, что нынешнее северокорейское испытание было уже пятым по общему счету, вторым за этот год и крупнейшим за все время. Международное сообщество в лице нескольких держав, в том числе Южной Кореи, Японии, Китая, США и Франции, единодушно осудили эту инициативу. Взрыв оценивают в 10 килотонн. Для сравнения: взрыв, вызванный сбрасыванием ядерной бомбы на Хиросиму, был мощностью 15 килотонн.

В январе этого года, напоминает автор, Северная Корея провела испытание, по ее собственным утверждениям, водородной бомбы. Все эти события – составные части противостояния между КНДР, которая пытается стать ядерной державой, и прочими странами, которые стремятся ей в этом помешать.

Ожидается, что новое испытание еще сильнее накалит обстановку вокруг Корейского полуострова. Пхеньян за последние несколько месяцев регулярно запускал разного рода ракеты. Южная Корея и США, в свою очередь, проводили масштабные военные учения. Также минувшей весной ужесточили санкции против КНДР, и международные лидеры теперь угрожают ей еще большей изоляцией, называя такое поведение саморазрушительным.

Учения Южной Кореи и США / flickr.com

Wall Street Journal подчеркивает, что испытание было проведено спустя всего несколько часов, после того как президент США Барак Обама завершил свой азиатский визит. В этом авторы усматривают симптом растущей напряженности в противостоянии между КНДР и США. Также отмечается, что на последнем региональном саммите (в Лаосе) в этом турне Обама пообещал продолжать борьбу с северокорейской угрозой в течение своих последних месяцев в качестве президента США.

Также на этой неделе Обама призвал к очередному ужесточению санкций против Северной Кореи. Ужесточение должно состоять в том, чтобы устранить те обходные пути, за счет которых международная блокада сейчас оказывается проницаемой. Кроме того, Обама посоветовал главному северокорейскому союзнику Китаю занять более твердую позицию.

Авторы напоминают, что Белый дом считает Северную Корею одной из главных угроз национальной безопасности. Разработка стратегии в отношении этой угрозы станет одной из первостепенных задач нового президента США, который будет избран в ноябре этого года и вступит в должность в начале следующего года. При этом представители Белого дома сейчас утверждают, что не ожидают больших успехов в давлении на КНДР: по крайней мере, в течение двух президентских сроков Обамы такие попытки предпринимались регулярно, но к заметным успехам не привели.

Б.Обама на саммите за ядерную безопасность / flickr.com

Другой материал в WSJ сообщает, что азиатские акции после северокорейского ядерного испытания начали падать в цене. Это добавило беспокойства трейдерам, которые уже были огорчены в четверг решением Европейского центробанка (ЕЦБ) не продлевать программу экономического стимулирования, вопреки ожиданиям. Ожидания проявились в том, что рынки оживились в предвкушении публикации дальнейших планов ЕЦБ, а затем произошел спад, что отразило всеобщее разочарование.