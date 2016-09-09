Росатом будет производить российские микроисточники для брахитерапии

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) 7 сентября 2016 года выдала АО "ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени. А.И. Лейпунского" (входит в научный дивизион Росатома) регистрационное удостоверение на производство полностью отечественных микроисточников с изотопом йод-125 (I-125) для проведения операций по брахитерапии для лечения онкологических заболеваний.

"Росатом сделал очередной шаг в развитии ядерной медицины, доведя новый препарат до массового производства. Это реальная помощь людям с онкологическими заболеваниями, и мы будем развивать это направление. К тому же, микроисточники для брахитерапии - конкурентный продукт, с которым можно выходить на международный рынок", - сказал заместитель генерального директора - директор Блока по управлению инновациями Госкорпорации "Росатом" Вячеслав Першуков.

"Это чистое импортозамещение. Теперь мы имеем право поставлять нашу продукцию в онкодиспансеры, частные и государственные клиники и т.п. по цене в несколько раз дешевле, чем импортные аналоги. Предстоит большая работа для роста производства - увеличение рабочих смен, задействование всего оборудования и для этого у нас все имеется", - сказал генеральный директор ГНЦ РФ - ФЭИ Андрей Говердовский.

В настоящее время специалисты ГНЦ РФ - ФЭИ совместно с врачами, разрабатывают подходы по незначительному изменению номенклатуры с тем, чтобы проводить брахитерапию не только простаты, но и других органов.

Справка:

Брахитерапия - разновидность радиационной терапии онкологических заболеваний простаты. В ходе лечебной процедуры специально расчитанная доза радиации доставляется непосредственно в опухоль без поражения прилегающих тканей и органов. Проведение брахитерапии, как правило, осуществляется в амбулаторных условиях или с пребыванием пациента в клинике в течение нескольких дней. Большинство пациентов после брахитерапии не сталкивается с рецидивами заболевания в среднем в течение 10 лет. Первая операция по брахитерапии злокачественной опухоли предстательной железы с использованием полностью российских микроисточников изотопа йод-125 состоялась 9 октября 2015 года в Медицинском радиологическом научном центре им. А.Ф. Цыба (г. Обнинск) - филиале ФГБУ "НМИРЦ" Минздрава России. Изотоп йод-125 нарабатывается в АО "ГНЦ НИИАР" Госкорпорации "Росатом" (г. Димитровград) в необходимых количествах, микроисточники с изотопом изготавливаются в АО "ГНЦ РФ - "Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского" (г. Обнинск). Основы проекта были заложены около 10 лет назад, и в результате его реализации получен полностью отечественный высокотехнологичный продукт на уровне мировых аналогов, к тому же обладающий существенным экспортным потенциалом. ГНЦ РФ - ФЭИ им.Лейпунского Госкорпорации "Росатом" расположен в городе Обнинск и является мировым лидером в области использования жидких металлов в качестве теплоносителей в АЭС с быстрыми реакторами, судовых и космических ядерных энергетических установках. Мировое признание получили работы ГНЦ РФ - ФЭИ в области ядерной физики, ядерных энерготехнологий и ядерной безопасности. В ГНЦ РФ - ФЭИ проводятся экспериментальные исследования в области ядерно-лазерной физики и физики плазмы, радиационного материаловедения, радиохимии и новых наукоемких технологий, включая нанотехнологии, технологии водородной энергетики и ядерной медицины.