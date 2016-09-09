«Партия народной свободы», более известная под аббревиатурой «Парнас», формально является преемницей Республиканской партии, основанной еще в 1990 году. В реальности деятельность партии несколько раз прерывалась, руководство много раз менялось, так что современную историю «Парнаса» можно отсчитывать с 2012 года.

Одно время у руля партии стоял Борис Немцов — именно его депутатский мандат в парламенте Ярославской области стал для «Парнаса» своеобразным пропуском на федеральные выборы.

После убийства Немцова единоличным лидером партии оказался бывший премьер-министр Михаил Касьянов. Его фигура многим не нравится, его называют неизбираемым политиком, однако именно его имя во главе списка было одним из условий проведения праймериз. А именно праймериз должны были сделать из «Парнаса» базу для демократической коалиции.

Все, однако, пошло не так. После того, как Касьянов оказался в центре чуть ли не сексуального скандала, сторонники Навального потребовали не включать его имя в списки «Парнаса». Потом во время проведения праймериз в открытом доступе оказались данные участников голосования, так что все мероприятие в срочном порядке пришлось остановить.

В итоге коалиция не распалась окончательно: «Парнас» выдвинул много одномандатников-представителей других политических сил, да и в федеральном списке оказался Вячеслав Мальцев, достаточно радикально настроенный националист их Саратова, который, однако, набрал достаточно голосов на праймериз. Удалось даже договориться с «Яблоком» развести своих кандидатов в некоторых округах.

Незадолго до старта официальной избирательной кампании казалось, что у «Парнаса» вообще нет никаких шансов — так как название партии к тому времени ассоциировалось только со скандалами и конфликтами. Однако именно Мальцев, похоже, начал вытягивать кампанию «Парнаса». На дебатах он умеет выглядеть ярче своих оппонентов, ведет себя расковано, иногда даже дерзко. Многие сравнивают его с Жириновским — но лидер ЛДПР, стоит признать, является одним из самых опытных и ярких публичных политиков России, что бы о нем не говорили оппоненты.

Предвыборная агитация за кандидата партии "ПАРНАС" Вячеслава Мальцева в Уссурийске. Фото из блога Вячеслава Мальцева

Хотя опросы показывают, что результаты «Парнаса» пока слабо отличимы от статистической погрешности, то есть равны 1-2%. Несколько удачных предвыборных роликов, яркое выступление на дебатах, отсутствие явных ошибок может помочь им набрать даже 3% голосов. Для этого, правда, явка в больших городах должна быть достаточно высокой — а пока нет никакой уверенности, что на участки удастся привлечь молодых избирателей.

Также сомнительна возможность победы кандидатов от «Парнаса» в одномандатных округах — хотя некоторые из них, конечно, наберут больше нескольких процентов голосов.