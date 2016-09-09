Турция продолжает свою интервенцию в Сирию. В четверг появились сообщения о том, что турецкая армия в ходе наступления на «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) захватила четыре поселения на севере Сирии. Англоязычные комментаторы рассуждают о том, что интервенция не пойдет Турции на пользу. Прежде всего, об этом пишут российские англоязычные издания вроде Sputniknews, но аналогичные комментарии появляются и в других источниках.

Американский аналитический ресурс War on the Rocks опубликовал на эту тему большой материал. Нынешнее турецкое наступление, считает автор, отклоняется от американской военной стратегии. Анкара предпочла более конвенциональные военный подход с использованием сухопутных войск. С одной стороны, это позволяет Турции быстрее и эффективнее достигать непосредственных целей. С другой стороны, это ведет к более глубокой вовлеченности в конфликт и чревато серьезными рисками. Избрав такую стратегию, Турция рискует надолго увязнуть в сирийской войне.

Увязание Турции в конфликте – это риск не только для самой Турции, но и для ее союзников, в том числе США, объясняет автор. Это связано с тем, что обе страны – участницы НАТО, а также антитеррористической коалиции, которую возглавляют собственно США. Таким образом, США оказываются главным гарантом безопасности Турции и в случае обострения обстановки будут вынуждены принимать меры.

Турецкий танк на сирийской границе / YouTube.com

К этой истории примыкает тема отношений между Россией и Турцией. Специфика в том, что эти страны в последнее время начали идти на сближение после длительного периода напряженности в отношениях. При этом между ними сохраняется опосредованное противостояние в сирийском конфликте, так как они поддерживают противоборствующие стороны. За тем, как разворачивается это противостояние в условиях сближения пристально наблюдают СМИ. В четверг Reuters со ссылкой на Кремль сообщило, что российский президент Владимир Путин и турецкий президент Реджеп Эрдоган в очередной раз обсудили сирийский кризис по телефону.

Еще в конце августа Forbes писал о том, что растущее дружелюбие между Путиным и Эрдоганом, в сущности, не противоречит сохранению позиций их в Сирии. Турция хочет создать вдоль своей границы буферную зону, прежде всего чтобы отрезать сирийских курдов от турецких, а также чтобы предотвратить распространение вдоль границы курдской автономии. При всем дружелюбии к Турции Россия едва ли прекратит поддерживать курдов. Для нее это гарантия влияния в Сирии. Более того, «курдский инструмент» для нее – это возможный способ распространения влияния шире, то есть потенциально на все ближневосточные страны, в которых есть большие курдские меньшинства.

Между тем, госдепартамент США наконец подтвердил, что госсекретарь США Джон Керри встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве. Оттягивание подтверждения, комментирует Guardian, связано с тем, что США пытались прояснить некоторые расхождения между Вашингтоном и Москвой по предполагаемому сирийскому перемирию еще до встречи.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри / wikipedia.org

В сирийском контексте также находятся сообщения о гибели в результате авиаудара командира группировки «Джебхат Фатх аш-Шам», в прошлом известной как «Джебхат ан-Нусра». Это событие отмечается во многих СМИ, однако комментариев по этому поводу мало. Guardian отмечает, что инициаторы атаки неизвестны.