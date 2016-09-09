Топ новостей 9 сентября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня лишился своего поста омбудсмен Павел Астахов, КНДР провела самые мощные ядерные испытания за свою историю, а Украина назвала город проведения «Евровидения».

Павел Астахов лишился поста детского омбудсмена указом президента. Он покинул пост по собственному желанию. Теперь его преемником стала руководитель исполкома пензенского ОНФ и оператор президентских грантов - Ассоциации организаций в защиту семьи Анна Кузнецова. СМИ уже выяснили, что Кузнецова замужем за священником и имеет шестерых детей. Именно тот факт, что Кузнецова сама родила шестерых детей, и назвали в Кремле причиной ее назначения.

Павел Астахов окончательно все. Вся его деятельность запомнится лишь «законом подлецов», лоббистом которого был именно «защитник детей». — Дмитрий Гудков (@gudkovd) 9 сентября 2016 г.

Может быть лучше было бы Астахова оставить? pic.twitter.com/ZOuIuREbq9 — Alexey Nasedkin (@nasedkin) 9 сентября 2016 г.

Астахов был просто циничным подонком, а тут привели какую-то сумасшедшую религиозную фанатичку. Ужасно. — Рустем Адагамов (@adagamov) 9 сентября 2016 г.

КНДР продолжит укрепление ядерных сил «для защиты от усиливающейся ядерной угрозы со стороны США». Страна провела новые ядерные испытания - самые мощные из всех с применением взрывного устройства в 10 килотонн. Свои действия Пхеньян назвал ответом на угрозы, санкции и давление США. Ряд мировых лидеров, а также в ООН отреагировали на испытания, организация проведет внеочередное заседание Совбеза.

Международный музыкальный конкурс «Евровидение» в 2017 году пройдет в Киеве. 19 членов оргкомитета проголосовали за столицу Украины, и только два - за Одессу. Конкурс состоится в Международном выставочном центре. Как отметили в минкульте страны, на итоги голосования повлиял фактор финансовых гарантий.

Евровидение 2017 будет в Киеве в МВЦ..

Да у меня актовый зал в школе больше.. pic.twitter.com/peQRCxNPG9 — Влад Лелюк (@lelyuk_vlad) 9 сентября 2016 г.

Кремль не стал комментировать инициативу главы самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики Евгения Шевчука, который распорядился начать подготовку по присоединению региона к России. «Я не могу ответить на этот вопрос, нужно понимать, на чем основываются такие действия. Не обладая деталями, я не могу никак это комментировать», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент Приднестровья Шевчук издал указ о подготовке к воссоединению с Россией: вспомнили референдум 2006 года pic.twitter.com/4gVWv9gJIR — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 сентября 2016 г.

Главный тренер сборной РФ по боксу Александр Лебзяк лишился должности. По его словам, увольнение было необоснованным. Поста лишился также директор Федерации бокса России, был уволен весь тренерский штаб. Лебзяк заявил, что «вся страна против» такого решения, и он будет судиться с Федерацией.

В.Путин с детьми

Владимир Путин выступит перед посетителями Дня города в Москве на Красной площади. Президент также намерен 10 сентября опробовать Московское центральное кольцо, прокатившись по нему. Планы Путина официально подтвердил Кремль.

В Минфине заявили, что национальный Резервный фонд будет полностью израсходован в 2017 году. После этого покрытие дефицита федерального бюджета будет происходить за счет средств Фонда национального благосостояния. В ведомстве допускают появление других источников денег - внутренних заимствований. Сейчас объем Резервного фонда составляет 2 трлн 90,1 млрд рублей, Фонда национального благосостояния - 4 трлн 719,17 млрд рублей.

Официальная (!!!) задолженность по зарплате в России - 3,5 миллиарда. Залп из 26 ракет "Калибр" стоит слегка меньше 10 миллиардов. У нас всё — Экономика РФ (@PutinsEconomy) 9 сентября 2016 г.

Задержка зарплат работникам – недопустима. Мы будем строже следить за предприятиями-нарушителями https://t.co/xrixZAZuAb — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 9 сентября 2016 г.

«Единая Россия» решила в последнюю неделю предвыборной кампании использовать лозунги, связанные с президентом страны Владимиром Путиным, чтобы срочно поднять свой рейтинг. Теперь с щитов зазвучат слова: «Голосуй за партию президента. За "Единую Россию"!» и «Ценить доверие людей, обещать только то, что сможешь выполнить». Эти слова Путин произнес на одном из съездов партии.

Данные ВЦИОМ говорят о падении рейтингов Единой России до 35%. Но 70% в парламенте им все равно нарисуют. pic.twitter.com/JjPKNcgFuK — Гурьянов Сергей (@Segozavr) 9 сентября 2016 г.

Первое честное обещание от едросов. Гениально.

Сделай свой выбор. pic.twitter.com/EL6aIk73YA — Хьюстон, у нас п (@my_sitcom) 9 сентября 2016 г.

В Думу пройдут Единая путинская партия, Коммунистическая путинская, Либерально-демократическая путинская и Справедливая путинская партия. — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 9 сентября 2016 г.

В Краснодарском крае напали на лагерь пожарников-активистов «Гринпис». Активисты остановились на ночь на участке одного из добровольцев, но нападавшие перелезли через забор избивать их. Неизвестные были вооружены дубинками, ножами и пистолетами. Они пригрозили расправой участникам лагеря, если те не уедут. Руководителя программы «Гринпис» России по особо охраняемым природным территориям и главу «Добровольных лесных пожарных Забайкалья» увезли в больницу.

Профессор биологии Томас Платт назвал открытого им паразитарного червя в честь президента США. Baracktrema obamai - это пятисантиметровое тончайшее существо, которое живет в крови черепах и паразитирует на хозяевах-животных, но неопасно для них, однако может вызвать тяжелые заболевания у людей. Платт назвал червей «феноменально живучими» и признал это качество за Обамой. Он отметил, что не считает это оскорблением, а честью.