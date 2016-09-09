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09 сентября 2016, 08:53
выборы Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пермский край Самарская область Чувашия
Симон Жаворонков

«Обзор ЗакСов». Поволжье и рука Москвы

Страховой полис для первоклассников от Единой России
Страховой полис для первоклассников от Единой России
er.ru

В половине регионов Приволжского федерального округа — 7 из 14 — чуть более чем через неделю пройдут местные парламентские выборы. Интересно, что выборы проходят одновременно почти во всех крупнейших регионах округа, и часто одним из участников предвыборной схватки становится Центризбирком.

Нижегородская область периодически всплывает в словах Эллы Памфиловой с момента ее назначения. Она откровенно обвиняет областную избирательную комиссию в политизированности — то есть работе в паре с администрацией региона, а значит и губернатором Валерием Шанцевым. Учитывая, что у Шанцева область не находится под полным контролем (то власти Нижнего проявляют характер, то появляется откуда ни возьмись депутат Хинштейн), контроль над выборами дорого стоит.

В очередной раз о возможном применении административного ресурса в Нижегородской области в ЦИКе вспомнили 7 сентября, регион оказался в числе тех, который вызывает у Эллы Памфиловой «особую озабоченность».

Между тем в судах области идет стандартная и для других регионов борьба партий за снятие списков и кандидатов оппонентов. Нижегородский областной суд в среду отказал в удовлетворении иска КПРФ об отмене регистрации списка «Единой России». Коммунисты считают, что ЕР нужно снять за подкуп избирателей, который выразился в безвозмездной раздаче первоклассникам страховых полисов, причем каждый полис «содержит признаки агитационной продукции» — символику партии и лозунги. Теперь коммунисты собираются обращаться в Верховный суд.

 
Страховой полис от Единой России / ural56.comю

Если со списком ЕР справиться пока не удается, то с одномандатниками — вполне. Также в среду областной суд по заявлению «Партии роста» отменил регистрацию кандидата от ЕР Андрея Тарасова, он выдвигался в 7-м округе, который образован в Нижегородском районе. В суде удалось доказать, что «забытая» Тарасовым судимость является достаточным поводом для лишения регистрации кандидата.

Другой регион, который находится на «особом контроле» ЦИКа — Самарская область. Этот регион, кстати, отличается крайне низкой активностью юридических отделов партий, за все время кампании в облсуд поступило всего четыре иска о снятии кандидатов, половина была удовлетворена. Суд снял шедшую по одномандатному округу от ЛДПР Юлию Александрову, удалось выяснить, что она состоит в «Единой России», а также коммуниста Анатолия Корнева — в его агитации использовались логотипы «ВКонтакте» и «Одноклассников» без разрешения правообладателей.

Зато в ЦИК, по данным на конец августа, поступило аж 109 жалоб — главны образом как раз на губернатора Николая Меркушкина, который возглавляет список «Единой России» на выборах в Губернскую думу и подозрительно часто появляется в эфире местных телеканалов.

Политические партии, фактически, не могут ничего противопоставить такому напору — так что не удивительно, что избирательная кампания идет в регионе крайне вяло и является неким дополнением к федеральным выборам.

В этом смысле Пермский край больше похож на соседнюю Свердловскую область — во всяком случае, там куда чаще говорят о криминальном давлении на них - о подобном заявили уже три большие партии.

 
Кандиат от ЛДПР Олег Постников / tribunaperm.ru

Первым об инциденте с запугиванием кандидата в округе №15 заявил глава регионального отделения ЛДПР Олег Постников. Позже стало известно, что в том же округе давление могло оказываться и на кандидата от Коммунистической партии. Во всяком случае, Виталий Захарченко (кандидат от ЛДПР) и Тимофей Малинин (КПРФ) принесли в теризбирком заявления о самоотводе, однако, по информации Постникова, узнав о том, что отказ от участия в выборах предполагает штраф в размере 3,5 млн рублей, забрали их. С Захарченко руководство партии связаться не может до сих пор.

Во вторник председатель «Справедливой России» Сергей Миронов сообщил о снятии четырех кандидатов из-за «колоссального давления». Свои кандидатуры с выборов в Законодательное собрание отозвали справедливороссы Дмитрий Печенкин, Юрий Малышев, Виктор Югов и Иван Чазов.

Наконец, в среду стало известно о том, что в адрес Эллы Памфиловой поступило обращение от председателя центрального совета национального родительского комитета Ирины Волынец, которая баллотируется по Чусовскому избирательному округу №59 от «Справедливой России» в Государственную Думу. По словам Волынец, ее агитаторам, а это в том числе многодетные и молодые родители, угрожают. 

Выборы в Оренбургской области, напротив, отличаются порой даже слишком тесным сотрудничеством соперничающих, казалось бы, партий. В среду Окружная избирательная комиссия по округу №19 сняла с выборов кандидата от «Справедливой России» по его собственной просьбе. Оказалось, что почти перед выборами СР и ЛДПР договорились не конкурировать в тех округах, где в выборах участвуют руководители отделений — «чтобы не оттягивать голоса».

Действительно, проблем оппозиционным партиям в Оренбургской области хватает и без конкуренции друг с другом. 2 сентября ЛДПР сообщила, что лидер партии Владимир Жириновский отправил срочные телеграммы в ЦИК, МВД и Генпрокуратуру из-за ситуации в Оренбургской области. Лидер ЛДПР так отреагировал на события 23 августа, когда агитационный автобус ЛДПР в селе Казанка Шарлыкского района был заблокирован автомобилями ГКУ «Автобаза аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области», пожарной машиной МЧС и школьными автобусами. Причина столь сильного недовольства понятна — в это же время в селе проходило открытие музейного центра с участием губернатора Юрия Берга.

 
Заблокированный автобус Кандидата от ЛДПР в селе Казанка Шарлыкского района / 56nv.ru

Кандидат от КПРФ Владимир Гудомаров опасается нарушения закона иного порядка. Он обратился в ЦИК с просьбой пресечь возможные попытки фальсификации итогов выборов и удалить из списков избирателей «мертвые души» — выбывших или умерших людей. Тут стоит отметить, что, как правило, в списках действительно присутствует какое-то количество уже выбывших людей из-за устаревания баз данных, но перед выборами их уже, обычно, не трогают.

Выборы в Законодательное собрание Кировской области, наверное, не вызвали бы вообще никакого интереса, если бы не арест губернатора Никиты Белых и, после его отставки, назначение врио главы региона Игоря Василевича. Губернаторские выборы теперь пройдут в 2017 году, а Василевич, назначенный 28 июля, даже не успел повлиять на отбор кандидатов — сам он публично готов лишь выражать надежду на то, что выборы пройдут честно, открыто и без нарушений.

Никита Белых когда-то был лидером «Союза правых сил», так что в Кировской области с «Единой Россией» сотрудничал не слишком плотно, членом партии он так и не стал. Его арест оппозиции сложно использовать для кампании против ЕР — хотя создается такое впечатление, что они вообще ничего использовать не собираются, потому кампания и идет так сонно.

Новости из Кировской области приходят довольно своеобразные. То суд лишит кандидата от «Единой России» водительских прав, то избирком открывает «горячую линию» для приема сообщений о нарушениях.

Возможно, впрочем, сильные или активные кандидаты просто не были допущены до выборов. Так, с выборов в одном из округов был снят экс-мэр Кирова Василий Киселев, он возглавлял областную столицу на рубеже 1990-х и 2000-х годов. К выборам не были допущены списки партий «РОТ Фронт» и «Патриотов России». Региональный избирком 12 августа отказал в регистрации их областных списков по причине слишком большого процента «брака» в собранных подписях.

Выборы в республике Мордовия могут быть интересны разве что потому, что ранее организация голосования в этом регионе не выдерживала никакой критики. Достаточно сказать, что в 2011 году явка на участках, по официальным данным, превысила 94%, а за «Единую Россию» было отдано 91,6% голосов. Тогда, правда, республику возглавлял другой губернатор - это был Николай Меркушкин, который сейчас руководит Самарской областью.

Пожалуй самым громким событием на выборах стал визит в Саранск Жерера Депардье, который, кстати, прописан в столице республики. Депардье пообещал проголосовать 18 сентября на выборах, но не раскрыл, кому он симпатизирует. При этом в какой-то момент у него в руках оказался маленький флажок «Справедливой России» — все СМИ облетела фотография, как глава Мордовии и мэр Саранска спешат вырвать его из рук французского актера.

 
Жерар Депардье / domsovet.tv

В Чувашии политическая культура несколько более либеральна, так что ее жители могут насладиться всеми прелестями избирательной кампании. Так как обеспечить качественную наружную рекламу достаточно сложно — плакаты то срывают, то закрашивают — приходится изобретать что-то новое. Недавно, например, в Чебаксарах появилась световая реклама «Патриотов России» — на здание Художественного музея проектировалась символика партии.

Также в Чувашии начался скандал после того, как член одной из сельских участковых избирательных комиссий записала видеообращение к главе ЦИК Элле Памфиловой, в котором рассказала о подготовке фальсификаций. По словам автора жалобы, ее обязали обойти несколько многоквартирных домов на участке, узнать, сколько человек придет на выборы и напомнить заранее указанным гражданам, что те должны прийти за открепительными удостоверениями. ЦИК пока никак не отреагировал.

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