Заявление Совета по науке о проекте закона о присуждении ученых степеней

9 сентября 2016 года Совет о науке при Минобрнауки опубликовал следующее заявление, касающееся проекта законопроекта Минобрнауки о присуждении ученых степеней. Проект закона был вынесен на общественное обсуждение 6 сентября 2016 года. Источник - http://sovet-po-nauke.ru/09092016_declaration-VAC

ЗАЯВЛЕНИЕ CОВЕТА ПО НАУКЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ О ПРОЕКТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ», ВЫНЕСЕННОГО МИНОБРНАУКИ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 06.09.2016 г.

Совет по науке при Министерстве образования и науки РФ выражает категорическое несогласие с проектом Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней» (далее – Проект), вынесенным на общественное обсуждение 06.09.2016 г. (см. http://regulation.gov.ru/projects#npa=53398). Этот документ не проходил предварительной экспертизы Совета по науке при МОН. В случае принятия он нанесет значительный вред российской науке и научно-образовательному сообществу.

Институт присуждения ученых степеней на основании публичной защиты диссертаций является краеугольным камнем организации науки в нашей стране и за рубежом. Поддержание высоких научных стандартов при защите диссертаций и развитие репутационных механизмов – важнейшая задача научного сообщества и органов государственной власти. Как показал опыт последних лет, эти стандарты в нашей стране находятся под серьёзной угрозой. Каждый законопроект, касающийся защиты диссертаций, должен укреплять, а не разрушать институты, гарантирующие высокое научное качество диссертаций и отсутствие в них плагиата.

Пункт 11 Проекта требует, чтобы к заявлению о лишении ученой степени в связи с нарушением требований, установленных пунктом 14 «Положения о присуждении ученых степеней» (т.е. по причине наличия в диссертации некорректных заимствований), была приложена копия судебного решения о признании нарушения авторских прав лицом, в отношении которого подано заявление. Такое требование делает практически неосуществимым лишение ученых степеней авторов, допустивших плагиат и другие некорректные заимствования в своих диссертациях.

Во-первых, статья 146 УК РФ (Нарушение авторских и смежных прав) относится к категории статей частно-публичного обвинения (статья 20 часть 3 УПК РФ), т.е. дело по ней может быть возбуждено только по заявлению потерпевшего или правообладателя. Иск о защите авторских прав в рамках

гражданского судопроизводства также может подать только правообладатель.

В случае диссертаций, изготовляемых на продажу, ни авторы таких текстов, ни те, кто ранее незаконно приобрел написанную другими диссертацию и тем самым стал формальным правообладателем, в суд обращаться не станут, а, значит, авторов таких фальсифицированных диссертаций нельзя будет лишить незаслуженно полученной ученой степени.

Судя по опубликованным данным, производство и защита именно таких фальшивых диссертаций носит в последние годы наиболее массовый характер и привлекает наибольшее внимание общества. Многие добросовестные авторы, чьи тексты подверглись некорректным заимствованиям, также не смогут или не захотят обращаться в суд в силу занятости, возраста, состояния здоровья, зависимости от соискателя, его научного руководителя или иных заинтересованных лиц или по другим причинам.



Во-вторых, в соответствии с абз. 3. п.1 ст. 4 ФЗ от 23.08.1996 (№127-ФЗ в ред. от 23.05.2016) «О науке и государственной научно-технической политике» оценка научной квалификации научных работников и иных лиц, осуществляющих научную (научно-техническую) деятельность, обеспечивается государственной системой научной аттестации, которая основана на профессиональных рекомендациях научного сообщества в лице диссертационных советов, экспертных советов и ВАК (п. 2 ст. 4 №127-ФЗ).

Присуждение и лишение степеней относится к сфере публичных, а не частных интересов, и осуществляется во внесудебном порядке, что было подтверждено Определением Конституционного суда РФ от 24.12.2013 г. № 2026-О.

Совет считает, что принятие нормы, изложенной в п.11 Проекта, подорвет систему государственной аттестации научных кадров в РФ и снизит конкурентоспособность России на мировом рынке научных и образовательных услуг. Наши ученые степени просто перестанут признавать.

Проект содержит значительный коррупционный потенциал, поскольку, в случае его принятия, у всех участников нелегального бизнеса, т.е. изготовителей, покупателей и покровителей значительного большинства фальшивых диссертаций, будут полностью развязаны руки.

Совет настоятельно призывает Минобрнауки отозвать данный Проект.