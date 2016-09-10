В Краснодарском крае неизвестные люди в масках напали на группу добровольцев, участвующую в противопожарной экспедиции «Гринпис России» и Экологической вахты по Северному Кавказу. Экологи рассказывают, что нападавшие выкрикивали «патриотические» и антиамериканские лозунги и требовали «убираться с кубанской земли». Незадолго до нападения волонтерам удалось потушить пожар в нескольких километрах от их лагеря. Теперь борьбу с пожарами придется отложить, поскольку преступники испортили технику экологов. Краснодарская полиция возбудила три уголовных дела.

Волонтеры приехали в Краснодарский край еще в начале недели. В их задачи входило тушение пожаров на природных территориях и борьба с несанкционированными поджогами палой листвы в Приазовье. Сначала лагерь был организован рядом с селом Бейсугское на охотничьей базе «Мылый Бейсуг», но в первый же день у экологов начались проблемы с местными властями.

Вечером 5 сентября в лагерь приехал заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения Вадим Герасименко и участковый полиции. Они сообщили о проведении операции «Антитеррор» и переписали паспорта всех активистов. Во вторник экологи тушили сильный тростниковый пожар в Черновских плавнях. Собственными силами волонтерами удалось локализовать пожар, за что их поблагодарил глава Брюховецкого района Владимир Мусатов.

Когда активисты были в разъезде в лагерь приехали двое мужчин «с повадками уголовников» и потребовали от дежурного части к утру очистить территорию охотбазы. Местные жители говорят, что это были люди Игоря Джеуса, директора Бесугурского нересто-вырастного хозяйства, на угодьях которого, как говорят экологи, ежегодно происходят масштабные пожарища.

Поздно вечером 7 сентября хозяин базы вернул волонтерам деньги за аренду территории и попросил уехать. Экологам пришлось остановиться в частном доме на хуторе Садки, но там их ждали еще большие неприятности. На следующий день к дому подтянулись «казаки» и заблокировали выезд. Экологов они назвали «иностранными агентами» и обвинили в «измене родины». Блокада была снята только после того, как к дому прибыли представители пожарного надзора и взяли расписку у руководителей экспедиции.

После этого «зеленые» выехали разведать пожар, горевший неподалеку. Договорившись потушить его на следующий день, они вернулись в дом. Ночью группа неизвестных в масках перелезла через забор, и напала на экологов. Злоумышленники избили несколько человек, повредили автомобили, испортили палатки и экспедиционное снаряжение. Серьезно пострадали руководитель программы «Гринпис России» по особо охраняемым территориям Михаил Крейндлин и руководитель «Добровольных лесных пожаров Забайкалья» Андрей Поломошнов.

«Я пытался заблокировать ворота, но на стекла машины наставили пистолеты, сказали выйти», — рассказал «Коммерсанту» руководитель экспедиции Григорий Куксин. — Положили на землю, немного попинали, стреляли рядом с головой, облили какой-то химической дрянью». Было ли оружие боевым или огнестрельным Куксин определить не смог. По его словам, нападавшие кричали, что экологи «убирались обратно в Америку, в свою Пендосию». На воротах дома они краской написали «Тут пендосы».

Активисты полагают, что за кампанией давления на противопожарную экспедицию и самим нападением стоит управление ФСБ по Краснодарскому краю, Департамент внутренней политики краевой администрации, а также руководитель Бесугского нерестово-вырастного хозяйства Игорь Джеус и Приморско-Ахтарское казачество.

«Эта история свидетельствует о том, что в Краснодарском крае продолжается эпоха криминального беспредела, установленная во время правления Александра Ткачева, и что новая администрация края, которая постепенно избавляется от мрачного наследия ткачевского правления, не контролирует процессы, происходящие на его территории», — говорится в заявлении Экологической вахты по Северному Кавказу.

МВД по Краснодарскому краю возбудило три уголовных дела по статьям «кража» (158 УК), «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровья» (119 УК) и «умышленное причинение легкого вреда здоровью» (115 УК). Теперь экологи сомневаются, что смогут завершить свою миссию в Приазовье, поскольку часть техники у них украли, часть повреждена.