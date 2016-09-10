Разговором с Вадимом Карастелёвым, координатором кампании Московской Хельсинкской группы по гражданскому мониторингу деятельности МВД «Гражданин и полиция» мы продолжаем публикацию серии интервью с представителями правозащитных и экспертных организаций о реформе силовых ведомств и историях успеха российской правозащиты. Интервью подготовлены проектом Комитета гражданских инициатив «Открытая полиция». Беседовала Ксения Демакова.



Московская Хельсинкская группа – одна из старейших из ныне действующих правозащитных организаций в России. В этом году нам исполнилось 40 лет, и естественно у нас очень широкий спектр деятельности. Вся она связана с фиксацией нарушений прав человека в Российской Федерации.

Из-за трудных условий, в которые поставлена организация, мы не можем теперь работать по всем тем направлениям, по каким бы хотели, а именно: правовое просвещение, обучение активистов, широкомасштабный мониторинг законодательства и правоприменения в области прав человека. У нас осталось несколько видов работы, в том числе кампания по общественному контролю работы полиции, которая называется «Гражданин и полиция». Этой кампании уже третий год, она идет в тесном взаимодействии с Министерством внутренних дел РФ. Это означает, что нас не ограничивают в предмете и методах наблюдения за работой правоохранителей: наблюдаем что хотим и как хотим. Единственное условие состоит в том, что наши действия должны быть согласованы с соответствующими подразделениями Министерства внутренних дел. Пока никаких конфликтов не возникало.

Скажите, пожалуйста, к мониторингам может присоединиться любой кто захочет поучаствовать в качестве волонтёра?

Не совсем. Дело в том, что существуют определённые требования. Их несколько. Во-первых, потенциальный волонтёр должен быть нейтральным, незаинтересованным в положительной или отрицательной оценке деятельности сотрудников полиции и других подразделений МВД. Во-вторых, он должен сначала принять участие в наших вебинарах, где мы объясняем, как осуществляется мониторинг. И, конечно же, он должен быть знаком с анкетой и методическими рекомендациями, которые существуют по конкретному вопросу. В-третьих, у волонтера не должно быть неснятой судимости. При соблюдении этих условий мы подаём информацию о человеке, уже присоединившемся к нам, в список координаторов нашей программы.

В этом году наша кампания проходит в 33 субъектах Российской Федерации. Среди волонтёров-участников есть люди, которые пришли к нам впервые.

Что именно вы оцениваете во время акций гражданского контроля, какие подразделения органов внутренних дел и т.д.?

В этом году у нас следующие направления: во-первых – это отделы полиции, во-вторых – участковые уполномоченные полиции, в третьих – работа ГИБДД в части выдачи прав, документов, которые нужны автовладельцам (или тем, кто получает права), мониторинг стационарных постов ГИБДД на федеральных трассах и работа экипажей патрульной службы. Кроме того, мы осуществляем мониторинг деятельности транспортной полиции. У них своя специфика и, соответственно, у нас свой подход к мониторингу их работы.

Вы провели наблюдение, посетили какой-то пункт. Что происходит дальше с этой информацией, как вы ее обрабатываете?

У нас есть опубликованные методические рекомендации, все наши анкеты размещены на сайте mhg-police.org. На этом сайтеесть также анкеты, методические указания, и законодательные акты, на которые мы ориентируемся. Всё это согласовано с МВД. Поэтому, когда мы приходим в отдел полиции, там знают, по какой анкете будет проводиться исследование. На что же мы смотрим?

Мы смотрим на деятельность полиции с точки зрения обычного гражданина. Например: легко ли найти отдел полиции? Есть ли информация об отделе полиции на сайте в интернете? Есть ли информация о приёмных часах руководства? В какие вышестоящие организации, по каким телефонам и по каким адресам гражданин может написать жалобу? Наши исследования касаются даже таких элементарных вещей как наличие столов и стульев для посетителей, ручек и бумаги, образцов заявлений, которые обычный гражданин должен иметь для того, чтобы обратиться за помощью к полиции.

Что касается участковых уполномоченных полиции, то у них есть особый регламент. В частности, они должны вести прием граждан три раза в неделю, в том числе в часы, не совпадающие со стандартными рабочими часами большинства граждан. Один из дней приема должен быть выходным, обычно это суббота. И ещё два дня приём должен вестись в вечерние часы, когда гражданин после работы может прийти и подать заявление участковому либо обратиться по другому вопросу.

Мы спрашиваем граждан на конкретной территории о том, удовлетворены ли они работой полиции, знают ли своего участкового, есть ли в округе притоны, точки сбыта наркотических веществ, и какая была реакция на обращения к участковому. Опрашиваем порядка двадцати-пятидесяти человек, которые проживают на участке, и заносим эти данные в анкету. При этом присутствуют представители руководства отдела полиции. Если высказаны замечания о недочётах, которые можно устранить на месте (например, график приема устарел, или вступил в должность новый участковый, а контактные данные вовремя не сменили и т.д.) всё оперативно исправляется. Исправлять приходится всё реже и реже, потому что сотрудники уже знают, о чём мы обычно спрашиваем.

Результатом нашей работы становится адекватная обстановка в полицейском участке: гражданин может на месте получить необходимую литературу, образцы заявлений, бумагу, ручку и самое главное – доброжелательное отношение сотрудников. Гражданин может подать заявление, а сотрудник корректно, по закону его принять. У нас на сайте еще существует обратная связь, есть даже такой баннер «Оставьте отзыв об участковом уполномоченном полиции».

Анонимно?

Да, анонимно. Пока это только для Москвы. И дальше мы работаем по этим обращениям.

Что обычно люди говорят про работу полицейских и участковых, насколько они удовлетворены их работой?

Все зависит от района. Даже в разных районах Москвы говорят разное. Точно так же обстоят дела в других городах и весях нашей необъятной Родины.

Есть случаи, когда говорят очень приятные вещи, участкового знают, участковый для граждан как дядя Степа. К сожалению, это бывает не так часто, как нам бы хотелось. Есть граждане, которые недовольны работой полиции, причем справедливо недовольны.

Мы осознаём, что одна из причин этого недовольства – невероятный объем бумажной работы. Сотрудникам полиции приходится шариковой ручкой заполнять громадное количество документов на каждый материал. Это препятствует полицейскому, участковому в данном случае, осуществлять самую главную работу – работу по профилактике. Он должен обходить раз в квартал каждую квартиру, каждый дом, но этого не происходит – нет ресурсов. И мы ищем способы переломить эту ситуацию.

В той же инструкции-наставлении о работе участковых (приказ 1166 от 31.12.12) написано, что у каждого старшего участкового уполномоченного полиции может быть помощник.

Мы зафиксировали отсутствие таких помощников в Ростовской области. И когда на подведение итогов мониторинга в прошлом году приехал сам начальник ГУ МВД по Ростовской области, мы довели это до его сведения. Была просьба, чтобы взяли помощников. Он пошел навстречу, несколько месяцев функции помощников исполняли бывшие сотрудники полиции. Это позволило резко разгрузить самих полицейских. Конечно же, пришлось доплачивать этим людям, ведь они вели столько бумажной работы, но зато полицейские смогли пойти на участок и вместе с гражданами осуществлять самую важную задачу – профилактику. Это дало колоссальный эффект: начиная от того, что было восстановлено освещение в темных местах, были проведены профилактические беседы с правонарушителями, граждане узнали своего участкового. Местные жители были очень довольны. К сожалению, из-за недостатка финансирования эксперимент нельзя было продлить, но в принципе этот опыт показал себя как исключительно перспективный, тем более, что вся необходимая законодательная база для него в наличии. Единственное чего нет – финансирования в бюджете МВД.

Вы провели наблюдение, сделали отчет, он лег на стол, его прочли. Что происходит дальше? Вот это очень интересно.

Еще на этапе до отчета к нам порой обращаются граждане. Например, в Москве был участковый пункт полиции, который пострадал от пожара, и шесть месяцев граждане и участковый приходили в обгорелое помещение, где свисали провода, где была гарь. Это были невероятно тяжелые условия как для полицейских (они работали посменно втроём) так и для граждан, которые приходили подавать заявления. Мы обратили внимание руководства на эту проблему. Само помещение находится на балансе города Москвы, то есть полицейские, МВД, не могут сами его ремонтировать. Положение усугублялось тем, что помещение в его плачевном виде было вещественным доказательством по уголовному делу гражданина, который его поджог. Шесть месяцев участковый пункт стоял нетронутым, пока приговор по делу не вступил в законную силу.

По прошествии месяца после этого помещение всё ещё оставалось без ремонта; более того, было непонятно, когда ремонт всё же начнётся. К нам обратились граждане, проживающие на участке, активисты вместе пошли с ними в этот участковый пункт полиции, обратили внимание руководства на проблему.

Нам пообещали, что через 2 недели все сделают, и действительно, через 2 недели мы пришли и увидели, что помещение отремонтировано. Участковый доволен, граждане довольны, проблема решена.

Именно такой подход позволяет устанавливать доверительные отношения. Мы не стали сразу кричать: «Ай-ай-ай, такие ужасные условия!», а установили нормальный контакт с сотрудниками полиции, с местной администрацией. И вот вопрос решён. Тем более, как вы понимаете, общественные контролеры могут лишь рекомендовать, у них нет никаких полномочий. Если мы стараемся наладить конструктивное взаимодействие, сотрудники полиции стремятся эти рекомендации выполнить.

Например, в наших анкетах везде есть вопрос о доступе маломобильных групп граждан, в общем случае – граждан на инвалидной коляске. Любой человек должен иметь возможность попасть в любое государственное учреждение, каковым является, в частности, и отдел полиции или участковый пункт. К сожалению, пандусов, которые позволяют человеку с ограниченной подвижностью беспрепятственно попасть в помещение, очень мало даже в Москве. Эту проблему понимают в общем-то все руководители. Мы везде это фиксируем, включая доклад, который ложится на стол министру.

Надо сказать, что по мере сил в МВД исправляют этот недостаток. Но оснащение полицейских участков пандусами – это торги, аукционы, дополнительный бюджет и т.д. Сейчас найден компромиссный вариант: устанавливается кнопка вызова на высоте, доступной человеку в инвалидной коляске. Дальше полицейские либо выходят к гражданину и принимают у него заявление прямо на месте, чтобы не нужно было въезжать внутрь помещения, либо поднимают на руках коляску и заносят в отдел. На мой взгляд, как временный выход это вполне нормально продумано. Но конечно, в дальнейшем полиция должна включать инфраструктуру для маломобильных граждан как обязательный пункт при проведении реконструкций и ремонта зданий. В общем и целом нас радует, что в таких делах полиция идёт навстречу.

Мы направляем обобщенный отчёт как региональному руководству, так и министру. В одном регионе был случай, когда пресс-служба положила этот отчёт в стол, то есть они даже не ознакомили руководство. Когда прошел месяц (это обычный «джентльменский» срок для исполнения наших рекомендаций), мы обратились в центральный аппарат МВД с сообщением о том, что есть замечания, а никакой реакции не поступает. Надо сказать, что в течение месяца практически все замечания учли, и сотрудники, которые так некорректно обошлись с нашими рекомендациями, были наказаны.

Наша цель – не наказания, нам нужно, чтобы исправлялась ситуация, восстанавливались горизонтальные отношения между гражданами и полицией. Поэтому мы и привлекаем граждан, которые непосредственно живут на обслуживаемой территории. Не посторонний человек, который приехал откуда-то (пусть даже из другого района города), осуществил акцию общественного контроля и уехал, нет. Мы хотим, чтобы контролёр был местным, чтобы он участвовал во всех наших посещениях, чтобы его знали. Были случаи, когда после окончания акции общественного контроля отношения между гражданами и полицией продолжались к взаимной выгоде сторон. Это очень здорово, и мы считаем, что такое сотрудничество надо расширять. Пока у нас примерно сто человек – постоянных участников акций мониторинга. Я думаю, что когда их будет тысяча, ситуация существенно изменится. Именно к этому мы идем.

Если обычный человек хочет к вам обратиться, что ему нужно знать?

У нас есть сайт mhg-police.org, как я уже говорил, там есть все методические материалы. Там публикуются объявления о начале кампаний, об обучающих вебинарах, выложены видео о том, что делает общественный контролёр: шаг за шагом. Там же изложен кодекс этики, которому нужно следовать. Если человек видит, что это то, что ему нужно, он может связаться с нами по указанному адресу, и мы включаем его в рассылку. Он начинает смотреть материалы, задавать вопросы. На вебинарах есть опытные люди, которые прошли этот этап. Дальше будущий волонтёр принимает решение о том, что он хочет принять участие в кампании «Гражданин и полиция». Следующим шагом он включается в нашу кампанию.

Есть требование, что волонтёр должен быть непредвзятым по отношению к сотрудникам полиции, и у него не должно быть неснятой судимости. Ну и, собственно, он должен быть вменяемым для осуществления акции общественного контроля.

Когда у гражданина возникают вопросы непосредственно к сотрудникам полиции, он может решить их не только «в частном порядке», то есть написав жалобу, но и «в общем порядке», приняв участие в акциях общественного контроля; решить проблему в ходе самой акции. В Волгодонске, например, граждане жаловались на сборища в некоторых общественных местах: там шумели, выпивали, ругались и т.д. В ходе акции общественного контроля полицейские подключились к решению вопроса: начали регулярно проезжать экипажи патрульно-постовой службы, и антиобщественные действия прекратились. Граждане остались довольны, и полиция в общем-то тоже.

Есть какие-то инициативные группы граждан, которые просто на вас выходят и говорят: «Мы очень хотим стать контролерами»?

Да, конечно. Дело в том, что нашими анкетами можно пользоваться любому гражданину так, как он посчитает нужным. Важно, однако, что именно в нашей практике мы уведомляем сотрудников полиции и они приходят вместе с руководителями. В одиночку такого эффекта сложно добиться, нужно быть именно координатором в рамках нашей кампании.

Инструментарием же может пользоваться любой гражданин. Например, в Ростовской области граждане договорились с местным областным ГУ МВД о проведении анкетирования по нашим образцам в течение года. То есть не в рамках кампании, как у нас (с 1 июня по 31 августа), а в течение года. Эта работа идет и даёт хороший результат.

Расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то инициативные группы, которые добились успеха с помощью ваших инструментов мониторинга в своих регионах?

Да, есть одна инициативная группа в Свердловской области, мне она очень нравится, я был у них в этом году. Есть в этой группе уникальный человек, Василий Рыбаков. Представляете себе размер Свердловской области? Василий прошел всех участковых: не просто отделы полиции, а всех участковых. Это подвиг.Причем не просто прошел, а провёл все процедуры: заполнение анкеты, разговор с гражданами и т.д. Он потратил несколько месяцев на это. Зато он приобрел авторитет, установил контакты с общественными советами, которые существуют при территориальных органах внутренних дел. Благодаря его работе кампания по гражданскому мониторингу полиции в Свердловской области идет сейчас на совершенно другом уровне. Василий остаётся одним из участников большой группы людей, которые в разных районах Свердловской области осуществляют постоянное взаимодействие с сотрудниками полиции. Это очень важный пример для подражания.

В каждом регионе, безусловно, свой лидер, свои граждане, у которых свой набор специфических проблем в смысле взаимодействия с полицией. Тридцать три субъекта Российской Федерации – это очень хороший показатель: граждане регулярно, каждый год, бесплатно, тратя свое время, силы и деньги (объехать такое пространство, ночевать в гостиницах, платить за бензин, покупать еду) – это колоссально.

Есть такой замечательный человек, Зарият Акбаева, она живет в Карачаево-Черкесии, и в прошлом году она охватила ещё два субъекта РФ. Кроме Карачаево-Черкесии объехала Кабардино-Балкарию и Ставропольской край, это громадные территории. Она привлекла также множество активистов, и в этом году кроме этих субъектов смогла добиться охвата Чеченской республики. Это вообще закрытая для нас территория. А ведь в ходе мониторинга мы получаем возможность фотографировать и снимать на видео, в том числе и различные интервью сотрудников полиции и т.д.

Это очень здорово, что теперь мы можем получать информацию о том, что происходит в полиции в Чеченской республике от независимых гражданских наблюдателей. Причем мы заручились сначала согласием правоохранительных органов Чеченской республики на предмет содействия общественному контролю. Я считаю, это большой успех в нашем деле. Есть явления, о которых публично, может быть, не стоит говорить, но они существуют. Речь о том, что наши активисты могут решить массу конфликтов уже после кампании общественного контроля, просто обладая ресурсом личных связей и взаимодействия с руководителями полиции. Не очень этично про это рассказывать, приводя конкретные примеры, но их очень много, и это дает настолько положительный результат для граждан и для полиции, что это трудно переоценить. Естественно, мы не вносим такие случаи ни в какие наши отчеты и доклады, но это очень здорово, что складываются такие отношения. Ради чего собственно и была затеяна кампания: налаживание горизонтальных связей. Важно, что такие связи крепнут.

В наших книжках, которые мы каждый год издаем (общественные доклады о результатах мониторинга), мы фиксируем достижения. То, что активисты присоединяются и потом хотят и дальше участвовать в кампаниях – самый важный, на мой взгляд, показатель успешности нашей совместной работы.

Если гражданин готов присоединиться к нашей работе и изучить нормативную базу, поучаствовать в наших обучающих вебинарах, этого достаточно. Никаких особых препятствий нет. Мы ждем новых участников.

Я бы хотел сказать, что в этом году мы собираемся вместе с Центральной избирательной комиссией осуществлять мониторинг работы полиции во время выборов 18 сентября, и сейчас идет подготовка. Пока это будет пилотный проект на территории Москвы, а со следующих выборов, дай Бог, по всей территории России. Тогда масса проблем и претензий со стороны граждан и наблюдателей к действиям полиции во время выборов будет снята.

Это должно стать колоссальным вкладом в приближение правоприменительной практики нашей страны к идеалам Конституции; к тем принципам, которые прописаны во второй главе о правах человека и свободе. Я рекомендую использовать все возможные инструкции, в том числе и те, которые издаются «Открытой полицией» для того, чтобы избегать произвола, который может быть со стороны полицейских.

В связи с этим мы с сентября продолжим цикл обсуждений и встреч для того, чтобы граждане получали информацию и могли скачать такие инструкции с нашего сайта и могли посмотреть видео, где мы по шагам расскажем, как действовать. Со своей стороны ветераны полиции, которые уже не работают в правоохранительных органах, могли бы рассказать и просветить граждан. Своего рода «инсайдерская информация» о том, как предотвращать произвол. Самое важное, чтобы гражданин понимал, что полицейский будет действовать по закону.