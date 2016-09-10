Заявление общественности в поддержку "Левада-центра"

Продолжается сбор подписей на разных площадках Интернета в поддержку АНО "Левада-центр" за отмену статуса "иноагента". Текст подготовлен ОИРОМ - Объединение исследователей общественного мнения и рынка.

См. также:

Проведение социологических исследований, в том числе изучение общественного мнения, включая публикацию, анализ и обсуждение их результатов, является научной, а не политической деятельностью. Данные социологических исследований лишь отражают объективно существующие общественно-политические взгляды и убеждения граждан страны, но не формируют их. Распространение этих данных служит задачам информирования как научного сообщества, так и российского общества в целом о сформировавшихся к настоящему времени в общественном сознании представлениях и установках.

Мы считаем ошибочной практику признания проведения опросов общественного мнения и других социологических исследований, публикацию и обсуждение данных этих исследований политической деятельностью, подпадающей под ограничения 121-ФЗ.

Что касается непосредственно «Левада-Центра», то репутация этой организации как авторитетного независимого источника информации, вносящего весомый вклад в обмен информацией о состоянии и настроениях российского общества, признана научным сообществом как внутри страны, так и за рубежом. И потому ситуация, сложившаяся вокруг «Левада-Центра» имеет важное значение как для репутации всей сферы исследований общественного мнения в России, так и для международного имиджа России в целом.

Включение такой известной в России исследовательской организации, как «Левада-Центр», в реестр иностранных агентов создаст существенные проблемы для всех российских исследовательских компаний. С одной стороны, ограничения деятельности «Левада-Центра», связанные с приобретением этого статуса, создадут заметные проблемы в плане создания полноценной картины общественных процессов в России и осуществления научных коммуникаций. А с другой - уже в силу того, что само понятие «иностранный агент» имеет в сознании всех слоев населения страны выражено негативные коннотации, это приведет к снижению уровня доверия к социологическим исследованиям в целом и отрицательно скажется на возможностях сбора и эффективного использования информации, собранной социологическими средствами. Тем самым такое решение ставит под угрозу осуществление профессиональной деятельности в области социологических и маркетинговых исследований в России.

В связи с этим мы считаем необходимым пересмотреть решение о присвоении АНО «Левада-Центр» статуса иностранного агента.

07 сентября 2016

Борис Докторов, уже 20 лет - независимый исследователь (Foster City, USA)

Ольга Шевченко, профессор социологии, Вильямс Колледж.

Анастасия Кулинич (Anastasia Kulinich), директор исследовательской компании Дэйли Дазн

Конева Елена, частный исследователь (Москва)

Аревик Маркарян (Arevik G Markaryan), доцент социологии, независимый исследователь СПб

Глеб Павловский, президент Фонда эффективной политики

Осминин Андрей, провинциальный журналист (Вятка).

Владимир Звоновский, зав кафедрой социологии СГЭУ (Самара)

Оксана Майстренко (домохозяйка)

Виктор Майстренко (независимый журналист, блогер)

Мария Кигель, редактор (Москва)

Анна Благодарова, исследовательская компания (Саратов)

Шашкин Александр, OMI (Москва)

Лариса Паутова, ФОМ (Москва)

Евгений Эйдман, психолог, Сиднейский Университет (Sydney, NSW, Австралия)

Мария Шнейдер, Ипсос Комкон, директор по работе с клиентами (Москва)

Муратова Ирина, Фонд "Общественное мнение - Красноярск".

Александр Филиппов, главный редактор журнала "Социологическое обозрение".

Виолетта Хабибулина, независимый исследователь, член СПб Ассоциации Социологов, СПб Союза Ученых, член независимого профсоюза "Университетская солидарность". Санкт-Петербург и Казань.

Ольга Романова, журналист, руководитель проекта «Русь сидящая» (Москва)

Оксана Бучацкая, психолог.

Нелли Мамян, Tiburon Research, ген. директор

Роман Оглоблин, Socis (Ярославль)

Александр Чечик, безработный.

Марине Андриасян. социолог (Москва-Ереван)

Ирина Калугина, социолог

Елена Хлюпова, COMCON Research, генеральный директор (Санкт-Петербург)

Анна Визгина, старший научный сотрудник факультета психологии МГУ

Марина Ефимова, директор по исследованиям, ddr Market Research (Москва)

Владимир Солодников, РГГУ (Москва)

Екатерина Ерошкина Екатерина Ерошкина, Европейская медиагруппа

Алексей Орел, зам. гендиректора COMCON Research (Санкт-Петербург)

Виктор Коломиец, доктор социологических наук, профессор МГУ, руководитель АЦVi

Ксения Мамина, социолог

(Подписи продолжают собираться)