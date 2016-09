На прошедшей неделе широко разошлась новость о том, что большая панда больше не входит в число исчезающих видов. Действительно, Международный союз охраны природы (МСОП) изменил статус большой панды (Ailuropoda melanoleuca) в Красной книге. Но на том же международном совещании в Гонолулу, где было объявлено об этом, произошло немало других примечательных событий.

Начнем все-таки с большой панды. Напомним, что МСОП применяет восемь основных охранных статусов для оценки благополучия вида. Вид может находится под наименьшей угрозой (least concern), быть близким к уязвимому положению (near threatened), зависимым от усилий по сохранению (conservation dependent), уязвимым (vulnerable), вымирающим (endangered), находящимся в критической опасности (critically endangered), исчезнувшим в дикой природе (extinct in the wild) и, наконец, полностью исчезнувшим (extinct). Кроме того, выделяются статусы «недостаточно данных» (data deficient) и «угроза не оценивалась» (not evaluated).

Ранее большую панду относили к вымирающим видам (endangered), теперь же большая панда объявлена просто уязвимым видом (vulnerable). Это не означает, что угроза существованию панд полностью миновала, но дает основания для некоторого оптимизма относительно их судьбы.

В течение многих десятилетий большая панда признавалась одним из наиболее угрожаемых видов в мире, по причине быстро сокращающихся лесов, где обитают панды, и массового браконьерства. В 1990-е годы МСОП объявил большую панду вымирающим видом, так как численность панд в дикой природе значительно сократилась. В последнее десятилетие она напротив выросла на 17 %, и специалисты надеются на дальнейший рост. К главным причинам прогресса относят антибраконьерские инициативы Китая и расширение охраняемых территорий.

Но если положительные последствия политики китайских властей признают все ученые, далеко не все из них согласны со столь оптимистичными выводами. «Слишком рано делать вывод, что популяция панды в дикой природе на самом деле растет, возможно, мы просто научились лучше считать диких панд», – говорит Марк Броуди (Marc Brody), старший советник по сохранению в заповеднике Волун в Китае. Хотя сейчас в Китае насчитывается 67 охраняемых территорий, где живут панды, многие из этих территорий малы и фрагментированы. Поскольку панда ведет одиночный образ жизни, ей требуется значительный размер индивидуального участка, так что количество панд в одном заповедники ограничивается, как правило, несколькими десятками особей. К тому же, по прогнозам, около 35 % площади бамбуковых лесов, где живут панды, может исчезнуть в течение следующего столетия из-за климатических изменений.

Но все-таки нынешние дела панды дают основания для оптимизма. Не все так радужно с другими видами животных, и на совещании в Гонолулу прозвучали и тревожные сообщения. В первую очередь, они касаются человекообразных обезьян. К семейству гоминид относятся сейчас, если не считать человека, шесть видов: калимантанский орангутан (Pongo pygmaeus), суматранский орангутан (Pongo abelii), западная горилла (Gorilla gorilla), восточная горилла (Gorilla beringei), обыкновенный шимпанзе (Pan troglodytes) и карликовый шимпанзе бонобо (Pan paniscus). Четыре из шести их видов сейчас находятся под угрозой, значительно большей, чем когда-либо прежде. В частности, равнинный подвид восточной гориллы (Gorilla beringei graueri) – самый крупный в мире примат – теперь находится на грани исчезновения, ее численность с 1994 года сократилась на 77 %, снизившись от 16900 особей до 3800 (данные на 2015 год). Второй подвид – горная восточная горилла (Gorilla beringei beringei) – считается еще менее благополучным. Горных горилл уже давно стало меньше тысячи. Но в последнее время их численность все-таки слегка увеличилась: с 700 в 2011 году до 880 сейчас.

Также на грани вымирания находятся три других вида человекообразных обезьян: западная горилла, калимантанский и суматранский орангутаны. А обыкновенный шимпанзе и бонобо пока включены в число вымирающих видов. Они исчезают из-за не прекращающейся охоты и потери среды обитания из-за расширения сельскохозяйственных земель. Пожалуй, единственным видом человекообразных обезьян, которому сейчас не грозит опасность, оказываются люди.

Беспокойство вызывает судьба саванной зебры, или зебры Бурчелла (Equus quagga), когда-то самого распространенного и многочисленного вида зебр. За короткое время она проделал путь от вида, вызывающего наименьшие опасения, к виду, близкому к угрожаемому положению. Общая численность вида сократилась на 24% за последние 14 лет, с 660 000 до чуть более 500 000 животных. Снижение численности подтверждено в 1- из 17 стран ареала саванной зебры. Во многих странах ее теперь можно встретить только в заповедниках и национальных парках. Местные жители охотятся на зебр ради мяса и шкур, особенно, когда зебры мигрируют из охраняемых территорий. Напомним, что один из подвидов саванной зебры – квагга (Equus quagga quagga) – полностью вымер в еще 1883 году из-за неумеренного отстрела для получения шкур.

В число видов, близки к угрожаемому положению, теперь попали еще три африканские антилопы: черноспинный дукер (Cephalophus dorsalis), белобрюхий дукер (Cephalophus leucogaster) и желтоспинный дукер (Cephalophus silvicultor). В то время как популяции этих видов в заповедниках остаются стабильными, вне охраняемых территорий они значительно сокращаются из-за непрекращающейся охоты и утраты мест обитания. На дукеров часто охотятся по всей Центральной и Западной Африке. Пугливые антилопы замирают при свете факела, что делает их легкой жертвой ночной охоты. Охотник может подойти прямо к стоящему дукеру. Жители деревень добывают их для собственного пропитания и на продажу. Исчезновение дукеров может обернуться серьезными последствиями, так как они представляют собой кормовую базу для многих хищников, а также служат распространителями семян растений.

Желтоспинный дукер в зоопарке

Зато улучшились дела у живущей в Тибете антилопы оронго (Pantholops hodgsonii), близкой родственницы сайгака. Она переместилась из вымирающих видов в близкие к угрожаемому положению. В начале 1980-х оронго было около миллиона, а спустя десять лет оставалось лишь 65 000 – 72 500. Это стало результатом браконьерства с целью добычи ценного подшерстка, известного под названием «шахтуш», из которого делают платки. Хотя шерсть можно получить с живого животного, браконьеры их просто убивают. Для одного платка требуются шкуры от трех до пяти оронго. Но суровые меры властей Китая сработали и тут: на данный момент популяция оронго возросла до 100 000 – 150 000.

Оронго

Другой пример успеха – большая прутогнездная крыса (Leporillus conditor), живущая в Австралии. Эти крысы действительно строят довольно внушительные гнезда из веток, камней и травы, до метра в высоту и более метра диаметром. Внутри гнезда сооружены ходы, ведущие в центральную камеру, которая выстилается мягкой травой. Ветки крыса скрепляет смолой. Сооружение столь прочно, что сохраняется десятилетиями, если не попадает в воду. В гнезде обычно живет одна самка и две – три молодых крысы. Естественный ареал вида сейчас ограничен островами Франклина у южного побережья Австралии, на самом материке прутогнездная крыса исчезла из-за массового выпаса коров и овец, а также из-за завезенных в Австралию кошек и лисиц, охотящихся на местных грызунов. Ученые решили заселить прутогнездными крысами другие острова, где нет хищников (Сент-Питер-Айленд, Ривесби, Сэлютейшн, Хейриссон-Пронг), а также поселили крыс на материке в заповеднике Рокси-Даунс. В результате сейчас большая прутогнездная крыса перемещена из уязвимых видов в виды, близкие к угрожаемому положению. Данный вид единственный представитель своего рода, его единственный родственник – малая прутогнездная крыса (Leporillus apicalis) – последний раз попалась на глаза людям в 1970 году и сейчас считается вымершей.

Большая прутогнездная крыса

Из вымирающих видов в уязвимые перешел и короткокоготный кенгуру (Onychogalea fraenata) из штата Квинсленд. Когда-то он населял всю восточную часть Австралии, но в XIX и начале XX века из-за воздействия инвазивных видов и утраты мест обитания его численность сильно сократилась. Успешная программа по переселению короткокоготных кенгуру в новые места обитания на охраняемых территориях позволила этому виду начать долгий путь к восстановлению.

Короткокоготный кенгуру

Всего Красная книга МСОП в настоящее время включает 82 954 видов, из которых 23 928 вида признаны находящимися под угрозой исчезновения.