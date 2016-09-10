Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города. Глава государства выступил на праздничном концерте на Красной площади по случаю 869-й годовщины основания Москвы.

«Москва для всех граждан России — особый, родной, любимый город. Он дорог и для москвичей, и для тех, кто живет в тысячах километрах от этого города, дорог для всей нашей огромной страны.

Такое отношение к Москве понятно и объяснимо, ведь это столица нашей Родины, ее многогранное, величавое олицетворение. Один из красивейших городов мира, поражающий своим великолепием, достоинством и самобытностью, своим неизменным притяжением и древней священной простотой», — сказал руководитель страны (цитата по сайту Кремля).