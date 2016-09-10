Заявление Правления СПб ассоциации социологов (СПАС) о поддержке «Аналитического Центра Юрия Левады»

Правление Санкт-Петербургской ассоциации социологов (СПАС) выступило в поддержку "Левада-центра" (см. источник)

5 сентября 2016 года Главное управление Минюста России по Москве включило АНО «Аналитический Центр Юрия Левады» в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Левада-центр обвиняется в осуществлении политической деятельности (проведение опросов общественного мнения) при одновременном получении денежных средств из иностранных источников (договоры на исследования с иностранными маркетинговыми компаниями и университетами).

Правление Санкт-Петербургской ассоциации социологов (СПАС) считает безосновательными обвинения, предъявляемые Левада-центру, который проводит собственные и заказные социологические и маркетинговые исследования с 2003 года. Трактовка «политической деятельности» применительно к деятельности исследовательского центра противоречит современным представлениям о независимой социологии и социальных науках в целом и означает ограничения по профессиональному признаку, фактически - запрет на профессию.

Как представители профессионального социологического сообщества Санкт-Петербурга мы выражаем серьезную озабоченность продолжающейся практикой преследования научных организаций в связи с законом об «иностранных агентах». Мы считаем, что сам закон и практики его применения ведут к разрушению независимой научной деятельности в России, препятствуют разностороннему изучению текущих социальных процессов в российском обществе, сокращают возможности интеграции профессиональных исследователей в мировое научное сообщество и, в конечном счете, противоречат заявлениям руководства страны о необходимости развития российской науки и повышении ее международного статуса.

Правление СПАС выражает поддержку Левада-центру и призывает Минюст РФ отозвать предписание о регистрации центра в качестве «иностранного агента».