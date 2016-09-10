После 10 месяцев безуспешных попыток достигнуть политического разрешения конфликта в Сирии, который длится уже более пяти лет, Россия и США наконец смогли согласовать общую программу, которая должна запустить реализацию плана по прекращению огня — прелюдии к переходному режиму и последующей демократической процедуре выборов нового руководства страны. Что важно, Москва и Вашингтон смогли договориться по наиболее сложным вопросам, таким как разграничение территорий, контролируемых силами оппозиции и группировками, которые обе стороны признают «террористическими». Предыдущие договоренности, призванные остановить гражданскую войну в Сирии, не привели к успеху. Однако принятие новой «дорожной карты» претендует на то, чтобы стать поворотным моментом в урегулировании конфликта. Если все пойдет по плану, российская и американская авиация могут начать совместное выступление против «Исламского государства» (запрещено в России).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри установили рекорд по продолжительности переговоров. Согласование всех пунктов нового плана, который является «отправной точкой для возобновления шагов по мирному урегулированию в Сирии», заняло более 14 часов. Лавров и Керри объявили о соглашении в Женеве после недель переговоров, омраченных, по выражению Барака Обамы, глубоким «недоверием» между Москвой и Вашингтоном, которые поддерживают разные стороны гражданской войны. Российская и американская авиация участвует в операциях против террористических группировок в Сирии, но плотной и доверительной координации до сих пор достигнуть не удавалось.

«Вопреки недоверию и попыткам сорвать то, о чем мы договорились, мы смогли выработать пакет документов, их пять. Пакет документов, который позволяет наладить эффективную координацию в борьбе с терроризмом, расширить гуманитарный доступ нуждающемуся населению, прежде всего в Алеппо и позволяет укреплять режим прекращения боевых действий и все вместе создает условия для возобновления политического процесса, который уже давно топчется на месте», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в женевском отеле President Wilson.

Предыдущие переговоры дипломатов проходили в этом же отеле две недели назад и продлились более 10 часов. С начала лета Лавров и Керри провели пять встреч. На этот раз переговоры увенчались успехом, новый план — результат компромиссов и уступок, однако он заключает в себе много рисков. Как сказал госсекретарь США, «никто не основывается на доверии», но только на «контроле» и «соблюдении».

Для Керри достижение этого соглашения стало личной миссией, которая время от времени приводила к конфликтам с Белым домом, отмечает The New York Times. По словам представителей администрации президента США, Керри требовал более сильного военного вовлечения в Сирии и поддержки некоторых оппозиционных групп, наряду с более агрессивными секретными операциями. Обаме такая позиция не нравилась. Он, как и многие чиновники в Белом доме, опасается, что даже если удастся добиться установления переходного периода, это может создать вакуум власти, которым воспользуются Иран, Россия и террористические группировки.

Источники The Washington Post рассказывают, что на встрече с Владимиром Путиным в китайском Ханчжоу Барак Обама обозначил принципиальные условия будущего соглашения, без включения которых во встрече дипломатов, по его словам, не было смысла. Президент США призвал к прекращению боевых действий в Сирии, снятию осады с Алеппо, за который сейчас сражаются правительственный войска и силы оппозиции, а также к обеспечению свободного доступа туда гуманитарной помощи. Москва все это время просила американских коллег предоставить список, который бы четко разграничивал сирийскую умеренную оппозицию и террористов.

Новый план урегулирования конфликта в Сирии, включающий пять документов, не будет обнародован целиком из-за «серьезной» и «чувствительной» информации, которая, по словам Лаврова, не должна попасть в руки тех, кто «будет наверняка пытаться сорвать выполнение мер, предусмотренных и в рамках доставки гуманитарной помощи, и в других частях наших договоренностей». Тем не менее, на пресс-конференции были озвучены ключевые пункты принятых документов.

Первым шагом к реализации договоренностей будет пауза в боевых действиях. Режим прекращения огня должен быть установлен в понедельник вместе с началом мусульманского праздника Курбан-байрам. Это значит, что правительственные войска должны будут остановить авиаудары по удерживаемым оппозицией городам, где больше всего страдает мирное население. Если стороны не нарушат перемирия, через семь дней будет создан российско-американский исполнительный центр, в рамках которого будут согласовываться совместные авиаудары по террористам. В рамках этого центра спецслужбы России и США будут решать вопрос разграничения территорий, подконтрольным террористическим группировкам и умеренной оппозиции.

Кроме того, Москва и Вашингтон договорились о начале процесса по созданию демилитаризированной зоны вокруг Алеппо, чтобы обеспечить проникновение гуманитарной помощи в город, где по-прежнему остаются 1,5 миллиона жителей. По плану, правительственные войска и силы оппозиции покинут позиции вдоль ведущий в Алеппо дороги Кастелло. Однако Лавров предупредил, что реализации этой договоренности гарантировать никто не может, поскольку в «головоломку» вовлечено слишком много игроков.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура приветствовал соглашение между Россией и США, пообещав в ближайшее время обговорить с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном возможную дату новых переговоров. «Мы считаем, что политическая воля, которая привела к этому соглашению, создает дополнительное «окно возможностей», и все действующие лица действительно должны положить конец кризису, сократить страдания людей», — сказал де Мистура.