Как Украина российские выборы запретила

Сегодня утром пресс-секретарь украинского президента Петра Порошенко Святослав Цеголко написал в фейсбуке: «Президент поручил министру иностранных дел проинформировать Москву о невозможности проведения российских выборов на территории Украины».

Весь день было непонятно, имеется ли ввиду голосование на территории Крыма — украинские власти выражали протест против думских выборов на «временно оккупированной», по их мнению, территории. Или же речь о голосовании в посольстве и консульствах.

На днях Центризбирком России совместно с МИД РФ распространил заявление, в котором призвал украинские власти «обеспечить безопасность российских загранучреждений на территории Украины в период проведения голосования» 18 сентября 2016 года.

В ЦИКе также сообщали, что на территории Украины избирательные участки будут работать в посольстве России в Киеве и генконсульствах РФ в Одессе, Львове и Харькове.

Днем 10 сентября стало известно, что украинские власти запрещают проводить выборы в Госдуму именно в диппредставительствах.

Директор департамента политики и коммуникации украинского МИД Алексей Макеев заявил агентству «Интерфакс-Украина» следующее:

«Министерство иностранных дел Украины выражает государству-оккупанту решительный протест относительно намерений провести выборы на временно оккупированной территории Украины — территории Автономной республики Крым и города Севастополя. В связи с этим проведение Россией выборов в помещениях дипломатических и консульских служб РФ невозможно».

Дипломат добавил, что МИД Украины потребовал от России не проводить выборы в Крыму, а также «избежать провокаций на территориях посольств и консульств, так как это нарушает международное право и законодательство Украины».

Как именно украинская сторона будет препятствовать голосованию россиян, которые захотят прийти в посольство, он не уточнил. Однако в российском ЦИКе уже заявили, что отказываются от проведения общедоступных выборов в украинских диппредставительствах. Проголосовать смогут только работники посольства и консульств.

«В этой ситуации у нас остается право провести выборы на территории этих российских загранучреждений только для дипломатического и административно-технического состава», — сказал ТАСС член ЦИК РФ Василий Лихачев.

По его словам, на Украине находится около 80 тысяч потенциальных российских избирателей.

Лихачев, курирующий в ЦИКе вопросы международного взаимодействия, отметил, что Россия организует голосование своих граждан за границей только с разрешения каждого конкретного государства.

Между тем глава ЦИК Элла Памфилова заявила на «Эхе Москвы», что Украина не может препятствовать проведению выборов в посольствах и консульствах — на территории иностранного государства.

«Украина не может запретить выборы на территории посольств и консульств иностранного государства. Компетенция Украины — обеспечить безопасность российским гражданам, которые придут в российское посольство или консульство», — заявила она (цитата по ТАСС).

При этом она пообещала провести консультации с российским МИДом, чтобы сформулировать единую позицию.

О том, что голосование по выборам в Госдуму на территории Украины может сорваться, в ЦИК и МИД России неофициально признавали еще в августе. «Коммерсантъ» тогда приводил слова зампреда комиссии по выборам МИД РФ Андрея Нестеренко:

«И у нас, МИД, ЦИКа и других наших ведомств, нет уверенности в том, что там можно будет провести полноценный, как это было в ходе предыдущих избирательных кампаний, процесс голосования».

Близкий к МИДу источник газеты сообщал об отсутствии возможности организовать голосование в российских дипучреждениях, находящихся на Украине. В связи с этим в посольстве смогут проголосовать только дипломаты и сотрудники, предупреждал он.

Тогда речь шла о том, что голосование для россиян, живущих на Украине, может быть небезопасным. Теперь — о том, что участие в выборах не разрешено.

Россияне выберут депутатов Госдумы в воскресенье 18 сентября. За границей можно будет проголосовать в более 230 диппредставительствах по всему миру.