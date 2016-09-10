Пресненский районный суд Москвы арестовал заместителя начальника управления «Т» (занимается преступлениями в топливной сфере) Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко. Высокопоставленный полицейский подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

Захарченко был задержан сотрудниками ФСБ 8 сентября. По данным источников «Коммерсанта», он длительное время находился в разработке сотрудников управления «М» (борьба с коррупцией в правоохранительных органах). В машине, которую полицейский оставил на охраняемой стоянке рядом с антикоррупционным главком, по словам силовиков, было обнаружено 300 миллионов рублей и 176 тысяч долларов.

В ходе обыска в квартире Захарченко следователи изъяли вторую крупную сумму денег — 126 миллионов долларов и два миллиона евро. Предполагается, что эти деньги принадлежали не одному задержанному, а некой "преступной группе", в которую входил полицейский. Достоверно происхождение этих денег неизвестно.

ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщают, что изъятые деньги являются частью средств, обманным путем выведенных из активов «Нота-банка». Банк лишился лицензии в ноябре 2015 года после того, как ЦБ выявил превышение обязательств над активами на 26 миллиардов рублей. Руководство банка было арестовано, по факту хищения активов полиция возбудила уголовное дело.

В суде Захарченко отрицал свою вину и причастность к найденным деньгам. «Это не мои деньги. Ни фактически, ни теоретически эти деньги не имеют ко мне отношения. Я в этой квартире не был. Взятки я не брал. Денег в руках у меня не было. Если разговор и был, то его можно воспринимать как "подкол", как юмор. Все обвинения мне неясны, доказательной базы в материалах нет», — сказал полицейский. Следователь заявил, что квартира, в которой проводились обыски, принадлежит родственнику замначальника антикоррупционного главка.

Захарченко предъявлены обвинения по трем статьям: о злоупотреблении должностными полномочиями (285 УК), о воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (294 УК) и о получении взятки (290 УК). За что на самом деле задержали полицейского, пока непонятно. Сообщалось, что дело может быть связано с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой). Ранее за связи с ним были арестованы несколько высокопоставленных сотрудников Следственного комитета.

Как пишет «Росбалт», показания на Захарченко дала дизайнер Фатима Мисикова, которая просила Шакро помочь решить ей конфликт с владелицей ресторана Elements в Москве. Эта просьба закончилась перестрелкой на Рочдельской улице, после чего «вор в законе» был арестован. Источник издания рассказал, что у Мисиковой после перестрелки тоже возникли проблемы, и на этот раз она обратилась за помощью к своему старому знакомому полицейскому Дмитрию Захарченко. Тот, используя служебные связи, якобы следил за расследованием, а когда встал вопрос об аресте Мисиковой, сообщил ей об этом, после чего родственники женщины инсценировали ее смерть. Позже в полиции узнали, что Мисикова жива, и объявили ее в розыск.

По другой версии, Захарченко якобы помог скрыться бывшему гендиректору «Билайна» Михаилу Слободину, который подозревается в причастности к даче взяток бывшему главе республики Коми Вячеславу Гайзеру и его подчиненным. По словам неназванного источника «Интерфакса», замглавы антикоррупционного управления знал, что в Коми готовятся аресты руководителей компании «Т Плюс». Слободин руководил компанией до 2013 года. Утверждается, что при посредничестве Захарченко Слободину удалось покинуть Россию до того, как ему предъявили обвинения. Сейчас он находится в розыске.