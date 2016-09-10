Заявление Общественного совета при МОН о проекте закона о присуждении ученых степеней

9 сентября 2016 года Общественный совет при Минобрнауки опубликовал заявление, посвященное проекту закона о присуждении ученых степеней (см. источник). Со своим заявлением выступил и Совет по науке при МОН. Проект закона был вынесен на общественное обсуждение 6 сентября 2016 года.

Общественный совет при Минобрнауки России отрицательно оценивает законопроект «О внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней» (http://regulation.gov.ru/projects#npa=53398). Одним из основных нововведений, согласно этому законопроекту, является требование прикладывать к заявлению о лишении ученой степени на основании нарушения п. 14 Положения (требование самостоятельного написания текста диссертации) копии судебного решения о признании нарушения авторских прав лицом, в отношении которого подано заявление (пп. 11-12 списка изменений).

Общественный совет отмечает, что эта новация резко ослабит возможности научного сообщества и общества в целом по контролю за качеством присуждаемых научных степеней. По существующему законодательству иск о нарушении авторских прав может быть подан только лицом, чьи права были нарушены. Практика показывает, что такие иски единичны в отличие от случаев успешного лишения степени за нарушение п. 14 по заявлениям третьих лиц. Законопроект полностью перекладывает ответственность за борьбу с плагиатом на авторов оригинальных работ, что совершенно недопустимо. Более того, не исключены попытки давления плагиаторов, особенно высокопоставленных, на авторов оригинальных работ, остающихся без общественной защиты.

Более того, особую озабоченность вызывают диссертационные советы, в которых регулярно защищаются списанные диссертации. По действующему положению такой совет может быть закрыт после отмены двух решений о присуждении ученой степени, и такие случаи были. Известно однако, что источники защищенных в таком совете диссертаций зачастую сами являются несамостоятельными произведениями, защищенными там же. Нет оснований полагать, что в такой ситуации кто-то из авторов захочет защищать свои права в суде. Тем самым, деятельность таких крайне недобросовестных советов будет продолжаться безнаказанно.

Вследствие сказанного выше Общественный совет выражает опасение, что работа Министерства образования и науки по усовершенствованию системы присуждения ученых степеней и ее очистке от злоупотреблений, достаточно успешно проводившаяся в последние годы, будет свернута.

Общественный совет предлагает Минобрнауки России отредактировать законопроект, изъяв из списка изменений пункты 11 и 12. Представители Общественного совета готовы участвовать в обсуждении законопроекта в профильном комитете Государственной думы.