Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
11 сентября 2016, воскресенье, 23:59
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

В школе № 40 Белгорода провели необычный урок
В Иркутске 12 сентября по-прежнему тепло, утром небольшой дождь
Лето. Самое время устроиться на работу
По заданию «Народного телефона». Удовлетворительное состояние дырявой крыши
Идеи новаторов работают
На год – в школу жизни
Косари против сорняков
Дождь нам в помощь
Торговля без привязи
«Налоговые каникулы» для бизнесменов. В Оренбуржье начали действовать новые меры поддержки малого и среднего предпринимательства
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
11 сентября 2016, 21:10
мультипликация
Наталия Демина

Болеро Гарри Бардина

Гарри Бардину - 75!
Гарри Бардину - 75!
Фото с сайта Планета.ру

11 сентября 2016 года исполнилось 75 лет известному режиссеру-мультипликатору Гарри Бардину. Сейчас он планирует снять новый фильм «Болеро», и на «Планете.ру» ведется сбор средств на этот проект. «Я всегда использую в фильмах свою любимую музыку. В новой картине она тоже будет – думаю, что эта музыка любима и вами. Это «Болеро» Равеля. Я хочу снять фильм под эту мелодию. Он уже сложился в моей голове и выйдет, надеюсь, через год, когда вы мне поможете деньгами», – обратился Гарри Яковлевич  к будущим зрителям. 

В 2013 году мы с сыном, вместе с другими «акционерами» фильма «Три мелодии», были с экскурсией на его студии и там состоялся забавный диалог со взрослыми и детьми. Публикую некоторые фрагменты из беседы Гарри Яковлевича. 

- А сколько лет вы занимаетесь мультипликацией? 

- Скоро 40 лет. Я надеюсь, что еще поснимаю. 

- Вы учились на актера? Почему вы после актерской профессии перешли на мультипликацию, не пошли по актерской стезе? 

- Я пришел в мультипликацию через микрофон. Я много озвучивал. Если вы знаете «Волк и семеро козлят на новый лад», многих моих приятелей с детьми я тревожил этой пластинкой, потому что я там пел за Волка. (Показывает, как пел). И вот дети крутили эту пластинку по 10 раз на дню. Я много озвучивал, а потом решил, что могу написать сценарий, потом написал один, второй… Второй написал, его взяли, нос режиссера не было. А я в это время написал пьесу для театра Образцова. И тогда мне предложили самому ее поставить. Я рискнул. 

- Какой у вас самый первый мультик? 

- «Достать до неба». Это был детский мультфильм, когда упавшую звездочку дети поднимали до неба. Такой вот незамысловатый сюжет. 

- А какой у вас самый любимый мультик? Который вы создали? 

- Который я сделал? Ну, наверное, который сделал только что. 

- А какой у вас любимый мультфильм, который вы НЕ снимали? 

- Наверное, это «Бемби». Это мое первое детское впечатление о мультипликации. 

- А какой любимый не мультфильм, а фильм? 

- Ой, этого много! Я обожаю «Римские каникулы». Это – один из моих любимых фильмов.  

- А о чем были второй, третий и четвертый мультфильмы? 

- Это – проверка вашей памяти! (ремарка от родителей) 

- Второй, третий и четвертый? Ну, я уж так не помню… 

- Ну, хотя бы второй! 

- Второй – «Приключения Хомы». Ты видел? Про Хому и Суслика. 

Дети:

- Ой, я видел!

- Классный!

- Я смотрел!

- А у меня книга про него есть! 

- Ну и правильно. 

- А сколько мультфильмов вы всего создали? 

- 22. Это перебор у картежников. 

- А 21-й какой был? 

- «Гадкий утенок». 

- А 22-й? 

- «Три мелодии». 

- А 20-й? 

- Это был «Чуча-3». 

- А 19-й?

- Дети издеваются! (Ремарка от родителей). 

- А что интереснее снимать – много маленьких, или один большой мультик? 

- Ну, один большой я снял («Гадкий утенок»)  – он же и последний. Больше я на это не решусь, потому что я – не Кащей Бессмертный. Это 6 лет жизни, это очень трудно. Сложно всё снимать. Вопрос – какую ты задачу ставишь. Если делаешь халтуру, то всё просто снимать. А если хочешь сделать что-то, за что потом будет не стыдно, то это сложно. 

Из рассказа  о том, как снимался «Гадкий утенок»: …. Под каждое перо еще клеилась фольга. И фольга держала каждое перо. Мультипликатор сделает, согнет чуть-чуть перо – она держит. Еще чуть-чуть – держит. Еще чуть-чуть – держит. И все 400 кукол, кроме перьев, еще были обклеены фольгой. Это китайский труд, что говорить. Два года делались эти куклы, а потом мы 4 года снимали кино. Ну, а когда мы записали музыку, я сидел на студии в наушниках, и 4 месяца в наушниках музыку Чайковского «раскладывал» на хореографию. Мне нужно было знать, на какой музыкальный акцент кто и что делает. И потом меня можно было ночью разбудить и спросить, что в какой сцене делает какой персонаж, и я, естественно, это знал, куда он поворачивает голову, куда наступает – это я уже вcё видел. 

И дальше я коллегам рассказывал содержание картины, а потом наступал момент самый неприятный – когда ко мне подходили и спрашивали: «В каком году делался курятник? Какой размер курятника?» И тут уже нужно спускаться с небес на землю и знать всё о курятнике. Ну, и когда у нас были готовы куклы и готовы макеты, тогда уже начиналась съемка.

Тогда вся музыка делилась на сцены, и каждому мультипликатору давалось задание… Когда уже готова макет и кукла на макете, поставлен свет – оператор ставит свет – я даю задание мультипликатору. Так как я по образованию актер, мне очень просто сыграть все за каждый персонаж, спеть, станцевать, всё, что угодно. И мультипликатору я даю задание, и это очень жестко – он все должен сделать так, как мной и задумано. 

Я даю ему какой-то «люфт» для его фантазии, но очень маленький. Их шесть человек, и если каждый будет делать свою версию, то у меня будет не один фильм, а шесть фильмов – у каждого получится свой фильм, а должен быть всего один. И он должен быть такой, какой мною задуман. Ну, и когда уже в финале, мы «собираем» фильм, то должно быть так, что, когда я смотрю, чтобы нигде ничто не «царапало», что я что-то пропустил, что где-то что-то не пересняли, а должны были. Вот такого быть не должно. 

- А Вы часто пересматриваете свои мультфильмы? 

- Когда бывают у меня творческие встречи со зрителями, когда я показываю им свои мультфильмы, тогда я вынужден смотреть… Я очень устаю от просмотров, потому что я помню, как снимался каждый фильм. А это всегда было трудно. Но вот так, чтобы сесть дома, поставить чай и наконец-то посмотреть свои мультфильмы, на это я… 

А Вы последовательно снимаете фильм? От начала до конца? Или сначала конец, потом начало? Как Тарантино? 

- Как получается. Тут уже технологические всяческие сложности, что удобно в данный момент. Конечно, удобно последовательно, чтобы я монтировал, и у меня постепенно возникала вся картина. 

- У вас много последователей? Которые делают не компьютерные мультики, не рисованные, а именно объемные? 

- Должен сказать, что в 2005 году «Оскара» получил КУКОЛЬНЫЙ американский фильм («Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня», на англ. Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit). Так что не надо уж так молиться на компьютер. 

- Скажите, пожалуйста, а кто из ваших коллег, не обязательно «объемных», кажется сейчас наиболее интересным? Кого Вы смотрите с наибольшим удовольствием? 

- Я очень люблю своего ученика Сашу Петрова. Он «оскароносец». «Старик и море», «Корова»… 

- Это у него такие акварельные… 

- Это масло. Он пальцем по стеклу рисует маслом. И из его последних, надеюсь, что этот не последний, но из того, что он снял, это «Моя любовь». Я считаю его шедевром. 

- А в советское время как-то держали баланс между кукольными и рисованными фильмами: сколько-то рисованных мультиков, сколько-то других? 

- Было кукольное объединение, было рисованное. Больше фильмов делалось на рисованном. Ну и я сам 7 лет работал на «рисованном». Сделал «Дорожную сказку», «Приключения Хомы», «Летучий корабль», «Прежде мы были птицами»… Это я делал на «рисованном», пока не придумал историю со спичками. И тогда меня «повело» в кукольное объединения, и там я и «застыл». 

Мне это понравилось и по технологии и по производству, по тому, что я контролирую процесс больше, чем на «рисованном». Есть мультипликатор, оператор, художник и я. Выставили кадр, поставили кукол. Кукла готова, я дал задание мультипликатору, и то, что я вижу в камеру, я и увижу на экране. И ничего другого. 

- Режиссерская мысль точнее передается через куклу или через компьютер? 

- Нет, через объем. 

- Когда вы снимали «Дорожную сказку», вы сами были в кого-то влюблены? 

- Я всегда влюблен в кого-то. 

- Просто такой фильм – про любовь, про отношения взрослых. Обычно вы поднимете «детские» сюжеты, а тут… 

- Во всяком случае, я тогда помнил, как влюблялся. Главное, что мне не сразу давали снять «Дорожную сказку», потому что они считали, что это – легкомысленная история, и мне надо сделать по заказу ГАИ. Я говорил, что это нет, это не ГАИ, это не правила движения, это любовная история! В конце концов, через три года дали снимать. Добился. 

- Есть ли отличия в том, как воспринимаю дети из разных стран Ваши мультфильмы? 

- Как-то я показывал «Чучу-3» на фестивале в Египте. Показал и спрашиваю: «Дети, как вам фильм?» А оказывается, у мусульман не принято держать собаку в доме. Собака должна быть на улице. А Чуча пускает собаку в дом. И вдруг один мальчик поднимает руку и говорит мне (через переводчика): «Ну и правильно, что выгнали собаку на улицу!» И смотрит, ждет одобрения от взрослых, что он правильно сказал. Я говорю: «А тебе, что, собаку не жалко?» Он смотрит на меня (показывает: кивает, мол, да, жалко, но только тихо!, прикладывает палец к губам). То есть, все равно, до любого доброго сердца достучаться можно. Вне зависимости от того, где этот человек живет. Я показывал свои фильмы в разных странах и, в общем-то, реакция одна и та же. 

Опять-таки, во Франции, в одной школе показывал «Гадкого утенка». Привезли школу на 3-4 автобусах, там было 400 детей. Я представил картину и сел в первый ряд. И вот идет кино. И вдруг, в момент, когда Гадкий утенок, как вы помните, стал лебедем, (показывает руками) крыльями машет, а взлететь не может, пытается взлететь и падает. И вдруг я слышу за спиной какой-то шум. Поворачиваю голову: 400 детей сидят и все помогают ему взлететь! И это было так отрадно! Значит, они прониклись судьбой этого гадкого утенка… 

Во Франции одна девочка спросила: «А почему вы так сделали, что, когда Гадкий утенок пролетел над двором, он всех как побрил? Все лишились своих перьев?» И я не успел ответить, а один мальчик сказал: «А это для того, чтобы они все знали, что под перьями они все пластилиновые!» И это абсолютно правильно. 

Однажды во Франции я показывал первую «Чучу», и это было для меня взволнованное действо, потому что маленький город, кажется, Ож, во Франции, и называлось там «Первый сеанс» , а французы очень трепетно относятся к воспитанию детей, к кино приобщают очень серьезно. Я думал, что «Первый сеанс» – это потому, что в 9.30 начало, так рано. Я пришел. И потянулась вдруг череда детей! Они шли с подушками – они Чучу сделали дома, это были домашние заготовки. Они несли их на киносеанс. Я говорю: «Почему «Первый киносеанс»?» Потому, что так рано?» Оказалось, что нет, это в их жизни первый сеанс! И тут мне стало нехорошо, потому, что я понял, что я для них – как братья Люмьер-2! Я – первый фильм в их жизни, какая на мне ответственность! А это шли клопы по 2.5-3 года! Они посмотрели, и устроители бегали с микрофоном – кто что скажет, и одна девочка сказала: «Я первый раз в кино. Если и второе кино будет такое же, то я кино обожаю!» Это для меня, конечно, был огромный комплимент! 

- Это вы делали фильм «Мумия»? (Детский голос). 

- «Мумия»? Я даже впервые слышу такое название! Но теперь сделаю! 

- Хороший мультик про Гадкого утенка! (Детский голос). 

- Да? 

- Это не вопрос, это утверждение! (Родители)- Критик молодой растет… (Родители) 

- Сценарий «Гадкого утенка» - это целиком ваш или в соавторстве с кем-то? 

- Это мой сценарий целиком. Смешно было, когда где-то у нас в Москве на показе… 

- А у меня есть такой мультфильм «Гадкий утенок»! 

- И у меня есть! 

- Я его часто-часто смотрю! 

- Умница! А плакала, когда его обижали? 

- Нет… 

- Нет? Тебе было все равно? 

- Да… бщий смех). 

- Одна журналистка говорит: «Скажите, пожалуйста, вот Юрий Ким написал «Гимн птичьего двора» – это он специально написал для вашего фильма?» Я на полном серьезе ей говорю: «Нет, вообще он написал это для «Единой России»». Она говорит: «А они что?» Я отвечаю: «А они почему-то не взяли…» – «Вот дураки!», – отвечает она. (Общий смех). 

- А какой у вас самый любимый герой? 

- Самый любимый герой? Даже не знаю… Не могу сказать. Наверное, мой внук. 

В этом диалоге со зрителями, кажется, весь он – искрометный, ироничный, искренний, жесткий, трудолюбивый, умеющий разговаривать с детьми, музыкальный, требовательный и талантливый. 

С Днем рождения, Гарри Яковлевич!

* * *

P.S. Из Фейсбука сына Г.Я, Павла Бардина (запись от 10 сентября 2016 года):

Отцу позвонили из канцелярии Д. Медведева, спросили, на какой адрес доставить правительственную поздравительную телеграмму, отец попросил не беспокоиться,
- Спасибо, я уже знаю содержание.
- Откуда? Как?!
- Ну, как... Денег нет, но вы держитесь.
Канцелярия хохотала.

(юбиляра можно поздравить по-человечески, поучаствовав в создании нового фильма).

P.P.S. Из обращения Гарри Бардина к будущим зрителям фильма "Болеро": «Так получилось, что в этом году исполняется 25 лет моей студии. Я собираюсь снимать двадцать пятый фильм, и в этом же году мне стукнет 75 лет! Но моя жизнь - это возможность работать. Вы продлите мне жизнь, если вложитесь в эту картину. Я заранее вам благодарен и могу сказать одно: обещаю, я вас не подведу! Не подведите и вы меня. Я рассчитываю на вашу помощь!»

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Наручники
В Адыгее задержали избитых на Кубани активистов «Гринпис»
Парламентские выборы в Белоруссии
Парламентские выборы в Белоруссии признаны состоявшимися
Кирсан Илюмжинов
В Белом доме рассмотрят обращение Илюмжинова
Московский «Спартак»
«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче шестого тура РФПЛ
Эйфелева башня
СМИ сообщили о предотвращении теракта у подножия Эйфелевой башни
20:58 Глава ЦРУ назвал Россию грозным соперником и партнером
20:30 Глава польской комиссии заявил о новых аудиозаписях в деле о крушении Ту-154
20:05 Клинтон заверила в прекрасном самочувствии
19:36 СМИ отметили приостановку разведывательных полетов США у границ России
19:05 «Спартак» обыграл «Локомотив» в матче шестого тура РФПЛ

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Семен Лавочкин
Семен Лавочкин
11 сентября 1900 года родился авиаконструктор Семен Лавочкин
18:49 Клинтон стало плохо на церемонии памяти жертв терактов 9/11
18:13 Дагестанского полицейского посмертно наградят за мужество в вооруженной расправе
17:44 В Москве нашли Porsche со «стреляющей свадьбы»
17:13 В Адыгее задержали избитых на Кубани активистов «Гринпис»
17:05 ВВС Турции ликвидировали 20 боевиков ИГ
16:38 СМИ сообщили о предотвращении теракта у подножия Эйфелевой башни
16:08 Поклонники Пелевина сообщили о кончине писателя
15:57 В Белом доме рассмотрят обращение Илюмжинова
15:27 Парламентские выборы в Белоруссии признаны состоявшимися
15:03 Лукашенко рассказал о договоренности с Россией по цене на газ
14:41 Конгресс ФИДЕ отказался выносить импичмент Илюмжинову
14:19 В ЦИК РФ отказались рассматривать всерьез условия Украины по выборам
13:45 В ФИДЕ назвали передергиванием заявление о просьбе Илюмжинова к Обаме
13:15 В Белоруссии расследуют гибель члена сборной РФ по конному спорту
13:10 КНДР потребовала признания статуса ядерной державы
12:39 Умер создатель мультфильма «Жил-был пес» Эдуард Назаров
12:24 На саудовском посольстве в Берлине появилась надпись «Банк 9/11»
11:41 Минобороны РФ показало «Армату» на танкодроме
11:24 Лукашенко проголосовал на выборах в парламент Белоруссии
10:50 США призвали сирийских повстанцев соблюдать перемирие
10:32 В США выпустили из психбольницы стрелявшего в Рейгана мужчину
10:15 Илюмжинов попросил у Обамы американское гражданство
10:03 Савченко попала в ДТП в Киеве
09:55 СМИ сообщили об угрозе ядерного взрыва в США в 2003 году
09:40 Кончаловский получил «Серебряного льва»
09:25 СМИ рассказали о разработке Южной Кореей упреждающего удара по КНДР
09:07 Трамп назвал главную ошибку Клинтон в предвыборной кампании
02:43 Объявлены все победители юбилейного "Киношока"
10.09 21:07 Samsung рекомендовал выключить и обменять Galaxy Note 7
10.09 20:49 Киев поставил невыполнимые условия проведения выборов в Госдуму на Украине
10.09 20:30 Российский автогонщик Евгений Фирсов погиб во время тестов
10.09 20:08 Франция выслала в Россию чеченца-радикала
10.09 19:54 Депутат-коммунист Денис Вороненков не ответил на вопросы о своем участии в офшорной компании
10.09 19:46 МЧС отправило в Приморье самолет с гуманитарной помощью
10.09 19:30 Маркин пообещал выяснить происхождение найденных у Захарченко миллиардов
10.09 18:47 Медведев сообщил о наличии автомобиля в каждой российской семье
10.09 18:26 Глава МВД Украины сообщил о побеге экс-губернатора Киевской области
10.09 18:07 В ЦИКе отказались от проведения выборов в дипмиссиях на Украине
10.09 16:42 В Москве найдена мертвой актриса из сериала «Две судьбы»
10.09 16:14 Украина запретила голосование в помещениях российских дипмиссий
10.09 16:03 Сноуден рассказал о желании покинуть Россию
10.09 15:42 МИД России потребовал разъяснений от Украины после запрета проводить выборы
10.09 15:01 Замглавы ГУЭБ МВД заподозрили в отмывании денег из Нота-банка
10.09 14:59 Суд арестовал замглавы антикоррупционного главка МВД до ноября
10.09 14:41 «Гражданская платформа» отозвала иск о снятии ПАРНАСа с выборов
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР легкая атлетика лесные пожары Ливия Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия Папа Римский Париж пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие СМИ Совбез ООН Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина ФАС Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.