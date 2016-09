11 сентября 2016 года исполнилось 75 лет известному режиссеру-мультипликатору Гарри Бардину. Сейчас он планирует снять новый фильм «Болеро», и на «Планете.ру» ведется сбор средств на этот проект. «Я всегда использую в фильмах свою любимую музыку. В новой картине она тоже будет – думаю, что эта музыка любима и вами. Это «Болеро» Равеля. Я хочу снять фильм под эту мелодию. Он уже сложился в моей голове и выйдет, надеюсь, через год, когда вы мне поможете деньгами», – обратился Гарри Яковлевич к будущим зрителям.

В 2013 году мы с сыном, вместе с другими «акционерами» фильма «Три мелодии», были с экскурсией на его студии и там состоялся забавный диалог со взрослыми и детьми. Публикую некоторые фрагменты из беседы Гарри Яковлевича.

- А сколько лет вы занимаетесь мультипликацией?

- Скоро 40 лет. Я надеюсь, что еще поснимаю.

- Вы учились на актера? Почему вы после актерской профессии перешли на мультипликацию, не пошли по актерской стезе?

- Я пришел в мультипликацию через микрофон. Я много озвучивал. Если вы знаете «Волк и семеро козлят на новый лад», многих моих приятелей с детьми я тревожил этой пластинкой, потому что я там пел за Волка. (Показывает, как пел). И вот дети крутили эту пластинку по 10 раз на дню. Я много озвучивал, а потом решил, что могу написать сценарий, потом написал один, второй… Второй написал, его взяли, нос режиссера не было. А я в это время написал пьесу для театра Образцова. И тогда мне предложили самому ее поставить. Я рискнул.

- Какой у вас самый первый мультик?

- «Достать до неба». Это был детский мультфильм, когда упавшую звездочку дети поднимали до неба. Такой вот незамысловатый сюжет.

- А какой у вас самый любимый мультик? Который вы создали?

- Который я сделал? Ну, наверное, который сделал только что.

- А какой у вас любимый мультфильм, который вы НЕ снимали?

- Наверное, это «Бемби». Это мое первое детское впечатление о мультипликации.

- А какой любимый не мультфильм, а фильм?

- Ой, этого много! Я обожаю «Римские каникулы». Это – один из моих любимых фильмов.

- А о чем были второй, третий и четвертый мультфильмы?

- Это – проверка вашей памяти! (ремарка от родителей)

- Второй, третий и четвертый? Ну, я уж так не помню…

- Ну, хотя бы второй!

- Второй – «Приключения Хомы». Ты видел? Про Хому и Суслика.

Дети:

- Ой, я видел!

- Классный!

- Я смотрел!

- А у меня книга про него есть!

- Ну и правильно.

- А сколько мультфильмов вы всего создали?

- 22. Это перебор у картежников.

- А 21-й какой был?

- «Гадкий утенок».

- А 22-й?

- «Три мелодии».

- А 20-й?

- Это был «Чуча-3».

- А 19-й?

- Дети издеваются! (Ремарка от родителей).

- А что интереснее снимать – много маленьких, или один большой мультик?

- Ну, один большой я снял («Гадкий утенок») – он же и последний. Больше я на это не решусь, потому что я – не Кащей Бессмертный. Это 6 лет жизни, это очень трудно. Сложно всё снимать. Вопрос – какую ты задачу ставишь. Если делаешь халтуру, то всё просто снимать. А если хочешь сделать что-то, за что потом будет не стыдно, то это сложно.

Из рассказа о том, как снимался «Гадкий утенок»: …. Под каждое перо еще клеилась фольга. И фольга держала каждое перо. Мультипликатор сделает, согнет чуть-чуть перо – она держит. Еще чуть-чуть – держит. Еще чуть-чуть – держит. И все 400 кукол, кроме перьев, еще были обклеены фольгой. Это китайский труд, что говорить. Два года делались эти куклы, а потом мы 4 года снимали кино. Ну, а когда мы записали музыку, я сидел на студии в наушниках, и 4 месяца в наушниках музыку Чайковского «раскладывал» на хореографию. Мне нужно было знать, на какой музыкальный акцент кто и что делает. И потом меня можно было ночью разбудить и спросить, что в какой сцене делает какой персонаж, и я, естественно, это знал, куда он поворачивает голову, куда наступает – это я уже вcё видел.

И дальше я коллегам рассказывал содержание картины, а потом наступал момент самый неприятный – когда ко мне подходили и спрашивали: «В каком году делался курятник? Какой размер курятника?» И тут уже нужно спускаться с небес на землю и знать всё о курятнике. Ну, и когда у нас были готовы куклы и готовы макеты, тогда уже начиналась съемка.

Тогда вся музыка делилась на сцены, и каждому мультипликатору давалось задание… Когда уже готова макет и кукла на макете, поставлен свет – оператор ставит свет – я даю задание мультипликатору. Так как я по образованию актер, мне очень просто сыграть все за каждый персонаж, спеть, станцевать, всё, что угодно. И мультипликатору я даю задание, и это очень жестко – он все должен сделать так, как мной и задумано.

Я даю ему какой-то «люфт» для его фантазии, но очень маленький. Их шесть человек, и если каждый будет делать свою версию, то у меня будет не один фильм, а шесть фильмов – у каждого получится свой фильм, а должен быть всего один. И он должен быть такой, какой мною задуман. Ну, и когда уже в финале, мы «собираем» фильм, то должно быть так, что, когда я смотрю, чтобы нигде ничто не «царапало», что я что-то пропустил, что где-то что-то не пересняли, а должны были. Вот такого быть не должно.

- А Вы часто пересматриваете свои мультфильмы?

- Когда бывают у меня творческие встречи со зрителями, когда я показываю им свои мультфильмы, тогда я вынужден смотреть… Я очень устаю от просмотров, потому что я помню, как снимался каждый фильм. А это всегда было трудно. Но вот так, чтобы сесть дома, поставить чай и наконец-то посмотреть свои мультфильмы, на это я…

А Вы последовательно снимаете фильм? От начала до конца? Или сначала конец, потом начало? Как Тарантино?

- Как получается. Тут уже технологические всяческие сложности, что удобно в данный момент. Конечно, удобно последовательно, чтобы я монтировал, и у меня постепенно возникала вся картина.

- У вас много последователей? Которые делают не компьютерные мультики, не рисованные, а именно объемные?

- Должен сказать, что в 2005 году «Оскара» получил КУКОЛЬНЫЙ американский фильм («Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня», на англ. Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit). Так что не надо уж так молиться на компьютер.

- Скажите, пожалуйста, а кто из ваших коллег, не обязательно «объемных», кажется сейчас наиболее интересным? Кого Вы смотрите с наибольшим удовольствием?

- Я очень люблю своего ученика Сашу Петрова. Он «оскароносец». «Старик и море», «Корова»…

- Это у него такие акварельные…

- Это масло. Он пальцем по стеклу рисует маслом. И из его последних, надеюсь, что этот не последний, но из того, что он снял, это «Моя любовь». Я считаю его шедевром.

- А в советское время как-то держали баланс между кукольными и рисованными фильмами: сколько-то рисованных мультиков, сколько-то других?

- Было кукольное объединение, было рисованное. Больше фильмов делалось на рисованном. Ну и я сам 7 лет работал на «рисованном». Сделал «Дорожную сказку», «Приключения Хомы», «Летучий корабль», «Прежде мы были птицами»… Это я делал на «рисованном», пока не придумал историю со спичками. И тогда меня «повело» в кукольное объединения, и там я и «застыл».

Мне это понравилось и по технологии и по производству, по тому, что я контролирую процесс больше, чем на «рисованном». Есть мультипликатор, оператор, художник и я. Выставили кадр, поставили кукол. Кукла готова, я дал задание мультипликатору, и то, что я вижу в камеру, я и увижу на экране. И ничего другого.

- Режиссерская мысль точнее передается через куклу или через компьютер?

- Нет, через объем.

- Когда вы снимали «Дорожную сказку», вы сами были в кого-то влюблены?

- Я всегда влюблен в кого-то.

- Просто такой фильм – про любовь, про отношения взрослых. Обычно вы поднимете «детские» сюжеты, а тут…

- Во всяком случае, я тогда помнил, как влюблялся. Главное, что мне не сразу давали снять «Дорожную сказку», потому что они считали, что это – легкомысленная история, и мне надо сделать по заказу ГАИ. Я говорил, что это нет, это не ГАИ, это не правила движения, это любовная история! В конце концов, через три года дали снимать. Добился.

- Есть ли отличия в том, как воспринимаю дети из разных стран Ваши мультфильмы?

- Как-то я показывал «Чучу-3» на фестивале в Египте. Показал и спрашиваю: «Дети, как вам фильм?» А оказывается, у мусульман не принято держать собаку в доме. Собака должна быть на улице. А Чуча пускает собаку в дом. И вдруг один мальчик поднимает руку и говорит мне (через переводчика): «Ну и правильно, что выгнали собаку на улицу!» И смотрит, ждет одобрения от взрослых, что он правильно сказал. Я говорю: «А тебе, что, собаку не жалко?» Он смотрит на меня (показывает: кивает, мол, да, жалко, но только тихо!, прикладывает палец к губам). То есть, все равно, до любого доброго сердца достучаться можно. Вне зависимости от того, где этот человек живет. Я показывал свои фильмы в разных странах и, в общем-то, реакция одна и та же.

Опять-таки, во Франции, в одной школе показывал «Гадкого утенка». Привезли школу на 3-4 автобусах, там было 400 детей. Я представил картину и сел в первый ряд. И вот идет кино. И вдруг, в момент, когда Гадкий утенок, как вы помните, стал лебедем, (показывает руками) крыльями машет, а взлететь не может, пытается взлететь и падает. И вдруг я слышу за спиной какой-то шум. Поворачиваю голову: 400 детей сидят и все помогают ему взлететь! И это было так отрадно! Значит, они прониклись судьбой этого гадкого утенка…

Во Франции одна девочка спросила: «А почему вы так сделали, что, когда Гадкий утенок пролетел над двором, он всех как побрил? Все лишились своих перьев?» И я не успел ответить, а один мальчик сказал: «А это для того, чтобы они все знали, что под перьями они все пластилиновые!» И это абсолютно правильно.

Однажды во Франции я показывал первую «Чучу», и это было для меня взволнованное действо, потому что маленький город, кажется, Ож, во Франции, и называлось там «Первый сеанс» , а французы очень трепетно относятся к воспитанию детей, к кино приобщают очень серьезно. Я думал, что «Первый сеанс» – это потому, что в 9.30 начало, так рано. Я пришел. И потянулась вдруг череда детей! Они шли с подушками – они Чучу сделали дома, это были домашние заготовки. Они несли их на киносеанс. Я говорю: «Почему «Первый киносеанс»?» Потому, что так рано?» Оказалось, что нет, это в их жизни первый сеанс! И тут мне стало нехорошо, потому, что я понял, что я для них – как братья Люмьер-2! Я – первый фильм в их жизни, какая на мне ответственность! А это шли клопы по 2.5-3 года! Они посмотрели, и устроители бегали с микрофоном – кто что скажет, и одна девочка сказала: «Я первый раз в кино. Если и второе кино будет такое же, то я кино обожаю!» Это для меня, конечно, был огромный комплимент!

- Это вы делали фильм «Мумия»? (Детский голос).

- «Мумия»? Я даже впервые слышу такое название! Но теперь сделаю!

- Хороший мультик про Гадкого утенка! (Детский голос).

- Да?

- Это не вопрос, это утверждение! (Родители)- Критик молодой растет… (Родители)

- Сценарий «Гадкого утенка» - это целиком ваш или в соавторстве с кем-то?

- Это мой сценарий целиком. Смешно было, когда где-то у нас в Москве на показе…

- А у меня есть такой мультфильм «Гадкий утенок»!

- И у меня есть!

- Я его часто-часто смотрю!

- Умница! А плакала, когда его обижали?

- Нет…

- Нет? Тебе было все равно?

- Да… (Общий смех).

- Одна журналистка говорит: «Скажите, пожалуйста, вот Юрий Ким написал «Гимн птичьего двора» – это он специально написал для вашего фильма?» Я на полном серьезе ей говорю: «Нет, вообще он написал это для «Единой России»». Она говорит: «А они что?» Я отвечаю: «А они почему-то не взяли…» – «Вот дураки!», – отвечает она. (Общий смех).

- А какой у вас самый любимый герой?

- Самый любимый герой? Даже не знаю… Не могу сказать. Наверное, мой внук.

В этом диалоге со зрителями, кажется, весь он – искрометный, ироничный, искренний, жесткий, трудолюбивый, умеющий разговаривать с детьми, музыкальный, требовательный и талантливый.

С Днем рождения, Гарри Яковлевич!

* * *

P.S. Из Фейсбука сына Г.Я, Павла Бардина (запись от 10 сентября 2016 года):

Отцу позвонили из канцелярии Д. Медведева, спросили, на какой адрес доставить правительственную поздравительную телеграмму, отец попросил не беспокоиться,

- Спасибо, я уже знаю содержание.

- Откуда? Как?!

- Ну, как... Денег нет, но вы держитесь.

Канцелярия хохотала.

(юбиляра можно поздравить по-человечески, поучаствовав в создании нового фильма).