Защита Илюмжинова

«Санкционные приключения» Илюмжинова начались в ноябре 2015 года, когда министерство финансов США объявило о включении главы Международной федерации шахмат (ФИДЕ) в санкционный список. Формулировка такая: за то, что Илюмжинов оказывал «материальную поддержку и за действия в интересах сирийского правительства, Центробанка Сирии».

По данным американских властей, Илюмжинов является основным акционером банка «Русский финансовый альянс», а совет директоров которого возглавляет сириец Мудалал Хури. США подозревают, что контролируемый им и Илюмжиновым банк занимается поддержкой режима сирийского президента Башара Асада.

Илюмжинова новость о санкциях явно удивила. Глава ФИДЕ признал, что действительно несколько раз общался с главой указанного банка, в том числе во время встречи с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске. Что касается второго человека, за связи с которым досталось Илюмжинову, глава ФИДЕ отметил: «Одну гражданку, я даже думал, что это мужчина, я никогда в жизни не видел, она является сотрудницей банка и якобы связана со мной, я ни разу с ней не встречался и даже не знаю, как она выглядит».

«Я связываю санкции с тем, что веду очень активную международную политику. В частности, был в Северной Корее, Сирии, встречался несколько раз с Башаром Асадом», – подытожил Илюмжинов, назвав включение в санкционный список провокацией и пообещав разобраться.

В мае текущего года Илюмжинов подал иск в суд Вашингтона против минфина США за введенные в отношении него санкции. Сообщалось, что истец потребовал извинений за необоснованные санкции, а также компенсацию ущерба в размере 50 млрд долларов.

Однако попытка добиться «честного разбирательства» имела неожиданные последствия: 25 августа Илюмжинова не пустили на рейс американской авиакомпании Delta из Москвы в Нью-Йорк, причем об отказе в перелете его уведомили только перед посадкой. Глава ФИДЕ подчеркнул, что накануне связался с сотрудником комиссии по санкциям в США и предупредил, что вылетает в Соединенные Штаты, чтобы привезти «ответ на их административное дело». Однако на посадке Илюмжинову заявили, что въезд в Соединенные Штаты ему «не рекомендован».

Очередной поворот история получила 11 сентября, когда стало известно, что Илюмжинов написал лично президенту США Бараку Обаме. Поскольку Обама – лауреат Нобелевской премии мира, Илюмжинов, по его собственным словам, и обратился к нему за защитой своих прав. Первоначальные сообщения о том, что глава ФИДЕ попросил у американского президента гражданство США, оказались некоторым передергиванием, как пояснил потом сам Илюмжинов: «В своем обращении я выразил готовность защищать свои права в американском суде и, если для этого будет необходимо американское гражданство, то я был бы готов попросить на личной встрече с Обамой об этом».

Не забыл Илюмжинов и про основную свою сферу деятельности, предложив Обаме обсудить в ходе возможной встречи «преподавание шахмат в школах США и предстоящий матч за звание чемпиона мира по шахматам».

Состоится ли эта встреча, пока неясно. Как рассказал российским информагентствам Илюмжинов, 11 сентября ему сообщили в администрации президента США, что его обращение рассматривается.

Отметим, что в тот же день, 11 сентября, было рассмотрено другое обращение, напрямую касающееся Илюмжинова, причем в его пользу. Члены генеральной ассамблеи конгресса Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отказались поддержать предложение о вынесении импичмента Илюмжинову. ФИДЕ в очередной раз показала свою демократичность, заявил Илюмжинов.

Остается дождаться, чтобы свою демократичность показал президент США.