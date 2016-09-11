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11 сентября 2016, 13:49
КНДР ядерное оружие
Глеб Корепанов

Осмыслять и отвечать

Ким Чен Ын руководит испытаниями баллистических ракет. Фото: ЦТАК
Ким Чен Ын руководит испытаниями баллистических ракет. Фото: ЦТАК

США, Япония и Южная Корея могут ужесточить санкции в отношении КНДР в связи с новым ядерным испытанием Пхеньяна. Совет безопасности ООН на экстренном заседании договорился о необходимости ответных мер на действия Северной Кореи, ограничившись пока лишь общими формулировками. В Москве призывают стороны к сдержанности и предлагают отказаться от метода наказания, чтобы перейти к некоему более креативному подходу к решению северокорейской ядерной проблемы. Южная Корея предупредила, что готова нанести упреждающий удар по своему северному соседу при возникновении угрозы применения ядерного оружия.

«Помимо тех действий, которые предпримет Совет безопасности ООН, Япония, Южная Корея и США рассматривают возможность ужесточения собственных, односторонних санкций в отношении Северной Кореи», — заявил спецпредставитель Вашингтона по политике в отношении КНДР Сун Ким после встречи с высокопоставленными японскими дипломатами.

Президент США Барак Обама поддержал введение дополнительных санкций. Согласно его заявлению, опубликованному на сайте Белого дома, Вашингтон договорился о совместной работе с СБ ООН и участниками шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова (Китай, КНДР, США, Россия, Южная Корея и Япония) для имплементации уже действующих санкций, а также введения новых, «чтобы дать понять Северной Корее, что ее действия будут иметь последствия».

9 сентября КНДР провела самое мощное в своей истории ядерное испытание, приурочив его к 68-й годовщине основания страны. Ядерная бомба мощностью не менее 10 килотонн была взорвана на полигоне Пхунгери. О наличии ядерного оружия Пхеньян объявил в 2006 году, после чего было проведено пять испытаний (с учетом последнего). Главная задача, которая все это время стояла перед северокорейскими инженерами, заключалась в том, чтобы произвести компактный ядерный заряд, который можно было бы установить на ракету-носитель. В пятницу в Пхеньяне торжественно объявили о том, что эта задача наконец выполнена.

КНДР проводит также регулярно испытания баллистических ракет. Несколько дней назад северокорейские военные запустили три баллистических ракеты средней дальности класса Rodong, способные преодолевать расстояние до 1000 километров. В июне Пхеньян запустил ракету Musudan, которая может преодолевать расстояние до 4000 километров, но на испытаниях она пролетела всего 400 километров.

Совет безопасности ООН в пятницу провел экстренное заседание. По итогам закрытого совещания было объявлено о том, что члены Совбеза немедленно начнут работу над новой резолюцией, предусматривающей «подходящие меры» в качестве ответа на очередное ядерное испытание Пхеньяна. В заявлении СБ говорится, что резолюция будет основана на статье 41 Устава ООН, которая допускает «полный или частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений».

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Совет безопасности к тому, чтобы как можно скорее принять «надлежащие ответные меры» на действия Пхеньяна, которые, по его словам, угрожают миру и безопасности в регионе». Генсек ООН выступил за немедленное усиление глобального режима запрещения ядерных испытаний.

Совет безопасности ООН наложил экономические санкции на Пхеньян сразу после первого испытания ядерного оружия, проведенного в октябре 2006 года. Было введено эмбарго на вооружения, компоненты и оборудования для ракетной или ядерной программ, предметы роскоши. Счета лиц, связанных с северокорейской военной промышленностью, были заморожены. В 2013 году Совбез расширил санкции, а в марте 2016 года была принята резолюция 2270, предусматривающее беспрецедентное ужесточение санкций в отношении Пхеньяна. Резолюция запрещает странам ООН вести с КНДР любую финансовую деятельность, а также закупать около 80% экспортных северокорейских товаров, включая уголь, железную руду и ценные металлы.   Евросоюз и ряд стран, в том числе Австралия, Япония, Канада и США, ввели индивидуальные санкции.

В Кремле также осудили новые ядерные испытания Северной Кореи и призвали все стороны к сдержанности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, правда, заявил, что ядерная проблема КДНР требует творческого решения, а не топорного ужесточения санкций. «Здесь помимо дубинки, кнута есть возможность для творческого осмысления ситуации и выработки подходов позволяющих разрядить напряженность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом», — сказал Лавров. Каким может быть направление дипломатического творчества, министр не уточнил.

Между тем южнокорейские военные разработали план упреждающего удара по Пхеньяну, который Сеул обещает нанести, если увидит признаки угрозы ядерного удара со стороны Северной Кореи. «Каждый район Пхеньяна, особенно тот, где укроется северокорейское руководство, будет полностью уничтожен баллистическими ракетами и фугасными снарядами, как только Север покажет малейший признак использования ядерного оружия. Другими словами, столица КНДР будет превращена в пепел и стерта с карты», — заявил агентству «Ренхап» военный источник в Сеуле.

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