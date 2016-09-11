«Гражданская платформа» отозвала из Верховного суда иск с требованием аннулировать регистрацию федерального списка партии ПАРНАС на выборах. Истцы обвиняли трех кандидатов, возглавляющих список партии, в экстремистском характере высказываний во время предвыборных теледебатов на «Первом канале». В ПАРНАСе считают, что иск демонстрирует нервозность власти из-за того, что оппозиция набирает популярность среди избирателей.

Об отзыве иска против ПАРНАСа сообщил в субботу глава Федерального политического комитета «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов. «Мы решили отозвать иск, потому что ряд радиостанций к нам обратились вчера с призывами не нарушать принцип политической конкуренции, не снимать конкурента», — объяснил политтехнолог.

По его словам, на решение об отзыве иска повлияла также позиция Центральной избирательной комиссии, которая выступила против требования о снятии ПАРНАСа с выборов в Госдуму. «Нас стали обвинять, что это дешевый пиар. Но его устроили не мы, а ПАРНАС. Нас начали обвинять, что мы делаем это по воле якобы Кремля, а не из личных убеждений. Мы отозвали иск, чтобы это все снять», — заявил Шайхутдинов. Он сообщает, что не рассматривает ПАРНАС в качестве серьезного соперника и по-прежнему считает партию Михаила Касьянова экстремистами и «волками в овечьей шкуре».

«Гражданская платформа» подала в Верховный суд иск к ПАРНАСу 9 сентября, обвинив в экстремизме трех кандидатов в депутаты, возглавляющих список партии на выборах в Госдуму: Михаила Касьянова, Вячеслава Мальцева и Андрея Зубова. Касьянов, по мнению «Гражданской платформы», позволил себе экстремистское высказывание во время предвыборных теледебатов на «Первом канале» 30 августа. Обсуждая тему борьбы с международным терроризмом, лидер списка ПАРНАСа якобы сказал: «Мы должны сделать то же самое: встать в ряды международной террористической, антитеррористической организации, коалиции и победить ее («Исламское государство», — прим. «Полит.ру») совместными усилиями».

Истцы убеждали, что это не оговорка, поскольку после сказанных слов Касьянов не объяснился и не попытался откреститься от якобы допущенного оправдания терроризма. «Гражданская платформа» разделила высказывание политика на два последовательных предложения: «вступить в террористическую организацию» и «антитеррористическую организацию, коалицию победить совместными усилиями». Кроме того истцы указывают на то, что Касьянов «публично заведомо ложно обвинил президента Путина в содействии Башару Асаду в применении им химического оружия против гражданского населения Сирии».

Саратовского блогера Вячеслава Мальцева (второй номер в списке ПАРНАСа) «Гражданская платформа» обвинила в экстремизме из-за фразы: «Нужно готовиться к революции и как можно сильнее тряхнуть Россию, чтобы она пробудилась». Истцы интерпретируют это высказывание как призыв к насильственному свержению конституционного строя. Третий номер ПАРНАСа, историк Андрей Зубов обвиняется в экстремизме за его заявление о том, что власть в России захвачена наследниками большевиков «путинцами».

По закону «О выборах депутатов Госдумы», снять с выборов партию можно не позднее, чем за пять дней до голосования. Заседание по иску было назначено на 12 сентября, то есть на последний день, когда Верховный суд может аннулировать регистрацию партии на выборах.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не поддерживает иск «Гражданской платформы» и пообещала представить свою позицию на суде в понедельник. Она также заверила, что ЦИК «сделает все возможное в рамках предоставленных ей полномочий», чтобы все партии, зарегистрированные на выборы в Госдуму, «дошли до 18 сентября, чтобы у наших граждан было полноценное право самим сделать выбор по всему политическому спектру».

В Кремле действия «Гражданской платформы» описали как «не более чем попытку партии привлечь к себе внимание», заявил ТАСС источник в Администрации Президента. Однако в ПАРНАСе выражали уверенность, что именно кремлевские чиновники являются инициаторами атаки на оппозиционные партии, а «Гражданская платформа» - всего лишь исполнитель.

«Гражданская платформа» — просто кремлевские марионетки, ничего больше, они несамостоятельные люди. Они просто пишут то, что там им придумывают. Поэтому понятно, что власть нервничает. Поддержка ПАРНАСа растет с каждым днем, и мы уже выходим за те предположения, которые власть себе представила о нашем участии, поэтому, видимо, такая нервозность присутствует», — сказал Касьянов в интервью «Коммерсантъ FM».

Сопредседатель движения «Голос» Андрей Бузин напомнил о прецеденте 2005 года, когда с выборов в Мосгордуму была снята партия «Родина», чей рекламный ролик суд признал экстремистским». Эксперт считает, что из-за невысокого рейтинга ПАРНАС не станут снимать с выборов, «чтобы не понижать конкурентность кампании».