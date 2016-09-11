На итальянском острове Лидо завершился 73-й Венецианский кинофестиваль. Его главную награду, «Золотого льва», получил филиппинский режиссер Лав Диас за картину «Женщина, которая ушла» (The Woman Who Left). Это история школьной учительницы Горации Соморостро, ее жажды мести и чувства прощения после 30 лет, проведенных в женской колонии за преступление, которого она не совершала, отмечает BBC. В колонии героиня учила детей и заключенных чтению, английскому языку и естественным наукам, но после освобождения ей приходится столкнуться с забытым внешним миром, который оказывается не менее жестоким, чем мир за решеткой.

Сам Диас называет свой фильм свидетельством борьбы Филиппин после «веков колониального господства». «Это для моей страны, для филиппинцев, для нашей борьбы, для борьбы человечества. Спасибо вам, спасибо большое», — сказал 57-летний режиссер.

На создание этой картины Диаса вдохновил рассказ Льва Толстого «Бог правду видит, да не скоро скажет». «Я прочитал его много лет назад, сейчас я даже не помню, о чем он, я забыл сюжет, имена героев, но я помню, что этот текст поразил меня, потому что я понял, что мы ничего не знаем о жизни», — объяснил он.

«Серебряного льва» — вторую по значимости награду Венецианского кинофестиваля — удостоились мексиканец Амат Эскаланте, автор социальной драмы «Дикая Местность», и Андрей Кончаловский, показавший на Лидо свою ленту «Рай». Для Кончаловского это уже второй «Серебряный лев» за лучшую режиссуру. Первую награду он получил в 2014 года за драму «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына». Кроме того, в 1961 году режиссер взял «Бронзового льва святого Марка» в конкурсе детского кино за курсовую короткометражку «Мальчик и голубь», а в 2002 году он завоевал гран-при жюри фестиваля с фильмом «Дом дураков».

Новая картина Кончаловского рассказывает о судьбах людей, переживавших Вторую мировую войну. О том, как в экстремальных условиях пересекаются жизни русской эмигрантки Ольги, аристократки, участницы французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и высокопоставленного офицера СС.

Главную роль в картине сыграла супруга режиссера Юлия Высоцкая, которой он выразил отдельную благодарность во время церемонии. «Этот фильм посвящен матушке России и тем женщинам, которые помогали еврейским детям во время Второй мировой войны», — сказал Кончаловский.

Кубки Вольпи Венецианского кинофестиваля за лучшую мужскую и женскую роль получили Оскар Мартинес, сыгравший в аргентинской ленте «Известный гражданин (El ciudadanoi luste), и Эмма Стоун за роль в мюзикле Ла-Ла Лэнд (La La Land).

На кубок Вольпи за лучшую мужскую роль кроме Мартинеса претендовали также Джейк Джилленхол, сыгравший в картине «Под покровом ночи» (Nocturnal Animals) сразу двух персонажей, и Майкл Фассбендер, сыгравший в мелодраме «Свет в океане» (The Light Between Oceans). Эмме Стоун конкуренцию составляли Юлия Высоцкая, Натали Портман, сыгравшая вдову президента США Джона Кеннеди Жаклин в фильме «Джеки» (Jackie), и Эми Адамс, представленная сразу в двух картинах — «Под покровом ночи» (Nocturnal Animals) и «Прибытие» (Arrival). «Джеки» получил также приз за лучший сценарий.

Грани-при Венецианского фестиваля в этом году достался модельеру Тому Форду за фильм «Под покровом ночи». Это всего вторая режиссерская работа Форда. Его первая драма «Одинокий мужчина» (A single man) в 2009 году принесла исполнителю главной роли Колину Ферту кубок Вольпи и номинацию на Оскар. Специальную премию жюри получила Ана Лили Амипур за фильм «Плохая игра» (The Bad Batch).