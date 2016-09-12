Парламентские выборы в Белоруссии закончились сенсационно: впервые за 16 лет в в Национальное собрание страны прошли представители оппозиции.

По данным Центризбиркома Белоруссии, представитель оппозиционной Объединенной гражданской партии Анна Канопацкая прошла в парламент по итогам голосования в Октябрьском избирательном округе Минска. Эта партия последний раз смогла пробиться в белорусский парламент в 2000 году.

Кроме того, в Столбцовском округе Минской области также прошла политик-оппозиционер заместитель председателя Общества белорусского языка, научный сотрудник Института языкознания Академии наук Елена Анисим.

В то же время, отмечает «Газета.ру», неожиданностью стало, что в парламент не прошли те, кого в демократической оппозиции называют «провластными кандидатами» и «креатурами КГБ». В частности, ожидалось, что депутатами станут лидеры гражданской кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев и Татьяна Короткевич, а также заместитель председателя либеральных демократов Олег Гайдукевич.

Агитация перед выборами в Белоруссии / maxpark.com

Всего на 110 мест в нижней палате парламента претендовали 484 кандидата. Явка на выборах составила 74,32%, отмечают в белорусском ЦИК. По его данным, на выборах досрочно проголосовало 31,29% избирателей. Правда, независимые наблюдатели утверждают, что эта цифра завышена вдвое.

Подводя итоги выборов, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, они прошли в спокойной обстановке, передает информационное агентство «БЕЛТА». В то же время российские СМИ отмечают, что голосование проходило с массовым выдворением наблюдателей, сообщениями о завышении явки, массовым голосованием больных из реанимации и заключенных.

Тем не менее, глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев заявил, что выборы были более открытыми и демократическими по сравнению с предыдущими, сообщает ТАСС. Сходного мнения придерживались и наблюдатели Шанхайской организации сотрудничества.

Напомним, с момента прихода Лукашенко к власти выборы в Белоруссии проходили с таким количеством нарушений, что Запад ни разу не признавал их легитимными. Из-за этого Лукашенко и его окружению долгие годы был запрещен въезд в Европу и США.

Появление представителей реальной оппозиции в нижней палате парламента могло стать именно результатом договоренностей Минска с Западом. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказал Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру».

Алексей Макаркин

«Думаю, это следствие определенных договоренностей Белоруссии с Западом. Раньше Лукашенко вообще не пускал в парламент реальных оппозиционеров. Туда входили представители других партий, но эти партии выступали за Лукашенко. Сейчас оппозиция допущена, хоть и в очень небольших масштабах. Конечно, при таком представительстве она не может влиять на результаты голосования, на принятие законов, но она получает трибуну и парламентский статус. Для нынешней Белоруссии это уже немало.

Сейчас в интернете можно найти предвыборную речь избранного депутата от города Минск Анны Конопацкой, которая представляет «Объединенную гражданскую партию». Если посмотреть ее выступление, то станет ясно, что она способна высказывать достаточно серьезные идеи и высказывать их в виде, который привлекателен для избирателей. Если мы посмотрим ее выступление, то увидим: она не идет в лобовую на существующий режим, но использует его многочисленные недостатки. И делает это с привязкой к конкретному избирателю, то есть не абстрактно рассуждает о свободе, а говорит о тех проблемах, с которыми реально сталкиваются граждане.

Я думаю, что для Лукашенко это не опасно на сегодняшний момент.

Лукашенко стремится выстроить отношения и с Россией, и с Западом. Он делает разные символические шаги в обоих направлениях. То есть после того, как он сделал знаковый шаг в российском направлении, поддержав российских паралимпийцев, отстраненных от участия в Играх (в России получил большую известность тот факт, что один из членов белорусской делегации пронес российский флаг на открытии Паралимпиады, и что президент Белоруссии с ним солидаризировался), с другой стороны, выборы показали, что Лукашенко готов дать оппозиции парламентскую трибуну. Не больше, но и не меньше.

Думаю, такого рода маневры будут продолжаться. Лукашенко не хочет однозначно ориентироваться ни на одну из сторон. Экономически, исторически он связан с Россией, связан очень тесно, в том числе и институционально. С другой стороны, Лукашенко не хочет терять власть, не хочет терять идентичность своей страны, не хочет позволять России оказывать политическое влияние на внутренние процессы в Белоруссии. И для этого ему необходим Запад.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко / kremlin.ru

Так что, думаю, та же политика продолжится и далее и тоже будет сопровождаться знаковыми жестами. Например, если Лукашенко хочет понравиться России, он говорит о необходимости славянского братства и подчеркивает роль Белоруссии в ОДКБ. А иногда он дает сигнал Западу (например, время от времени возникает идея, не пригласить ли Папу Римского с визитом в Белоруссию). И думаю, те и другие сигналы будут подаваться и впредь.

У Лукашенко есть возможность балансировать, на сегодняшний момент она остается. И Россия заинтересована в отношениях с Белоруссией, и Запад не хочет раздражать Лукашенко, после того как главным соперником Запада в Европе стала Россия, а у Белоруссии, наоборот, появилась определенные возможности для маневров (связанные, в частности, с тем, что эта страна предоставила площадку для переговоров, завершившихся подписанием Минских соглашений). Так что все это будет продолжаться», – сказал Алексей Макаркин.