Росатом начал строить АЭС «Бушер-2» в Иране

10 сентября 2016 г. состоялась торжественная церемония закладки первого камня в строительство АЭС «Бушер-2», которое осуществляется в рамках российско-иранского сотрудничества. Контрактом предусмотрено строительство двух энергоблоков АЭС «Бушер» (№№ 2, 3).

Российскую делегацию возглавил Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко. В церемонии принял участие президент группы компаний ASE Валерий Лимаренко. С иранской стороны в мероприятии участвовали Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири и Вице-президент страны, президент Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

Первый блок АЭС «Бушер» был подключен к национальной энергосети Ирана 3 сентября 2011 г. Эта электростанция, построенная при российском содействии, стала первой АЭС для региона Ближнего Востока.

В ноябре 2014 года между Nuclear Power Production and Development Company of Iran (NPPD) и АО «Атомстройэкспорт» (АО «АСЭ») были подписаны контракты на строительство энергоблоков № 2 и 3 АЭС «Бушер-2», на условиях EPC «под ключ». Суммарная мощность двух блоков типа ВВЭР-1000 должна составить 2,1 тыс. МВт. Генеральный подрядчик по проекту АЭС «Бушер-2» - АО «АCЭ».

Станция будет сооружаться по новому проекту поколения III+. Проект получил сертификат EUR (европейских эксплуатирующих организаций). В проекте АЭС «Бушер-2» будут реализованы уникальные технологии и новейшие решения, а также новая концепция безопасности. 10 сентября российская и иранская стороны приступили к началу работ по этому проекту.

«Сооружение первой очереди АЭС «Бушер» доказало, что Россия всегда выполняет свои обязательства перед зарубежными партнерами, вне зависимости от изменений политического климата в мире. Вторая очередь этого проекта – практический вклад Росатома в расширение российско-иранского сотрудничества и, одновременно, серьезный шаг по укреплению позиций России на мировом рынке мирных ядерных технологий, в таком перспективном макрорегионе, как Ближний Восток», - так прокомментировал событие Сергей Кириенко.

По словам Валерия Лимаренко, первый энергоблок АЭС «Бушер» - это уникальный объект, аналогов которому нет в мире. «Удалось осуществить интеграцию российского оборудования в строительную часть, выполненную ранее по немецкому проекту. Этот успех был достигнут благодаря профессионализму и самоотдаче российских и иранских специалистов, которые трудились и продолжают трудиться над реализацией проекта первой в Иране атомной электростанции. Сегодня мы приступаем к сооружению АЭС «Бушер-2». Уверен, что нас ждет совместный успех в работе над этим проектом».