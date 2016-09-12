Руководитель ЦРУ Джон Бреннан в день пятнадцатой годовщины теракта 11 сентября заявил, выступая на канале CBS, что с безопасностью в США сейчас стало гораздо лучше, чем было в 2001 г. В этом смысле устроить такой теракт теперь практически невозможно. Кроме того, США успешно предпринимают меры по борьбе с терроризмом в лице террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Также Бреннан в интервью CBS высказался о России. Россия, по его словам, может быть заинтересована в том, чтобы вмешиваться в американскую президентскую гонку и пытаться повлиять на ее исход. Тем самым он намекнул на том, что не исключает вероятность причастности России к взлому серверов Национального комитета Демократической партии (DNC), хотя и не сформулировал этого прямо. Вместо этого он подчеркнул, что нужно сохранять бдительность, потому что Россия может стремиться к получению информации с помощью кибератак. В этой области, а также во многих других, по словам Бреннана, Россия – это серьезная соперница США. Однако также Бреннан оговорил, что есть и области, в которых с Россией необходимо сотрудничать. Одна из таких областей – сирийский конфликт.

Отработка элементов пилотажа на земле летчиками ВС РФ в Сирии / syria.mil.ru

Многие англоязычные СМИ, в первую очередь, заинтересовались высказываниями Бреннана, касающимися российской киберугрозы. Business Insider, например, написал, что директор ЦРУ предупреждает, что Россия располагает исключительно мощными и сложными кибервозможностями, и США нужно быть начеку. Также в заметке оговаривается, что тему влияния на американские выборы Бреннан развивать не стал, а вместо этого сослался на то, что расследованием взлома DNC сейчас занимается ФСБ.

Другие, впрочем, как, например, информационный канал CNSNews, преподносят высказывания Бреннана именно как двоякий подход к отношениям с Россией: с одной стороны, как противостояние, с другой стороны, как сотрудничество. Собственно, речь о противостоянии зашла благодаря заданному ведущим вопросу о том, следует ли воспринимать Россию как врага. На это Бреннан отметил, что имеет место, как противостояние, так и необходимость кооперации.

Что касается противостояния, Бреннан сообщил, что российский президент «очень агрессивен и настойчив» и пользуется любыми возможностями, чтобы продвигать интересы России.

Также автор ставит эти высказывания Бреннана в контекст недавних высказываний Дональда Трампа (республиканского кандидата в президенты США) о России. Эти его реплики, прозвучавшие на канале NBC в минувший четверг, широко обсуждались в выходные. В частности, Трамп в очередной раз похвалил Путина и заявил, что сможет найти с ним общий язык.

Роспись стен. Человек, похожий на В.Путина, и человек, похожий на Д.Трампа

По поводу пророссийских реплик Трампа высказалось также британское издание Telegraph, которое написало, что Трамп не одинок в своем расположении к России, потому что, помимо него, еще есть как минимум госсекретарь США Джон Керри, который все время пытается искать компромиссы.