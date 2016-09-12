В воскресенье кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон неожиданно покинула церемонию памяти по случаю терактов 11 сентября, которая проходила в Нью-Йорке. Позднее ее кампания сообщила, что у Клинтон диагностировали воспаление легких, и она была вынуждена отменить запланированную двухдневную поездку по Калифорнии.

Wall Street Journal пишет, что болезнь Клинтон стала потрясением для президентской гонки. Этому способствовало то, что Клинтон еще накануне выглядела неважно, но утверждала, что чувствует себя хорошо. Позднее выяснилось, что диагноз ей поставили за два дня до того. Кроме того, ее оппонент от республиканцев Дональд Трамп решил развить в своей кампании тему ее здоровья, с точки зрения того, достаточно ли у нее в принципе сил, чтобы выступать в качестве президента страны. Примечательно, что прежде тема здоровья Клинтон обсуждалась в контексте предвыборной гонки, однако преимущественно в соцсетях и периферийных изданиях.

Хиллари Клинтон покидает церемонию памяти терактов 11 сентября. Нью-Йорк, 11 сентяборя 2016. Скриншот видео YouTube

Недавно Трамп начал требовать, чтобы Клинтон раскрыла факты о своем здоровье, чтобы избиратели могли судить о том, насколько она пригодна к президентской должности. Впрочем, он и сам недавно оказался мишенью для нападок из-за того, что умолчал о некоторых подробностях, касающихся его здоровья.

Летом, напоминают авторы, кампания Клинтон получила преимущества над кампанией Трампа. Теперь у Клинтон начались трудности. В последнее время появились новые документы, касающиеся ее частной переписки в бытность ее госсекретарем США. Также начались разговоры о связях между Клинтон и донорами клинтоновского семейного фонда. Все это сказалось на рейтингах, и теперь Трамп в среднем отстает от Клинтон всего на три процентных пункта.

Плакаты с призывом отправить Хиллари Клинтон в тюрьму, распространяемые сторонниками Дональда Трампа во время его предвыборного ралли. Фото: scottlum / Flickr

Washington Post тоже напоминает о существовавших уже в медийном пространстве историях, связанных с состоянием здоровья Клинтон. Некоторое время назад, например, был эпизод, когда в ходе выступления Клинтон была вынуждена на несколько минут прервать свою речь из-за приступа кашля. Это вызвало интерес со стороны общественности, и Клинтон тогда объяснила это аллергией.

В целом, отмечает WP, Клинтон всегда отличалась неплохим здоровьем. Серьезно в прессе из сравнительно недавнего обсуждался только эпизод из 2012 г., когда Клинтон упала в обморок и получила сотрясение мозга. При этом ее систематически подозревают в том, что она скрывает правду, а на самом деле у нее гораздо более серьезные проблемы со здоровьем.

NY Times пишет, что в сложившейся ситуации Клинтон может оказаться вынуждена все же раскрыть медицинские данные по своему здоровью. До последнего времени она последовательно отказывалась это делать. В другом материале NY Times автор подробно объясняет читателям, что такое воспаление легких. Там рассказывается, что воспалением легких ежегодно заболевают сотни человек, причем в большинстве случаев успешно излечиваются. В группе риска находятся люди старше 65 лет (тут отмечается, что Клинтон 68 лет). Лечат это обычно антибиотиками, и улучшение начинается в пределах трех дней после начала приема. Для полного выздоровления молодому здоровому человеку может потребоваться неделя. Люди среднего возраста восстанавливаются через несколько недель. У людей старше могут возникнуть осложнения, замедляющие выздоровление.